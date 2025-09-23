Dünyanın aksını kaydıran 3 trilyon dolarlık yatırım!

Geçtiğimiz hafta Zorlu Holding Tekno­loji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Baş­kanı Burak Aydın’ın davetiyle katıldığım “Üretimde Yapay Zeka (YZ) Sahnesi”nde anlatılanları, sunumları, referans verilen raporları araştırdım ve kafamda toparla­dım. Büyük fotoğrafa şöyle bir baktım ve özellikle YZ yatırımlarının jeopolitik yan­sımalarını haritalayan slaytlardan da alın­tılarla durumu sizlerle de paylaşmak iste­dim. Apaçık ortada; dünyanın aksı kayıyor! ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi Batı ittifaklarının ekonomik, sosyal ve teknolo­jik hegemonyası, NATO’nun çatlaklarıyla bir­likte sarsılıyor. Bu kaosun mimarı, demografik ve ekolojik baskıların ötesinde, Çin’in 25 yıl­lık disiplinli atılımı: Eğitimden bilime, bas­kı rejiminin beslediği inovasyondan müthiş bir teknolojik sıçrama.

Batı, teknolojinin gaz pedalına bastığı freni tam tutmayan bir kamyon gibi epey engebeli, inişli çıkışlı bir yolda tam da ne yapacağını bilemediği bir durumsallıkla ilerliyor. Bu hengamenin ortasında en çarpı­cı veri: Yapay zeka (YZ) teknolojilerine 2030’a kadar yapılacak 3 trilyon dolarlık yatırım! Ayağı gaz pedalındaki liderlerden biri olan Nvi­dia CEO’su Jensen Huang’ın öngörüsüne göre, bu rakam YZ altyapı harcamalarını kapsıyor. Sonuç, veri merkezlerinden çip üretimine uzanan bir ekosistem patlaması olacak.

Rakamı küçümsemeyin!

Küresel GSYİH toplamı 2025’te yaklaşık 114 trilyon doları bulurken (IMF projeksiyonları), ABD’ninki 28-30 trilyon, Çin’inki 19 trilyon ve Türkiye’ninki 1.3-1.4 trilyon dolar civarında. Bu, küresel ekonominin %2-3’üne denk gelen bir “YZ vergisi” gibi–ama kazananlar için ser­vet, kaybedenler için iflas demek…

Çin, 2030›a kadar YZ patentlerinin %60’ını domine ederken, ABD veri merkezlerine 1 tril­yon doları aşan harcama yapacak. Batı’nın pa­niği burada: Ekonomi, NATO’nun askeri bü­tünlüğünden sıyrılıp, “veri NATO’su”na ev­riliyor. Çin’in Huawei ve Baidu gibi devleri, tedarik zincirlerini Asya’ya kaydırırken, Av­rupa Birliği’nin GDPR gibi regülasyonları ino­vasyonu boğuyor. Sonuç? Yeni dünya düzeni, YZ’nın “görünmez eli”yle şekilleniyor – kim veri hakimiyetini kaparsa, geleceği de kapar gi­bi duruyor.

İş dünyası için bu, soyut bir fırtına değil; so­mut bir fırsat haritası. Mesela;

Türkiye’de, tekstil devi bir KOBİ sahibiy­seniz, YZ’yı “maliyet düşürücü” bir araç olarak görmeyin. Bunun yerine, pamuk tarlalarından iplikhaneye uzanan tedarik zincirinizi, Çin’in YZ tabanlı öngörü modelleriyle entegre edin: Baidu’nun açık kaynaklı araçlarını kullanarak, iklim verilerini pamuk verimiyle çaprazlayın ve %20 verim artışı yakalayın. Veri görselleş­tirmeleriyle kendi “YZ ikizini” yaratın–sanal bir fabrika simülasyonuyla, enerji tüketimi­ni %15 kısın. Ama yaratıcı olun: Bu veriyi, ye­rel kooperatiflerle paylaşarak bir “Türk YZ Konsorsiyumu” kurun; NATO bozulurken, siz “Avrasya Veri Birliği”nin öncüsü olun. Fi­nans sektöründeyseniz, 3 trilyonluk dalga­da sörf yapın! Geleneksel bankacılığın yerine, blockchain-YZ hibritlerini benimseyin. Çin’in Alipay modelini uyarlayın ve sabırla bekleyin; kripto regülasyonları olgunlaştıkça YZ destek­li “güven puanı” sistemleri geliştirerek çağ at­layın. Çiftçilerden esnafa, kredi erişimini veri tabanlı kişiselleştirin. Sunumdaki risk matrisi­ne göre, jeopolitik gerilimler %30 olasılıkla te­darik kesintisi getirirse, YZ’yı “alternatif rota optimizatörü”ne dönüştürün: Hindistan’dan tedarik zincirini simüle edin, maliyetleri %10 düşürün.

Bir gıda perakendecisiyseniz yaratıcı­lığın zirvesine çıkın! YZ’yı “düşman” değil, “gizli ajan” yapın. Çin’in disiplinli veri topla­ma rejimini taklit edin–ama etik: Müşteri ve­rilerini anonimleştirerek, “tat tercihleri” YZ’sı ile stokları öngörün, israfı %25 azaltın. Bu, sa­dece verimlilik değil; ilham: Küçük bir fırın, YZ ile ekmek mayalanma paternlerini öğrenerek, yerel un tedarikçileriyle simbiyotik bir ağ kur­sun–sonuç, “YZ kooperatifinden” doğan yeni bir ekonomi modeli.

Sonuçta, 3 trilyon dolarlık bu kayma, sizi pasif izleyici yapmasın

Çin’in baskısı altında ezilmek yerine, YZ’yı “köprü” olarak kullanın: Batı’nın ino­vasyonunu Asya’nın ölçeğiyle harmanla­yın. Türkiye’de, 1.3-1.4 trilyonluk ekonomi­yi YZ ile katlayın – bir startup’la ya da star­tup kafası ve tutkusu ile yeniden başlayın, zamanın ruhundaki büyüme eğrilerini reh­ber edinin. Geleceğin frensiz kamyonunun direksiyonundaki siz; Yapay Zeka gaz peda­lını ele geçirenlerden olun!