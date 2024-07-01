Dijital varlık pazarı 2030’da 32.6 trilyon dolara ulaşacak
Standard Chartered ve Synpulse’un yayınladığı gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu raporuna göre, dijital varlıkların global pazarı 10 yıl içinde yüzde 55 oranında büyüyecek: “Yatırımcıların yüzde 69'u tokenleştirilmiş varlıklara yatırım yapmayı planlıyor.”
Son dönemde adını sıkça duyduğumuz tokenizasyon, kısaca geleneksel varlıkların dijital temsillerinin oluşturulması sürecidir. Bu dijital temsiller, blok zinciri gibi dağıtık defter teknolojisi (DLT) platformları üzerinde token olarak bilinen birimler halinde oluşturulur. Tokenlar, dijital sertifikalar olarak düşünülebilir ve bu sertifikalar, fiziksel veya dijital bir varlığın mülkiyetini veya belirli haklarını temsil eder. Tokenizasyon, varlıkların bölünebilirliğini ve erişilebilirliğini artırarak yatırım süreçlerini daha verimli hale getirir. Aynı zamanda, varlıkların daha likit hale gelmesini sağlar ve yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratır.
Standard Chartered ve Synpulse tarafından yakın zamanda yayımlanan “Gerçek Dünya Varlık Tokenizasyonu: Küresel Ticaret için Oyun Değiştirici” makalesinde sıklıkla vurgulandığı üzere gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, son yıllarda finansal piyasalarda önemli bir devrim olarak kabul edilmektedir. Bu rapora göre, tokenizasyonun global ticaret ve finansal sistemler üzerindeki etkisi hızla artmaktadır. Özellikle ticaret finansmanı varlıklarının tokenizasyonu, yatırım ve değişim mekanizmalarında köklü değişikliklere yol açmaktadır.
Örneğin, Standard Chartered'ın Singapur Para Otoritesi (MAS) tarafından yönetilen Project Guardian kapsamında yürüttüğü pilot proje, ticaret finansmanı varlıklarının tokenizasyonunun uygulanabilirliğini göstermiştir. Bu proje kapsamında, ticaret finansmanı alacak varlıkları, Ethereum blok zinciri üzerinde tokenlaştırılmış ve 500 milyon dolar değerinde varlık destekli güvenlik tokenları başarılı bir şekilde simüle edilmiştir. Bu tokenlar, yatırımcıların portföylerini dijital tokenlarla dengelemelerine olanak tanırken, aynı zamanda küresel ticaret finansmanı açığını kapatma potansiyeli sunmaktadır.
Rakamlar büyüyor
Dijital varlıkların global pazar büyüklüğünün 2030 yılına kadar 32.6 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Bu etkileyici büyüme, önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 55 oranında bir artış anlamına gelmektedir. Tokenizasyonun ticaret finansmanı varlıkları üzerindeki etkisi ise oldukça belirgindir. Ticaret finansmanı açığı, 2020 yılında 1.7 trilyon dolar iken 2023 yılında 2.5 trilyon dolara yükselmiştir.
Bu artış, yüzde 47 oranında bir büyümeyi temsil etmektedir ve şimdiye kadar kaydedilen en büyük dönemsel artıştır. Ticaret finansmanı varlıklarının tokenizasyonu, özellikle gelişmekte olan piyasalarda önemli bir fırsat sunmaktadır. KOBİ'lerin finansman ihtiyaçları, bu varlık sınıfının yatırımcılar için cazip hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. Tokenizasyon, bu işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak küresel ticaretin daha verimli ve likit hale gelmesini sağlama potansiyeline sahiptir.
Tokenizasyonun geleceği
Önümüzdeki üç yıl içinde, yeni varlık sınıflarının hızla tokenleştirilmesi ve ticaret finansmanı varlıklarının merkezi bir rol üstlenmesi beklenmektedir. Rapordaki başka önemli bir ankete göre 2024 yılı itibarıyla, yatırımcıların yüzde 69'u tokenleştirilmiş varlıklara yatırım yapmayı planladıklarını belirtmiş. Bu oran 2023'te yüzde 10 seviyesindeydi. 2024 yılına kadar, yatırımcıların portföylerinin yüzde 6'sını tokenleştirilmiş varlıklara ayırmayı hedefledikleri ve bu oranın 2027 yılına kadar yüzde 9'a çıkacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam değeri, 2024'ün başlarında 5 milyar dolar seviyesindeydi ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda hızla artması beklenmektedir.
Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, finansal sistemlerde devrim niteliğinde değişikliklere yol açıyor. Türkiye'deki kripto varlıklara ilişkin yeni yasal düzenlemeler ise, bu dönüşümün önümüzdeki dönemde yerel piyasalarda da etkili bir şekilde uygulanmasına imkân sağlayacaktır.
Güzel bir gelecek için…