En beğenilen şirketler neyi farklı yapıyor?

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve politik gerilimler, şirketlerin stratejilerinde önemli bir değişikliğe neden oldu. Finansal istikrar, her zaman önemli bir unsurken bu dönemde daha fazla vurgulanmaya başlandı. Değişen ekonomik koşullara hızlı bir şekilde adapte olabilmek ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek için sağlam bir finansal yapıya sahip olmanın kritik önemi daha fazla anlaşıldı.

Öte yandan pandemi sonrası dönem iş ve tüketici davranışlarında kalıcı değişikliklere yol açtı. Birçok sektörde dijital dönüşüm pandemiyle birlikte hızlandı ve her alanda dijital çözümlere olan talep arttı. Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık konuları özellikle genç tüketiciler arasında daha fazla önem kazanmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Fortune World’s Most Admired Companies (Dünyanın En Beğenilen Şirketleri) 2024 listesinde de yenilikçilik ve dijital dönüşüm kabiliyeti öne çıkarken sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarındaki başarılar daha fazla önem kazandı. Fortune dergisinin danışmanlık şirketi Korn Ferry ile birlikte hazırladığı listede firmaları sıralamak için kullanılan dokuz itibar özelliği arasından öne çıkan en önemli özellik "finansal pozisyonun sağlamlığı" oldu. Onu ürün kalitesi ve yönetim kalitesi izledi.

Korn Ferry'nin organizasyon stratejisi danışmanlığı bölümünün küresel lideri Laura Manson-Smith, "Mevcut iklimde finansal pozisyonun sağlamlığının ön plana çıkması sürpriz değil. Belirsiz ekonomik ve politik koşullar arasında organik büyümenin daha zor hale geldiği bir dönemde yöneticiler yönetilebilir bir borç yükünü ve nakit yönetimiyle sağlanan istikrarı özel bir değer olarak görüyorlar” diyor.

Listede değerlendirme tabi tutulan diğer itibar özellikleri arasında küresel olarak iş yapma etkinliği, yetenek çekme, geliştirme ve elde tutma kabiliyeti, uzun vadeli yatırım değeri, yenilikçiliği, varlıkların etkin kullanımı ve çevreye olan sorumluluğu yer alıyor. En beğenilen şirketlerden öğrenilebilecek şirketlerin itibarını ve piyasadaki konumunu güçlendirmek için hayata geçirebilecekleri birkaç öneri de şöyle sıralanıyor:

-Yenilikçiliğe yatırım yapın: Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve yenilikçi ürünler, hizmetler sunarak pazarda öne çıkın. Yenilik, sadece teknolojiye değil iş modeline, müşteri deneyimine ve sürdürülebilir iş uygulamalarına da uygulanabilir.

- Sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu benimseyin: Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerine yatırım yapmak uzun vadeli başarının anahtarı. Tüketiciler ve yatırımcılar gezegeni ve toplumu olumlu yönde etkileyen şirketlere daha fazla değer veriyorlar.

- Dijital dönüşümü kucaklayın: İş süreçlerinin dijitalleşmesi verimliliği artırırken müşteri deneyimini de iyileştiriyor. Uzaktan çalışma gibi yeni çalışma modellerinin desteklenmesiyle birlikte şirketlerin esnekliği artıyor.

- Yetenek yönetimine odaklanın: Yetenekli çalışanları çekmek, geliştirmek ve elde tutmak şirketlerin yenilik yapma ve adaptasyon yeteneklerinin temelini oluşturuyor. Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı başarıda önemli bir rol oynuyor.

-Küresel perspektife sahip olun: Küresel pazarlarda etkin bir şekilde faaliyet göstermek ve çeşitlilikten yararlanmak şirketlere yeni fırsatlar sunuyor. Farklı kültürlerden gelen bakış açılarını ve yetenekleri entegre etmek yenilikçilik ve yaratıcılığı teşvik ediyor.

2024 listesi hakkında

1997'den beri Korn Ferry, Fortune iş birliğiyle her yıl dünyanın en beğenilen şirketlerini belirliyor. Bu yıl çalışma kapsamında 28 ülkede yaklaşık 600 firma analiz edildi. Apple, en çok beğenilen şirket olmaya devam ederken Microsoft, Amazon, Berkshire Hathaway ve JPMorgan Chase ilk beşte yer aldı. Aynı firmalar 2023 listesinin ilk beşinde de yer almışlardı. Bu yıl tek değişiklik Microsoft ve Amazon'un pozisyonlarını değiştirmesi oldu.

İlk 50'de, 2023 listesinde yer almayan sadece beş isim var: ilaç şirketleri Eli Lilly ve Moderna, tüketici kredi kartı firması Mastercard, kozmetik üreticisi L’Oréal ve yazılım şirketi Adobe. Ayrıca birkaç yeni endüstri liderinin ortaya çıktığı da görülüyor. Listenin 8’nci sırasında yer alan American Express artık tüketici kredi kartı endüstrisinde lider olarak konumlanırken 9’uncu sırada yer alan Walmart ticaret kategorisinin üst sırasında yer alıyor. 23’üncü sırada yer alan Netflix eğlencenin lideri oluyor. İlaç endüstrisinde Eli Lilly, bankacılık sektöründeyse Bank of America sektör lideri olarak yükseliyor.