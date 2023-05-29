Dünya’nın duyurduğu iki satış tamamlandı
Türkiye, son birkaç ayda seçimlere odaklandı, deyim yerindeyse herkesin gözü-kulağı sandıklara yöneldi. Özellikle yabancı yatırımcıların bekle-gör pozisyonu aldığı bu süreçte sayıları az da olsa şirket satın almaları ve ortaklıkları yapılıyor. Gazeteniz DÜNYA’nın ilk kez duyurduğu iki önemli işleme resmi kurumlardan onay geldi. Hatırlayacağınız üzere mart ayında sizlere “Alman teknoloji devinden yatırım! Türk şirketini satın alıyor” başlığıyla verdiğimiz haberde Münih merkezli bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE, Türk şirketi M.B.İ.S’in ana hissedarlığı için görüşme süreci tamamlandı. Böylece Alman dev, SAP uygulamaları tasarımı ve bütünleyici yazılım çözümleri konularında faaliyet gösteren M.B.İ.S Bilgisayar ve Otomasyon şirketinin çoğunluk hisselerini almış oluyor. 18 binden fazla çalışanı olan, 33 ülkede faaliyet gösteren Nagarro, özellikle otomotiv, enerji ve telekomünikasyon endüstrileri için dijital ürünler ve BT hizmetleri sunuyor. 2000’de kurulan Türk şirketi M.B.İ.S ise 2019’da açıklanan Bilişim 500 listesinde 65.5 milyon lirayla 128’inci sırada yer almıştı.
Param, Univera için onayı aldı
Gelelim ikinci haberimize... “Yazılımda önemli satış: Param, Univera’yı alıyor” başlığıyla nisan ayında duyurduğumuz haberimizde Türkiye’nin en hızlı büyüyen ödeme sistemlerinden Param’ın Univera Bilgisayar ve iştiraki Univis Bilişim’in kontrolünü devralacağını sizlerle paylaşmıştık. İşte o işlemde de resmi onay alındı. 2014’te kurulan, 2015’te de BDDK'dan elektronik para lisansı alan Türk Elektronik Para A.Ş’nin sahibi olduğu Param, Türkiye'de fintek sektörünün öncü markalarından biri. 2022’de 5 milyon kullanıcıya, 7 milyon kart sayısına ve 9,2 milyar TL harcama tutarına erişen şirket, geçtiğimiz yıl da EBRD’den aldıkları 217 milyon dolarlık yatırım almıştı. 662 çalışanı olan Param’ın aldığı Univera ise 1992 yılında 25 metrekarelik ofiste 4 kişiyle kuruldu. Şirket, şu anda 2.500 metrekarelik alanda 160’dan fazla kişiye istihdam sağlıyor.