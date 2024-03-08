E-mobilite’de yeni adım: Hizmet olarak araba (Car as a service)

Teknolojideki hızlı gelişmeler birçok endüstrinin temelini değiştirirken, 5G, bağlantılı araçlar ve dijitalleşme otomotiv sektörünü geleneksel iş modellerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Otomobil endüstrisi artık sadece araba satmaktan ibaret olmayacak, şirketler aynı zamanda artık ürün bazlı yaklaşımlarını değiştirerek tam hizmet yaklaşımına geçiyor.

Bu yaklaşım daha çok tüketici odaklı olduğundan Z ve Y kuşağının davranışlarına göre oluşuyor. Pek çok büyük otomotiv şirketi otomobil abonelik hizmetlerini başlatırken, araba abonelikleri pazarının yakın gelecekte bir büyüme kaydedeceği konuşuluyor.

Hizmet modeli olarak araba nedir? (Car As A Service) (CaaS)

Araba satın almak tüketicilerin bir bütçe ayırdığı, öncesi ve sonrasında birçok maliyete katlandığı gelirle orantılı bir mobilite imkânıdır. Hizmet Olarak Araba (CaaS) modelinde, bu hizmeti veren şirketler ile müşteriler bir hizmet sözleşmesiyle araçlara aylık abone olabiliyor.

Bu modelde aynı zamanda bakım, sigorta gibi ek maliyetler de hizmet veren şirket tarafından karşılanıyor. Müşteriler, istedikleri sözleşme koşulları dahilinde kullanabilecekleri araca erişmelerini sağlayan sabit bir aylık ücret ödüyor. Ayrıca süreç içerisinde araca ihtiyaçları kalmadığında, sözleşmeyi feshetme veya ihtiyaçlarına daha çok uyan farklı bir araç kategorisine geçme veya düşürme esnekliğine sahip oluyorlar. Sonuç olarak abonelikler, araca dayalı mobilite ürün portföyünde bir hizmet sunar.

Z ve Y kuşağı farklı durumlar için farklı arabalar istiyor

Tüketici davranışları ve beklentileri çok hızlı değişiyor. Z ve Y kuşağının tüketici davranışları otomotiv sektöründe de hizmet modellerini değiştiriyor. Bu kuşakların çoğu dünyayı dolaşmak istiyor, bir ürüne bağlı kalmak istemediğinden satın alma yerine kiralamayı tercih ediyor. Tatile giderken SUV, şehirlerarası yolculuklarda ise hatchback tercih edilebiliyorlar. Otomotiv üreticileri bu dönüşümü yakından takip ediyor.

Hizmet Olarak Araba (CaaS) modeli ile esneklikler sağlanırken, müşteriler dilerlerse her ay arabalarını değiştirebilir, isterlerse hizmeti durdurabilir. Arabaların çoğu finanse edilse de şehirlerin yoğunluğu, tüketicilerin tercihleri otomobil şirketlerini pazarı büyütme isteğiyle farklı servis modellerine yöneltiyor. Hizmet Olarak Araba (CaaS) modeliyle pazarda hitap edilen tüketici kitlesi genişlerken, aylık aboneliği ödemek isteyen herkes arabaya erişebiliyor.

Bu hizmet modeliyle otomobil şirketleri, otomobil satıldığında tek seferlik kâr yerine, otomobilin ömrü boyunca gelir elde edebiliyor. Kişisel mülkiyetin olmaması açısından kiralamaya benzeyen bu modelde abonelik çok daha kısa ve daha esnektir. Sigorta ve bakım masrafları da dahildir. Bir kiralama taahhüdüne girmeden veya uzun vadeli bir kiralamaya takılıp kalmadan, aylık bir ücret karşılığında farklı araçlar sunar.

Elektrikli araçlara geçişte çözüm modeli

2025 yılına kadar elektrikli araç satışlarının yeni araç satışlarının %20’sini oluşturması, bu oranın 2030’a gelindiğinde %40’a ulaşması, 2040 da ise yeni otomobil satışlarının neredeyse tamamını elektrikli araç satışlarının oluşturması bekleniyor. Son dönemde, elektrikli araçlarda, tüketicinin en büyük korkusu olan batarya menzili ve kısa sürede teknolojisinin geri kalması sorunu için hizmet olarak araba modelleri tüm dünyada çözüm olarak tartışılıyor. Bu hizmet ile araç veya e-mobilite hizmetlerinin tedariğini garanti ederek, müşterinin bir araba sahibi olmak zorunda kalmadan önümüzdeki dönemde elektrikli araç hizmetlerinin belli bir bakışla bu modele yöneleceği görülüyor.