“Efkârım birikti sığmaz içime, bin sitem etsem de azdır kadere; Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilek taşı”.

Sözlerini Ali Tekintüre ve Mesut Poyraz'ın yazdığı, bestesini Gülden Karaböcek'in yaptığı, Ferdi Özbeğen ile meşhur olan şarkı. Faiz artışı kuru baskılayacak, ortodoks politika ile CDS düşünce sermaye gelecek, KKM kalkacak, bütçe açığı kapanacak, enflasyon düşecekti.

Ana akımın bu iddiaları ve faiz artışlarına rağmen, enflasyon artış oranında baz etkisi ile Temmuz’da düşüş dileği mevcut. Asgari ücret talep enflasyonu yaratıyor inancı, Temmuz’daki (emekli/asgari) maaş artışına dair umutlara Hayal Kahvesinde Şebnem Ferah versiyonunu dinletecek gibi görünüyor. Artan bütçe faiz gideri ise “kamu tasarruf etmeli, israfı kesmeli” tartışmalarında kendine yer bulamıyor.

CDS primi düşerken artan dış borç tutarı ve faizi nedense ana akımda KKM kadar ilgiyi görmüyor. Fed durdu ama ABD’de bütçede rekor faiz yüküne yol açan reel faize rağmen enflasyon tekrar yükselip, büyüme düşerken, banka batışları tekrar başladı. Prof. x (Fields+Rochon), Monetary Policy Institute Blog, “RIP Central Bank Independence” makalesinde “Merkez bankası bağımsızlığı fikri, ekonomik elitlerin azınlığının zulmünü oluşturmaktadır; Bu, işçi sınıfının refahı pahasına rantiyenin çıkarlarını teşvik eden neoliberal bir truva atıdır" diyor.

Joseph Stiglitz, The Atlantic makalesinde “Neoliberal ortodoksluğun, ekonomik özgürlüğün diğer her türlü özgürlüğün temeli olduğunu savunduğunu ancak bu ortodoksluğun yalnızca yanlış olmadığını kendini yiyip bitirdiğini” söylüyor; “Neoliberalizmin sonuçları, nedenin bir kısmına işaret ediyor: özellikle artan gelir ve servet eşitsizlikleri ve medyanın neden olduğu kutuplaşma.

Zenginler ve seçkinler, hem hükümet politikalarını hem de toplumsal anlatıları şekillendirmede orantısız bir söz hakkına sahiptir” diyor. “Faiz artışı daha fazla enflasyona yol açabilir” ve “Ben negatif faizi sizin için dememiştim” diyen Stiglitz bu neoliberal ortodokslukla ilgili görüşlerini de bir tek ABD için mi söylemiştir?

Veya Angus Deaton’ın ana akımda eleştirdiği ekonomistler sadece ABD özelinde midir? Cevabı Uludağ Ekonomi Zirvesinde “Missouri Üniversitesi F.A. Hayek İktisat Tarihi Profesörü Max Gillman” vermiş. “Türkiye'de faiz oranının enflasyonun üzerine çıkması gerekiyor. En önemlisi de Türkiye'nin batının finans sistemine güvenmesi ve entegre olması lazım.” Ancak batının hangi finans sistemi?

Rusya’nın varlıklarına el koyan mı, LIBOR’u manipüle eden mi, bir hafta sonunda yasayı ve yatırımcıları bypass ederek Credit Suisse’i UBS’e devreden mi, hisse senedi pozisyonu taşıyan yönetim kurulu üyeleri ve guvernörleri ile dünyanın rezerv parası olan mı? Ekonomi, felsefe profesörlerini kampüste yerde sürükleyen batı mı? Gillman neoliberal okuldan. Bir önceki ziyaretinde de “Türkiye’ye IMF’i önerdi” diye Brooks, Ash ve Hanke gibi ortodoks iktisadın popülerleri arasında okeye dördüncüyü bulmuş gibi manşetlere çıkmıştı.

Gerçi o haber uluslararası medyada yine bir tek kendi fakültesinin haber bloğunda yer almıştı ama. PPK sonrası ana akım çok karışıktı. Faiz kararı yanlış, gürlemiş ama yağamamış, enflasyonun üstünde faiz şart, %53 üst bantla artış geçen ay yapılmıştı, pas geçme doğruydu şeklinde 180 derece standart sapma vardı.

“Çılgınlar gibi dışarıda yemek yemek”, “iktisatta fahiş fiyat yoktur” ana akım ezberleri çok tartışıldı. Exorbitant price için literatürde külliyat varken, yerleşikler için formal kullanım hazinenin sayfasındaki gibi resident, non-resident ve/veya public’tir. Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesi, Katoder, “İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” organizasyonu ile Katoder başkanı Sabiha Doğan ve mali müşavir İsmail Tekbaş liderliğinde, hocalarımızla Türkiye’nin ticari uzay vizyonunu, muhasebesini, ekonomisini, kuvvetlerini konuştuk.

Ferdi (Tayfur+Özbeğen) arabesk müzik gibi sevilen bir de Anadolu Rock var. Faiz diye finansal ekonomiyi hep öne koyarsanız, reel ekonomide Sabır veya Dilek Taşını dikkate almazsanız Anadolu Kaplanları Roll edemez. Politika, mevduat ve kredi faizi ile likidite, net işletme sermayesi, kur, enflasyon muhasebesi, ciro, talep arasındaki linklere, roll eden nakaratlara dikkat etmek lazım.