Finansın ötesine giden yolculukta geçtiğimiz yılın son gününde TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının ve Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu paydaşlarıyla birlikte yürütülen birinci fazın bulguları ile projede benimsenen yaklaşımlar Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile paylaşıldı.

Dünyadaki gelişmeler hız kazandı

Konuyu öncelikle genel olarak ele almak gerekirse, Merkez Bankası Dijital Paraları, İngilizce tabiriyle Central Bank Digital Currency (CBDC) ile para birimlerimiz dijitalleşiyor. CBDC'ler, bir ülkenin merkez bankası tarafından çıkarılan dijital para birimleridir. Bu yeni nesil paralar, geleneksel kâğıt ve metal paralardan farklı olarak, elektronik cüzdanlarda saklanabilir ve dijital işlemlerde kullanılabilir.

Peki, neden bu dijital paralara ihtiyaç duyuluyor? Öncelikle, CBDC'lerin finansal sistemi modernize etme ve ödemeleri hızlandırma potansiyeli büyük. Ayrıca, bu dijital paraların kullanımıyla işlemlerdeki maliyetlerin düşmesi ve finansal sistemin daha güvenli hale gelmesi bekleniyor. CBDC'ler, kripto paralara benziyor olsa da aralarında temel farklar bulunuyor. CBDC'ler devlet güvencesindeki dijital paralardır.

Diğer taraftan, kripto paralar genellikle merkezi olmayan ve düzenlenmeyen varlıklardır. Değerlerinin merkez bankası tarafından sabitlenmesi ve ülkenin para birimine eşdeğer olması dışında kripto para birimlerine benzerler. Bu dijital devrimin başlıca hedefleri arasında finansal sistemi daha erişilebilir hale getirmek yer alıyor. Özellikle banka hesabı olmayan veya sınırlı finansal erişime sahip bireylere bu yeni nesil paralarla kapılar açılmak isteniyor.

Aynı zamanda, CBDC'lerin kullanımıyla sınır ötesi işlemlerde kolaylık sağlanması ve finansal istikrarın artırılması da hedeflenir. Ancak, bu dijital devrimin getirdiği sorumluluklar da göz ardı edilmemeli. Gizlilik, siber güvenlik ve finansal sistemin istikrarı gibi konular üzerinde titizlikle durulması gerekiyor.

Türkiye’den önemli hamle

Dijital para birimlerinin kullanımı, ekonomik faaliyetlerin dijitalleşmesiyle doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde birçok ülke, dijital paraların tedavüle girmesi için çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'de ise başlatılan bu projenin birinci fazında Dijital Türk Lirası’nın kullanım senaryoları ve teknolojik gereksinimleri belirlenmiştir.

Dijital Türk Lirası'nın kullanımıyla birlikte birçok fırsat ortaya çıkacaktır. Öncelikle, ülke ekonomisine güç katacak ve parasal sistemi güçlendirecektir. Ayrıca, Dijital Türk Lirası’nın çevrimdışı ödeme ve para transferi özelliği sayesinde, kırsal bölgelerde ve afet bölgelerinde bile kullanılabilecektir.

Bu da finansal kapsayıcılığın artmasına ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılmasına olanak sağlayacaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte bazı sorular ve endişeler de ortaya çıkmaktadır. Banka mevduatını ve mevcut parasal aktarım mekanizmasını nasıl etkileyeceği, işlem ve cüzdan limitlerinin Dijital Türk Lirası’na geçişi sınırlayıp sınırlamayacağı gibi konular önem taşımaktadır.

Ancak, Merkez Bankası'nın bu konularda da çalışmalar yapması ve gerekli önlemleri alması beklenmektedir. Dijital para çalışmaları, Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi teknolojik araştırma ve geliştirme süreçleriyle yürütülmektedir. "İş Birliği Platformu" sayesinde paydaşlarla yakın iş birliği içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu sayede, dijital Türk Lirası'nın tasarımı ve kullanımı konusunda daha sağlıklı adımlar atılması hedeflenmektedir. Sonuç olarak, Dijital Türk Lirası projesi, Türkiye'nin dijitalleşme kapasitesini artırırken ekonomik büyümeye de katkı sağlaması beklenmektedir. Gelecekte dijital para birimlerinin kullanımının daha da artması ve finansal sistemlere entegre olması bekliyorum. Güzel bir gelecek için…