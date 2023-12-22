Elektrikli otomobiller tam gaz

Kasımda trafiğe çıkan otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55, toplam taşıt sayısı da yüzde 48,4 artış kaydetti. Trafikte araç sayısı kasımda 179 bin 540; on bir ayda 2 milyon 63 bin 180 adet arttı. Kasımda trafiğe yeni çıkanlar içinde sayıları geçen yılın aynı ayına göre 6 kat artan elektrikli otomobillerin payı yüzde 12,1’e ulaştı, dizellerde ise düşüş var.

Otomotiv piyasasında ‘sıfır’da canlılık – ikinci elde kan kaybı şeklindeki trend, kasım ayında daha da belirginleşirken, trafiğe yeni çıkan otomobiller içinde elektriklilerin son dönemde giderek artan payı yüzde 12,1’e kadar ulaştı.

On bir ayda trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı 55 bini aştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı motorlu taşıt piyasalarına ilişkin kasım ayı verilerine göre, sıfır araç satışlarını gösteren trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artışla 85 bin 937 adet ve minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, motosiklet, traktör gibi diğer türlerle birlikte yeni trafiğe çıkan toplam taşıt sayısı yüzde 48,4 artışla 182 bin 301 adet olarak gerçekleşti.

Kasım ayında 2 bin 761 aracın trafikten kaydı silinirken, trafikteki toplam araç sayısı 179 bin 540 adet arttı. İlk on bir ayda satılan ve trafiğe kaydedilen toplam sıfır araç sayısı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 84,6 artışla 2 milyon 91 bin 21 adede ulaştı. Bunun 855 bin 587’sini, geçen yıla göre sayıları yüzde 67,8 artan otomobiller oluşturdu. Ocak-kasım döneminde 4 bin 623’ü otomobil olmak üzere 27 bin 841 taşıt ise kaydı silinerek trafikten çekildi. Böylece on bir ayda trafikteki araç sayısı net olarak 2 milyon 63 bin 180 adet arttı.

Elektrikli otoda 6 kat artış

Kasımda trafiğe yeni çıkan elektrikli otomobil sayısındaki hızlı artış dikkati çekti. Trafiğe kaydı yapılan elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 596,7’lik bir artışla 1.489 adetten 10 bin 374 adede, bunların toplamdaki payı da yüzde 2,7’den yüzde 12,1’e yükseldi. Kasım ayında trafiğe çıkan otomobillerin 56 bin 497 adetle yine en büyük bölümünü benzinliler oluşturdu. Yeni benzinli otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,3 arttı. Ancak benzinlilerin geçen yıl kasım ayında yüzde 68,7 olan toplamdaki payı bu yıl aynı ayda yüzde 65,7’ye düştü. İkinci en hızlı artış hibrit otomobillerde görüldü.

Hibritlerin aylık sayısı yüzde 73,6 artışla 8 bin 357 adede, trafiğe yeni çıkan tüm otomobiller içindeki payı da yüzde 9,7’ye ulaştı. Dizel araçlarda ise düşüş yaşandı. Kasım ayları itibarıyla yüzde 7,1 düşüşle 9 bin 508 adede gerileyen dizellerin yeni otomobiller içindeki payı da yüzde 18,5’ten yüzde 11,1’e geriledi. Trafiğe yeni çıkan LPG’li otomobiller ise kasım ayları itibarıyla yüzde 46,5 artışla 1.201 adede ulaştı, bunların toplamdaki payı da yüzde 1,4 oldu. Ocak-kasım dönemleri itibarıyla en hızlı artış yüzde 690,5’le elektrikli otomobillerde görüldü.

Geçen yıl ilk on bir ayda sadece 7 bin 11 adet olan trafiğe yeni çıkan elektrikli otomobillerin sayısı, bu yıl aynı dönemde 55 bin 424 adede ulaştı. On bir aylık dönemlere göre yeni hibrit otomobillerin sayısı yüzde 81,1, dizel otomobil sayısı yüzde 59,2, benzinli sayısı yüzde 57,7, LPG’li otomobil sayısı yüzde 16,1 arttı. Ocak-kasım dönemler itibarıyla trafiğe çıkan otomobiller içinde benzinlilerin payı yüzde 70,2’den yüzde 66’ya, dizellerin payı yüzde 17,9’dan yüzde 16,9’a, LPG’lilerin payı yüzde 2’den yüzde 1,4’e gerilerken, hibritlerin payı yüzde 8,5’ten yüzde 9,2’ye, elektriklilerin payı da yüzde 1,4’ten yüzde 6,5’e yükseldi.

2024’te elektriklide beklenti 100-150 bin adet

Türkiye, Avrupa’nın en hızlı büyüyen elektrikli otomobil pazarı konumuna erişti. Elektrikli otomobillerde bu yılın tamamında 70 bin adede yaklaşması beklenen satışların, 2024 yılında ise iki kattan fazla artışla 100-150 bin adet arasında bir sayıya ulaşacağı tahmin ediliyor. 2023 üretiminin 5 katı kadar sipariş alan TOGG’un, günlük üretiminin 2024’te 200 adedin üzerine çıkarılması hedefleniyor. 2024 boyunca 60 bin adedin üzerinde T10X SUV üretimi gerçekleştirmesi hedeflenen TOGG’da müşteri talepleri önümüzdeki dönemde daha hızlı şekilde karşılanacak. Yerli otomobil TOGG’un yanı sıra Çinli ve Avrupalı markaların 2023 sonlarında başlayan birbiri ardına pazara yeni girişlerinin katlanarak artmasıyla Türkiye’de elektrikli otomobil piyasasının 2024’te yeni rekorlar kırarak zirveye ulaşacağı öngörülüyor.

2’nci elde kan kaybı arttı

Öte yandan ikinci el taşıt piyasasında ise noter devriyle yapılan satışların geçen yılın aynı ayına göre otomobillerde yüzde 22, toplamda yüzde 18,8 düştüğü kasımda, yılın en kötü ayı yaşandı. Kasımda ikinci elde satılan otomobil sayısı 452 bin 347 ve toplam araç sayısı da 705 bin 23 adet oldu. İlk on bir ay itibarıyla ikinci el taşıt piyasasında noterler kanalıyla devirler, 6 milyon 413 bin 456’sı otomobillerde olmak üzere toplam 9 milyon 712 in 891 düzeyinde gerçekleşti. İkinci elde devir sayısı, geçen yılın aynı dönemindekinin otomobilde yüzde 13,9, toplamda yüzde 14,8 üzerinde gerçekleşti. 8*Veriler, noterler aracılığıyla bir veya daha fazla el değiştiren araç sayısını gösteriyor.