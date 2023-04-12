Dünyaca ünlü kahve zinciri Costa Coffee Gürcistan ve Kazakistan’a TAV’la giriyor

Türkiye’ye Boyner Grubu ile dönen dünyaca ünlü kahve zinciri Costa, eski Sovyet ülkelerinde büyüme kararı aldı. Azerbaycan’a giren Costa, TAV Havalimanları’nın iştiraki BTA Catering ile anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Costa Coffee, Gürcistan ve Kazakistan’a BTA Catering ile giriyor.

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri Costa Coffee. Türkiye’ye 2009 yılında gelen ve ertesi yıl ayrılan İngiliz kahvecilik devi, uzun bir aradan sonra Türkiye’ye geri dönüş yapmıştı. Hatırlayacağınız üzere 2021 yılında DÜNYA’da duyurduğumuz “Boyner, Coca-Cola’nın kahve zinciri Costa’yı geri getiriyor” başlığıyla ilk kez duyurduğumuz haberin ardından zincir ilk şubesini 2022 yılının nisan ayında Boyner Cadde’de açmıştı.

Britanya’nın en büyük kahve zinciri Costa Coffee, şimdilerde özel bir anlaşmayı hayata geçiriyor. Costa, TAV Havalimanları Holding’e ait BTA Catering ile yaptığı anlaşma ile markayı iki ülkeyle buluşturuyor. İlk adımı Gürcistan’da atan BTA, Costa Coffee’nin iki şubesini TAV’ın yönettiği Tiflis ve Batum Havalimanları’nda açtı.

Edindiğim bilgilere göre TAV’ın yönettiği Bodrum Havalimanı’nda da bir şube açan Costa, ikinci şubeyi de önümüzdeki haftalarda hizmete alacak. Costa Coffee’nin TAV’la birlikte girdiği Gürcistan pazarı aslında sadece bu ülke ile sınırlı kalmayacak. Edindiğim bilgilere göre Orta Asya’da büyümek isteyen Costa, Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da da bir şube açacak. Bu şubeyi de TAV’ın işlettiği Almatı Uluslar arası Havalimanı’na konumlandıracak.

Muhtar Kent istedi, 4.9 milyar dolara Coca-Cola aldı

1971 yılında Londra’da Sergio ve Bruno Costa tarafından kurulan Costa Coffee, 1995 yılında yaklaşık 20 milyon dolar karşılığında Whitbread Group’a satıldı. O dönem markanın sadece 39 mağazası bulunuyordu. Costa’nın Whitbread Group ile büyüme macerası başarılı oldu ve 23 yılın ardından 32 ülkede yaklaşık 4.000 şubeye ulaştı.

Ardından devreye dünyaca ünlü içecek devi Coca-Cola girdi. Muhtar Kent’in o dönem Başkanlık görevini yürüttüğü Coca-Cola, 2018’de Coca Coffee’yi almak için görüşmelere başladı ve Whitbread Group’a 4.9 milyar dolar teklifte bulundu. Bir süredir Costa markasını sahibi olduğu Premier Inn otel zincirinden ayırmak isteyen Whitbread Grubu, teklifi kabul etti ve satış gerçekleşti.

1.7 milyar sterlin ciro yapıyor

Costa Coffee, 2018 yılı verilerine göre yaklaşık 1.7 milyar sterlin ciro yaptı. 200 milyon sterlin faaliyet karı açıklayan şirket yılda 250 milyon müşteriye sahip. Zincirin en önemli ayağı ise İngiltere’de.

Toplamda 3 bin 883 mağazanın 2 bin 467’si İngiltere’de bulunuyor. Costa’yı alan Coca-Cola ise 37 milyar dolarlık gelire sahip. Şirketin çalışan sayısı ise 90 bin civarında. Hazır Costa Coffee’den bahsetmişken geçtiğimiz günlerde markanın kardeş ülke Azerbaycan’a da adım attığını duyuralım.

Türkiye’de de önemli yatırımları bulunan ülkenin en büyük gruplarından ISR Holding ile anlaşan İngiliz dev, Azerbaycan'daki ilk mağazasını Bakü'deki Globus Center alışveriş merkezinde açmaya hazırlanıyor.

Costa Coffee'nin Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü Gordon Mowat ve ISR Holding Direktörü Rauf Khalilov tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkede beş yıl içinde öncelikle başkent Bakü olmak üzere çeşitli kentlerde 30 şubenin açılacağını duyuruldu.