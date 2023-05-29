Dünya’nın duyurduğu iki satış tamamlandı

Türkiye, son birkaç ayda seçimlere odaklandı, deyim yerindeyse herke­sin gözü-kulağı sandıklara yöneldi. Özellikle yabancı yatırımcıların bekle-gör pozisyonu aldığı bu süreçte sayıları az da olsa şirket satın almaları ve ortaklıkları ya­pılıyor. Gazeteniz DÜNYA’nın ilk kez du­yurduğu iki önemli işleme resmi kurum­lardan onay geldi. Hatırlayacağınız üzere mart ayında sizlere “Alman teknoloji de­vinden yatırım! Türk şirketini satın alıyor” başlığıyla verdiğimiz haberde Münih mer­kezli bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE, Türk şirketi M.B.İ.S’in ana hissedarlığı için görüşme süreci tamamlandı. Böylece Alman dev, SAP uygulamaları tasarımı ve bütünleyici yazılım çözümleri konularında faaliyet gösteren M.B.İ.S Bilgisayar ve Oto­masyon şirketinin çoğunluk hisselerini al­mış oluyor. 18 binden fazla çalışanı olan, 33 ülkede faaliyet gösteren Nagarro, özel­likle otomotiv, enerji ve telekomünikasyon endüstrileri için dijital ürünler ve BT hiz­metleri sunuyor. 2000’de kurulan Türk şir­keti M.B.İ.S ise 2019’da açıklanan Bilişim 500 listesinde 65.5 milyon lirayla 128’inci sırada yer almıştı.

Param, Univera için onayı aldı

Gelelim ikinci haberimize... “Yazılım­da önemli satış: Param, Univera’yı alıyor” başlığıyla nisan ayında duyurduğumuz ha­berimizde Türkiye’nin en hızlı büyüyen ödeme sistemlerinden Param’ın Unive­ra Bilgisayar ve iştiraki Univis Bilişim’in kontrolünü devralacağını sizlerle paylaş­mıştık. İşte o işlemde de resmi onay alın­dı. 2014’te kurulan, 2015’te de BDDK'dan elektronik para lisansı alan Türk Elektro­nik Para A.Ş’nin sahibi olduğu Param, Tür­kiye'de fintek sektörünün öncü markala­rından biri. 2022’de 5 milyon kullanıcıya, 7 milyon kart sayısına ve 9,2 milyar TL har­cama tutarına erişen şirket, geçtiğimiz yıl da EBRD’den aldıkları 217 milyon dolarlık yatırım almıştı. 662 çalışanı olan Param’ın aldığı Univera ise 1992 yılında 25 metre­karelik ofiste 4 kişiyle kuruldu. Şirket, şu anda 2.500 metrekarelik alanda 160’dan fazla kişiye istihdam sağlıyor.