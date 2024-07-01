Dijital varlık pazarı 2030’da 32.6 trilyon dolara ulaşacak

Standard Chartered ve Synpulse’un yayınladığı gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu raporuna göre, dijital varlıkların global pazarı 10 yıl içinde yüz­de 55 oranında büyüyecek: “Yatırımcıla­rın yüzde 69'u tokenleştirilmiş varlıkla­ra yatırım yapmayı planlıyor.”

Son dönemde adını sık­ça duyduğumuz tokenizas­yon, kısaca geleneksel var­lıkların dijital temsillerinin oluş­turulması sürecidir. Bu dijital temsiller, blok zinciri gibi dağıtık defter teknolojisi (DLT) platform­ları üzerinde token olarak bilinen birimler halinde oluşturulur. To­kenlar, dijital sertifikalar olarak düşünülebilir ve bu sertifikalar, fi­ziksel veya dijital bir varlığın mül­kiyetini veya belirli haklarını tem­sil eder. Tokenizasyon, varlıkların bölünebilirliğini ve erişilebilirliği­ni artırarak yatırım süreçlerini da­ha verimli hale getirir. Aynı zaman­da, varlıkların daha likit hale gel­mesini sağlar ve yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratır.

Standard Chartered ve Synpul­se tarafından yakın zamanda ya­yımlanan “Gerçek Dünya Varlık Tokenizasyonu: Küresel Ticaret için Oyun Değiştirici” makalesin­de sıklıkla vurgulandığı üzere ger­çek dünya varlıklarının tokenizas­yonu, son yıllarda finansal piya­salarda önemli bir devrim olarak kabul edilmektedir. Bu rapora göre, tokenizasyonun global ticaret ve fi­nansal sistemler üzerindeki etkisi hızla artmaktadır. Özellikle ticaret finansmanı varlıklarının tokeni­zasyonu, yatırım ve değişim meka­nizmalarında köklü değişikliklere yol açmaktadır.

Örneğin, Standard Chartered'ın Singapur Para Otoritesi (MAS) ta­rafından yönetilen Project Guar­dian kapsamında yürüttüğü pilot proje, ticaret finansmanı varlıkla­rının tokenizasyonunun uygula­nabilirliğini göstermiştir. Bu pro­je kapsamında, ticaret finansma­nı alacak varlıkları, Ethereum blok zinciri üzerinde tokenlaştırılmış ve 500 milyon dolar değerinde var­lık destekli güvenlik tokenları ba­şarılı bir şekilde simüle edilmiştir. Bu tokenlar, yatırımcıların port­föylerini dijital tokenlarla dengele­melerine olanak tanırken, aynı za­manda küresel ticaret finansmanı açığını kapatma potansiyeli sun­maktadır.

Rakamlar büyüyor

Dijital varlıkların global pazar büyüklüğünün 2030 yılına ka­dar 32.6 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Bu etkileyici bü­yüme, önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 55 oranında bir artış anla­mına gelmektedir. Tokenizasyo­nun ticaret finansmanı varlıkları üzerindeki etkisi ise oldukça be­lirgindir. Ticaret finansmanı açı­ğı, 2020 yılında 1.7 trilyon dolar iken 2023 yılında 2.5 trilyon do­lara yükselmiştir.

Bu artış, yüzde 47 oranında bir büyümeyi tem­sil etmektedir ve şimdiye kadar kaydedilen en büyük dönemsel artıştır. Ticaret finansmanı var­lıklarının tokenizasyonu, özellik­le gelişmekte olan piyasalarda önemli bir fırsat sunmaktadır. KOBİ'lerin finansman ihtiyaçla­rı, bu varlık sınıfının yatırımcılar için cazip hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. Tokenizasyon, bu işletmelerin finansmana eri­şimini kolaylaştırarak küresel ticaretin daha verimli ve likit hale gelmesini sağlama potansiyeli­ne sahiptir.

Tokenizasyonun geleceği

Önümüzdeki üç yıl içinde, yeni varlık sınıflarının hızla tokenleş­tirilmesi ve ticaret finansmanı varlıklarının merkezi bir rol üst­lenmesi beklenmektedir. Rapor­daki başka önemli bir ankete gö­re 2024 yılı itibarıyla, yatırımcı­ların yüzde 69'u tokenleştirilmiş varlıklara yatırım yapmayı plan­ladıklarını belirtmiş. Bu oran 2023'te yüzde 10 seviyesindey­di. 2024 yılına kadar, yatırımcı­ların portföylerinin yüzde 6'sını tokenleştirilmiş varlıklara ayır­mayı hedefledikleri ve bu oranın 2027 yılına kadar yüzde 9'a çıka­cağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam de­ğeri, 2024'ün başlarında 5 mil­yar dolar seviyesindeydi ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda hızla artması beklenmektedir.

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, finansal sis­temlerde devrim niteliğinde değişikliklere yol açıyor. Türki­ye'deki kripto varlıklara ilişkin yeni yasal düzenlemeler ise, bu dönüşümün önümüzdeki dönemde yerel piyasalarda da etkili bir şekilde uygulanması­na imkân sağlayacaktır.

Güzel bir gelecek için…