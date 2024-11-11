  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. İskender ADA
  4. D.O.G.E.

D.O.G.E.

İskender ADA
İskender ADA [email protected]

Donald Trump'ı 1992 yapımı ‘Evde Tek Başına 2’ filmindeki kısa rolün­de hatırlarsınız. Bir otelde küçük Kevin'e yol göstermesiyle meşhur bu sahne, yıl­lar sonra dünya siyasetine damgasını vu­ran bir figüre dönüştüğünde daha da iko­nik bir hal aldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump bu kez başrolde; ancak bu sefer yanında başka bir "sürpriz misafir" var: Elon Musk. Trump'ın Beyaz Saray'a dö­nüş planlarıyla birlikte, Musk'ın katkısı ve kripto para dünyası üzerinde yaptığı etki de konuşulmaya başlandı. Bu yeni iş birliği, dijital dünyanın gidişatını şekil­lendirmeye aday gibi görünüyor.

Elon Musk'ın son dönemde Donald Trump'ın hükümetine katkıda bulunmak üzere ortaya koyduğu "D.O.G.E." (Depart­ment of Government Efficiency) önerisi, büyük ilgi topladı. Musk, Trump'ın ikinci döneminde görev alabileceğini ve "Sec­retary of Doge" (Doge Bakanı) olarak ça­lışmayı düşündüğünü belirtti. Aslında bu isim, şakacı bir dille ortaya atılmış gibi gö­rünüyor; fakat Musk'ın alaycı üslubunun altında derin ekonomik öneriler de yatı­yor. Dogecoin'in adını hükümet verimli­liği ile ilişkilendirmek, Musk'ın kripto pa­raların ve blokzincir teknolojisinin daha fazla yaygınlaşmasına yönelik ciddi arzu­larını ifade ediyor.

Elon Musk'ın Dogecoin'e olan ilgisi ye­ni değil. Daha önce Musk, bu kripto parayı sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla des­tekleyerek fiyatının yükselmesine neden olmuştu. Dogecoin'in en büyük savunucu­su olarak kendisini "Dogefather" ilan eden Musk, bu kripto para biriminin popülari­tesinin artmasında büyük rol oynadı. Tes­la ve SpaceX gibi şirketlerinde Dogecoin ile ödeme kabul etmesi de bu desteği pra­tik bir hale getirdi ve Dogecoin'in kripto dünyasındaki yerini güçlendirdi.

Dogecoin’in doğuşu

Dogecoin, 2013 yılının sonunda Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından bir şaka amaçlı yaratılmıştı, fakat bugün ge­linen noktada dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan bu kripto paraya sahip. Shiba Inu köpeğini içeren Dogecoin logo­su, popüler "doge" internet memesinden esinlenmiştir. Şu an dolaşımda yaklaşık 147 milyar Dogecoin bulunuyor ve bu ra­kam her geçen gün artmaya devam ediyor. Merkeziyetsiz yapısı, madencilik zorlu­ğunun nispeten düşük olması ve topluluk odaklı olması, Dogecoin'in en büyük özel­liklerinden biri. Bugün, dünya genelinde yaklaşık 4 milyon kişi Dogecoin sahibi ve bu sayı hızla artıyor.

Dogecoin'in değer önerisi ise basit: Eğ­lenceli, düşük maliyetli ve herkesin eri­şebileceği bir dijital para birimi olmak. Bitcoin'in "dijital altın" olarak tanımlan­dığı yerde, Dogecoin "dijital bahşiş" ol­ma misyonunu taşıyor. Yani, daha küçük ödemeler ve mikro transferler için ideal bir seçenek sunuyor. Elon Musk, bu ne­denle Dogecoin'i ekonomik verimliliğin bir sembolü olarak görüyor ve bu önerisi­ni Trump'ın yeni yönetiminde de kullan­mak istiyor.

ABD seçimlerinin ardından ve Elon Musk'ın "D.O.G.E." önerisi sonrasında Dogecoin'in fiyatı ciddi bir artış gösterdi. Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması ve Musk'ın desteği, Dogecoin fi­yatının yüzde 50'ye varan bir yükseliş ya­şamasına sebep oldu. Bu artış, kripto pi­yasasında heyecan yarattı ve Dogecoin'in gelecekte daha fazla benimsenmesi için umut verdi.

Amerikan rüyası 2.0

Peki, Trump ve Musk iş birliği ile dünya­yı neler bekliyor? İlk olarak, kripto varlık­ların hükümet nezdinde daha fazla kabul görebileceği bir dönem başlıyor olabilir. Bunun yanı sıra, Musk'ın uzay teknoloji­leri ve yapay zekâ konusundaki çalışma­ları da Trump'ın politikalarıyla paralel bir şekilde ilerlerse, ABD'nin teknoloji ve ye­nilikçilikteki öncülüğü daha da pekişebi­lir. Bu iş birliği, geleceğin dünyasında sı­nırları zorlayan yeni projelerin habercisi olabilir.

Bu yeni gelişmelere ayak uydurmak için umutla ve merakla ilerlemeye devam ede­lim; belki de geleceğin sunduğu fırsatlar hepimiz için büyük sürprizler barındırı­yordur.

Güzel bir gelecek için…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Net sıfır 04 Kasım 2024
Sibos 2024'ten izlenimler 28 Ekim 2024
Revolut’un Hindistan rüyası 21 Ekim 2024
Kripto para algısı ve kullanımı 14 Ekim 2024
Finansal suçlarla savaşın gerçekleri 07 Ekim 2024
Döviz fiyatlandırmasında yapay zekâ 30 Eylül 2024
New York'ta sonbahar 23 Eylül 2024
Yapay zekânın sigorta sektöründeki etkileri 16 Eylül 2024
Avrupa’da NFC ile ödeme rekabeti kızışıyor 10 Eylül 2024
Servis modeli bankacılığında hareketli günler 02 Eylül 2024