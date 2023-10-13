Dorak, 70 milyon dolar yatıracak Kapadokya’ya Marriott’u açacak

Türkiye’nin turizmde en önemli noktalarından biri Kapadokya. Geçen yıl 4.2 milyona varan turisti ağırlasa da henüz yurtiçinde Akdeniz ve Ege’nin popülerliğine ulaşmış değil. Kapadokya’yı farklı kılan, uçağa bindiğinizde karşılaştığınız turistlerin kimliği.

Arjantin’den Yunanistan’a, Meksika’dan Çin’e, Hindistan'dan Japonya'ya kadar birçok farklı milletten turist gruplarını görmeniz mümkün. Ege ve Akdeniz’in aksine Rusya, İngiltere, Almanya gibi ağırlıklı Avrupalıları değil, dünyanın farklı coğrafyalarından insanı Kapadokya’da bulabilirsiniz.

Hollywood’dan Güney Kore sinemasına kadar birçok ülkenin film şirketlerinin gözde mekanı olan Kapadokya, ne yazık ki hak ettiği ilgi ve yatırımı görmüş değil. Bunu Anadolu’nun herhangi bir noktasında görebileceğiniz otobüs terminalini andıran havalimanını kullandığınızda fark edebiliyorsunuz.

Kapadokya’yı diğer turizm bölgelerinden ayıran en büyük özelliği, yerel halk ile birlikte kazanan turizm tesisleri. Yani her şey dahil sisteminin pek uygulanmadığı bölgede turistler yemeklerini yerel restoranlarda, eğlencelerini yerel mekanlarda, alışverişlerini yerel halkın işlettiği dükkanlarda yapıyor.

Böylece hem turizm şirketleri hem de yerel halkın kazandığı bir ekosistem tam anlamıyla işliyor. Kapadokya’da bu tür 360 derece çalışan turizm şirketleri ve tesislerin sayısı bir parmağı geçmiyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Dorak Holding.

1971 yılında Japonya’dan turist getirmek isteyen turizm rehberleri Ahmet Serdar Körükçü, Ahmet Kaplan Tan ve Mustafa Pilav tarafından Dorak Tour adıyla kurulan şirket, çalışma ağını da buna göre düzenlemiş. Yani bir turist rehberinin ihtiyaç duyduğu her alanı iş alanlarına yaymışlar. Türkiye’nin farklı noktalarında acente ve otelcilik ağırlıklı büyüyen Dorak, kuyumdan, deriye, seramikten, halıya, tekstilden ve yeme-içmeye kadar çeşitli alanlarda yatırımlarını yaymış.

Kapadokya Bölgesi’ne de kendilerinin dışında birçok dev markayı da bu yatırımlarla getirmişler. Dorak Holding’in Kapadokya’da düzenlediği basın toplantısında hem bu farklı yatırımları hem de bölgenin yatırımlardan nasıl etkilendiğini görme şansımız oldu. Bu yatırımlar arasında Türkiye’de “tek” olanları da var.

Kapodokya'da ki turist iki kat fazla harcıyor

Basın toplantısında konuşan holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan Tan, “Marmara, Ege ve Kapadokya’yı kapsayan bir yatırım portföyümüz var. İstanbul, Kuşadası, Kapadokya’yı içine alan kültür turu bölgesinde yatırım ve büyüme planımızı hazırladık ve hayata geçirdik” diye sözlerine başlıyor. 2011 yılında holdingleşen Dorak, şu anda 3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Asya, Latin Amerika gibi zor coğrafyalarda ofisleri bulunan şirket, Türkiye’ye 300 binden fazla turistin de gelmesini sağlıyor. Bu turistlerin harcamaları ise Türkiye ortalamasının iki katından fazla. Tan, “Kapadokya’ya gelen turist 1.500 dolardan fazla harcama yapıyor. Bu rakam, İstanbul’un iki katı demek. Kapadokya’ya gelen, zamanını dolu dolu harcıyor. Hem otelcisine hem de yerel işletmelere kazandırıyor” diyor.

Tan’ın verdiği bilgilere göre bu yılki 50 milyar dolar turizm gelirinin yaklaşık 10 milyar doları da Kapadokya’dan gelecek. 2025 sonunda Kapadokya’nın 10 milyon turist rakamına ulaşma potansiyeli olduğunu düşündüklerini dile getiren Tan, “Bu nedenle daha çok turist ağırlayabilmek için otel ve restoran yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz.

İkisi İstanbul’da, biri Kuşadası’nda, diğerleri de Kapadokya’da olmak üzere toplam 10 otelimiz var. Bu otellere uluslararası bin zinciri daha ekleyeceğiz. Önümüzdeki yıl Kapadokya’ya bir Marriott oteli açıyoruz. Şu an bir kayadan oyma otelimizin çalışmaları sürüyor. Kısa süre içinde onun da açılışını yapmayı planlıyoruz. Pamukkale’de devam eden bir otel yatırımımız daha var.

Onu da 2025’te açarız diye düşünüyorum. Bodrum’da da 300 odalı bir otel planlamamız var. Bu yıl sonuna kadar toplam 70 milyon dolarlık yatırım yapacağız” diyor. Kapadokya’ya açılacak olan Marriott, 300 yatak kapasiteli ve 1.200 kişilik toplantı salonuna sahip olacak. Tan, “Ankara’nın dışında kalan bölgedeki en lüks oteli açmayı planlıyoruz. Bu da bölgeyi kongre merkezi haline getirecek bir yapının da başlangıcı olacak” diye anlatıyor.

Sur Restoranı’nı New York, Dubai ve Londra’ya açacak

Dorak Holding’in en önemli yatırımlarından biri de Sur Balık. Türkiye’nin ilk balık zinciri restoranı olan Sur markasını yurtdışında büyüteceklerini dile getiren Tan, “Grup bünyesindeki Sur Balık markasını da New York ve Londra’ya açmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. New York önümüzdeki sene açılacak. Bu yıl sonunda da Dubai’ye bir şube açıyoruz. Bugüne kadar çok franchise talebi oldu ama biz kendimiz açmayı tercih ediyoruz. Bize uygun yerler bulabilirsek Bodrum ve Çeşme için de planlarımız var” diyor.

“40 metre yüksekliğe restoran kurduk"

Kapadokya’ya ilkleri getirmek için çalıştıklarını söyleyen Tan, “Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak kenarında gondol getirdik. Bu farklı deneyimi Kapadokyalılar ve turistlerin yaşamasını istedik. Ayrıca dünyada önemli kentlerde var olan, “Dinner In The Sky Kapadokya” ile yerden 40 metre yüksekte bir platform üzerinde gastronomik deneyim yaşatıyoruz. Türkiye’de tek olan bu deneyimi Kapadokya’da faaliyete aldık” dedi. Hızla büyüyen şirketin halka arz hedeflerinin olup olmadığına ise Tan, “Bu konuda çalışmalarımız var. Ancak henüz netlik kazanmış değil” diye konuştu.