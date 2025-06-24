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Dikkat! Transformasyonel liderlik en kritik yetkinlik

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK ufuk.tarhan@dunya.com

Yapay zekâ devrimi, bilim ve teknolojide­ki büyük sıçrama, giderek artan enerji ihtiyacı, her şeye rağmen kalabalıklaşan dünya nüfusu ile artan gelir dağılımı eşit­sizliği, iklim krizi, siyasi ve jeopolitik belir­sizlikler ve savaşlar, pandemi sonrası baş­layan ve hâlâ süren ekonomik sarsıntılar, çok kutuplu bir dünyaya geçiş gibi dev dal­galar arasında liderlik anlayışı kökten de­ğişiyor; transformasyonel – dönüşümcü li­derlik yükseliyor.

Transformasyonel liderlik nedir?

En yalın hâliyle: Sadece yön göstermekle kalmayan; kendisiyle birlikte ekiplerinin de esnek, uyumlu, dayanıklı, disiplinli bir ahenk içinde ve yüksek dinamizmle sürekli evrilme­sini sağlayan liderlik modelidir. Bu liderler, ku­rum içinde yüksek güven, ilham, adanmışlık ve sürekli gelişim atmosferi oluştururlar. Kültü­rü, sistemi ve ekipleri içten dışa dönüştürürler. Özellikle çok nesilli ekiplerin bulunduğu ya­pılarda, herkesin kendini anlamlı ve katılımcı hissetmesini sağlayan bir iklim yaratırlar.

Peki bir liderin transformasyonel olup olmadığını nasıl anlarız?

-Her şeyden önce bir T-İnsan’dır.

-Vizyon sahibidir; vizyon ve stratejinin her­kes tarafından benimsenmesini ve tazelenme­sini sağlar.

-Konfor alanını terk eder, oksimoron du­rumları başarıyla yönetir.

-Kısa vadeli başarıları da orta ve uzun vade­li hedefleri de aynı anda gözetir.

-Yüksek önceliklendirme ve kürasyon yete­neği vardır; kolaylıkla hibrit vitese geçebilir.

-Krizi tehdit değil, yenilenme ve sıçrama fırsatı olarak görür.

-Duygusal ve adaptasyon zekâsı ile “biz bi­linci” geliştirme becerisi yüksektir.

-Empatik bir ortam yaratır ancak rasyone zemini kaybetmez.

-Ekibin bireysel gelişimini sistematik bi­çimde destekler; otodidakt öğrenmeyi teşvik eder.

-Değer üretimini önceler; yalnızca kâra de­ğil, katkıya ve anlam katmaya odaklanır.

-Teknoloji ile doğallık, sentetik ile organik arasında denge kurar.

McKinsey’in 2024 tarihli araştırmalarına göre, kurumsal dönüşüm çabalarının %70’i ba­şarısızlıkla sonuçlanıyor. Bunların önemli bir kısmında neden, liderliğin bugüne kadar be­nimsenmiş liderlik kalıplarının dışına çıkama­ması. Oysa transformasyonel liderler organi­zasyonlarda çeviklik yaratır.

Sadece planı değil; insanların enerjisini, değerlerini, merakını ve kaygılarını da anlar ve yönetir. Bu yönüyle sabit sistemleri değil; öğrenen, akışkan sistemleri hayata geçirirler. Bu da sürdürülebilir inovas­yon ve motivasyonu besler. Harvard Business Review’un analizine göre, transformasyonel li­derlikle yönetilen şirketlerde çalışan bağlılığı %67, inovasyon kapasitesi %80 artıyor. Deloit­te’un 2025 Liderlik Trendleri raporuna göre ise liderliğin geleceği; öğrenme çevikliği, duygusal dayanıklılık, şeffaf iletişim ve değer odaklılık üzerine kurulu. Özellikle yapay zekâ ile birlik­te yönetici rolleri mekanik işlerden arındık­ça, insani boyut daha da öne çıkıyor.

Bu lider­ler empati kurar, anlam yaratır, farklı ba­kış açılarını birleştirir. Performans kadar duygusal bağa, sonuç kadar sürece odaklı­dırlar. Ekibin potansiyelini ortaya çıkaran bir ortam yaratırlar. Yetki devri yapar, psikolojik güven alanı kurarlar. Yeni nesil çalışanlar için güven, açıklık, aidiyet ve anlam birincil mo­tivasyon kaynaklarıdır. Liderin sadece söyle­dikleri değil, neye inandığı ve nasıl davrandığı daha belirleyici hâle gelir. Yapay zekâ, veriy­le karar destek sunabilir; ama doğru sorula­rı sormak, öncelikleri belirlemek ve insanı merkeze almak hâlâ insana özgü bir beceri­dir. Transformasyonel lider, bu farkındalı­ğı temsil eder. Kendi dönüşümünü tamamla­madan kurumunu ileri taşıyamayacağını bilir. Teknoloji kullanılır, ama kültür inşa edilir.

Sonuç açık:

Sadece dijitalleşme stratejiniz değil, liderlik anlayışınız da değişmeli. Çünkü teknoloji sizi hızlandırır; ama yalnızca liderlik yön verir. Ku­rumlarınızı geleceğe hazırlamak istiyorsanız, önce liderlerinizi ve liderliğinizi bugünün de­ğil, yarının ihtiyacına göre konumlandırmalısı­nız. Dönüşmeyenler ayakta kalamayacak.

Ve unutmayın: Her teknoloji çağı, kendi li­derlik biçimini ister. Bu çağın lideri sanılanın aksine algoritmalarla değil; anlamla, duyguyla ve vizyonla yürür.

İnsanlık tarihinin en sert virajlarından bi­rindeyiz. Direksiyonda siz varsınız. Dönüştü­rün. Dönüştükçe yol açılacak.

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