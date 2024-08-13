Dünyanın Albedosu aşırı tahmin edilmiş!..

University of California, Irvine (UC Irvine) Üniversitesi Yer Sistemi Bilimi ve Michigan Üniversitesi İklim ve Uzay Bilimleri ve Mühendisliği Bö­lümleri tarafından yapılan bir araştır­ma, iklim bilimcilerin “Dünya’nın al­bedosunu” yani buzun güneş ışığını ne kadar yansıttığını olduğundan fazla tahmin ettiğini ortaya koydu! Albedo, gezegenimizin ısınmasını etkileyen ve hesaplamalarda baz alınan çok önemli bir faktör.

Scitechdaily.com’da yayınlanan makale­de (https://bityl.co/RVth), araştırmacıla­rın iklim modellerinde büyük bir hata keş­fettiklerini açıklanıyor. Daha önce küresel ısınma hesapları yapan bilim insanlarının Dünya’nın albedosunu, yani yüzeyin gü­neş ışığını geri yansıtma oranını abarttık­ları belirtiliyor. Özellikle buzun güneş ışı­ğını ne kadar yansıttığı konusunda önemli hatalar yapılmış ve bu yanlış hesaplamalar, gezegenimizin ısınmasının aslında tahmin edilenden daha hızlı ve fazla olabileceğini ortaya çıkarıyor.

İklim modelleri yanlışsa ve durum daha kötü ise neler olabilir?

Tıpkı yanlış bir harita kullanarak kay­bolmak gibi, yanlış bir modelle de gelece­ği doğru tahmin edemeyeceğimiz çok açık. Bu hatanın bir an önce düzeltilerek, iklim değişikliğiyle mücadelenin daha sağlam temellere oturtulması ve küresel ısınmay­la mücadelede, yeşil ekonomi hedeflerinde daha etkili çözümlere odaklanılması şart.

Bu hatanın düzeltilmesi, düzeltilmiş tahminler yapılması tüm dünya için çok önemli ve kritik bir konu. Bulgular, iş dün­yasında ve sürdürülebilirlik ilkelerine da­yalı politikalarda önemli yankılar uyan­dıracak nitelikte ve büyük sonuçlar doğu­racak kadar kritik.

Özellikle karbon puanı referanslı ticari düzenlemeleri etkileye­ceği kesin. Her ne kadar konu şu anda hiç­bir yaygın mecrada ele alınmış görünmese de duyulmaya ve hata yapıldığı ortaya çık­maya başladığı anda, sivil toplum örgüt­leri, başta Birleşmiş Milletler, hükümet­ler ve şirketler, karbon ayak izlerini azalt­ma hedeflerini yeniden gözden geçirmeye zorlanacaktır.

Bu durum, hiç kuşku yok ki daha sıkı düzenleme ve denetimler yapıl­masını da gündeme getirecektir. Yanı sıra, sürdürülebilirlik stratejileri, çok daha faz­la önem kazanacak; şirketlerin uzun vade­li çevresel etkilerini minimize etmek için daha radikal ve etkili adımlar atması gere­kecektir.

Bu hata, ayrıca BM tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma konusunda be­lirlenen 17 maddelik SKA-SDG ilkeler se­tinin de yeniden değerlendirilmesine de neden olabilir, olmalıdır. Hatalı modeller­le oluşturulan politikaların ve hedeflerin revize edilmesi, daha gerçekçi ve etkili çö­zümler geliştirilmesini gerektirmez mi? Hiç kuşku yok ki bu gelişme, iş dünyasında yeşil yatırımların ve çevresel sorumluluk bilincinin artması yönünde baskılar yara­tacaktır.

Daha hızlı ısınan bir dünyada isek…

Genel olarak, bu keşif, küresel ölçekte yaşama derin etkiler yapacak. Daha hız­lı ısınan bir dünya hem doğal ekosistem­ler hem de insan yaşamı üzerinde artan oranda baskı yaratacak. Bu nedenle, sür­dürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için da­ha büyük bir çaba gerekecek ve bireyler­den devletlere kadar herkesin üzerine dü­şeni yapması gerekenler de artacak. İklim değişikliğiyle mücadelede doğru veriler ve modellerle hareket etmek, geleceğimiz için hayati önem taşıdığı için bu konudan kaç­mamız imkansız görünmüyor mu?

Eğer bu durum göz ardı edilirse, iklim fe­laketlerinin daha sık ve şiddetli yaşanma­sı kaçınılmaz olacak. Geleceğimizi güven­ce altına almak için bu keşiflerin ışığında daha acil ve kararlı adımlar atılması zo­runlu hale gelmiş görünüyor. Başta BM ol­mak üzere, konuyla ilişkili sorumluluk al­ması gereken tüm uluslararası kuruluşlara ve hükümetlere açık bir çağrı yapıyorum: Bu kritik hata hızla düzeltilmeli ve gezege­nimizin geleceğini korumak adına gerekli tedbirler bir an önce hayata geçirilmelidir.

Bir araştırma sırasında tesadüfen rastla­dığım makale beni derinden sarstı! Bunun dünya gündeminde hiç olmaması ise çok kaygılandırdı. Siz ne düşünüyorsunuz?