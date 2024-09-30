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Döviz fiyatlandırmasında yapay zekâ

İskender ADA
İskender ADA [email protected]

Yapay zekâ, hayatı­mızın birçok alanı­na dahil olmuş durum­da ve finans dünyasın­da da köklü değişimlere öncülük ediyor. Son olarak, döviz fiyatlan­dırmasında kullanılan yapay zekâ teknolojile­ri büyük ses getirmeye başladı.

Hollanda mer­kezli ING Group, bu konuda önemli adımlar atarak döviz fiyatlandırma süreçleri­ni yapay zekâ ile yeniden şekil­lendiriyor. Bankanın elektronik işlemler (trade) birimi başkanı Simon Bevan’a göre, yapay zekâ artık insanların yaptığından daha etkili bir şekilde piyasa­ları izleyip döviz fiyatlarını be­lirliyor.

Yapay zekâdan önce bankala­rın döviz fiyatlandırma süreç­leri insan gözetimine dayanı­yordu. Bu süreçte işlem ekip­leri, piyasaları manuel olarak izliyor, döviz kurlarındaki dal­galanmaları analiz ediyor ve fi­yat aralıklarını (spread) ayar­lıyordu. Bu iş, yoğun bir dikkat ve sürekli piyasa takibi gerek­tiren bir ‘tam zamanlı iş’ olarak tanımlanabilir. İşlem ekipleri, risk yönetimi ve fiyatlandırma kararlarını verirken deneyim ve analitik yeteneklerine güve­niyordu. Ancak bu manuel iş­lemler, piyasanın hızla değiştiği durumlarda yeterince hızlı ka­rar vermek açısından eksik ka­labiliyordu.

Kritik öneme sahip

Döviz fiyatlandırması, ban­kalar ve finansal kuruluşlar için kritik öneme sahip. Dünyada günde yaklaşık 7.5 trilyon do­larlık döviz ticareti gerçekleşi­yor ve bu devasa piyasada doğ­ru fiyatlandırma yapmak, hem bankaların kârını artırabilir hem de müşterilere daha reka­betçi teklifler sunulmasına ola­nak sağlar. Piyasa volatilitesi­nin yüksek olduğu dönemlerde, anlık fiyat değişikliklerine doğ­ru tepki vermek finansal başarı ile başarısızlık arasındaki farkı belirleyebilir.

Geleneksel yöntemler, ban­kaların döviz kurlarındaki de­ğişiklikleri zamanında yakala­masını her zaman garanti ede­mediğinden, yapay zeka gibi teknolojiler bu süreçte büyük avantajlar sunuyor.

Yapay zekânın rolü

ING Group, döviz piyasa­larında yapay zekânın gücü­nü kullanarak döviz fiyatlan­dırmasında devrim yaratıyor. Bankanın yeni geliştirdiği ya­pay zekâ modeli, pekiştirmeli öğrenme (reinforcement lear­ning) adı verilen bir teknik kul­lanarak, insanların deneme-ya­nılma sürecini simüle ediyor. Bu model piyasayı izlemek, spread’leri ayarlamak ve risk yönetimini üstlenerek tam za­manlı bir insanın görevini dev­ralıyor. İlginç bir şekilde, model yalnızca insanları başarılı bir şekilde taklit etmekle kalmıyor, aynı zamanda onları geride bı­rakıyor. Bevan, bu sistemin per­formansının beklentilerinin ötesinde olduğunu belirtiyor.

Bu teknolojik adım, bankala­rın döviz piyasalarındaki reka­bet gücünü artırma yarışında yeni bir dönemi işaret ediyor. Yapay zekâ, daha az insan gücü­ne ihtiyaç duyarak daha verim­li ve hızlı karar alma süreçleri sağlıyor. Bu da bankaların işlem maliyetlerini azaltırken, aynı zamanda müşteri memnuniye­tini artırıyor.

ING Group’un döviz piyasa­sındaki yapay zekâ programı, bankanın küresel döviz tica­ret biriminde büyük bir deği­şimi başlatmış durumda. Ban­ka, UBS Group AG’den trans­fer edilen ve makine öğrenimi konusunda doktora derecesine sahip James Robinson’ın lider­liğinde sadece üç ay içinde bu programı geliştirdi. Yapay zekâ­nın döviz piyasasındaki başarı­lı performansı, ING’nin gelecek yıl daha fazla yapay zekâ mode­li geliştirme planlarıyla hız ka­zanıyor.

Döviz piyasalarıyla sınırlı değil

Yapay zekâ teknolojilerinin finansal ekosistemdeki etkileri yalnızca döviz piyasalarıyla sı­nırlı değil. Bankalar, bu tür tek­nolojilerle genel olarak işlem süreçlerini hızlandırıyor, ma­liyetleri azaltıyor ve insan ha­talarını en aza indiriyor. ING Group’un yapay zekâ ile elde et­tiği başarı, yalnızca döviz tica­retinde değil, farklı varlık sınıf­larında da kullanılabilecek yeni yapay zekâ modellerinin önünü açıyor.

Ülkemizde de bu alanda çok kıymetli çalışmalar yapılıyor ve farklı varlık sınıflarında başa­rılar elde ediliyor. Detayarı za­man içinde sizlerle burada pay­laşacağım.

Güzel bir gelecek için...

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