Türkiye’de en çok taciz ve siber suç mağduriyeti yaşanıyor, evler yüksek oranda çelik kapı ile korunuyor. Mağdurların resmi mercilere bildirim oranı otomobil hırsızlığında en yüksek düzeye ulaşırken, rüşvet suçlarında ise en düşük düzeyde kalıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, bireyler ve hane halklarının suç mağduriyeti, mağduriyet sonrası davranışları ve güvenlik algılarını ölçmek amacıyla ilk defa Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması (TSMA) gerçekleştirildi. Araştırma, Türkiye’de suçun görünmeyen boyutunu, vatandaşların güvenlik algısını ve önlem tercihlerini bilimsel verilerle ortaya koyuyor. Özellikle dijital suçlar ile tacizin yaygınlığı ve resmi bildirimlerdeki düşük oranlar, politika yapıcılar için önemli ipuçları sunuyor.
En çok “cinsel olmayan taciz” yaşanıyor
Araştırmada yer alan suç türleri için 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı, bir başka ifade ile yaygınlık hızı, değerlendirildiğinde; cinsel olmayan taciz yüzde 4,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 3,5’le bilişim suçları, yüzde 2,8’le tüketici dolandırıcılığı, yüzde 2,4’le motosiklet/moped hırsızlığı, yüzde 2,3’le banka dolandırıcılığı, yüzde 2 ile cinsel taciz ve tehdit suçları takip etti. Saldırı ve yaralanma mağduriyeti oranının yüzde 1,7, evden hırsızlığın yüzde 1,3, araç parçalarının hırsızlığının yüzde 1,2, rüşvet oranının da yüzde 1 olarak belirlendi. Yağma yüzde 0,1; araç hırsızlığı yüzde 0,2 ve araçtan kişisel eşyanın çalınması yüzde 0,6 ile en düşük yaygınlık hızına sahip suç türleri olarak belirlendi.
Evlerin yüzde 70,7’si çelik kapılı
Suçtan korunmak amacıyla hane halkının evde aldığı güvenlik önlemleri incelendiğinde; en yüksek oranın yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı seçeneğinde olduğu görüldü. Hanelerin yüzde 35,5’nde güvenlik kamerası konulduğu ve yüzde 28’inde pencerelere panjur veya korkuluk yapıldığı belirlendi. Güvenlik önlemleri içinde en düşük payları yüzde 4,7 hırsız alarmı, yüzde 4,8 bekçi köpeği ve yüzde 5,5’le biber gazı/elektro şok aldı.
Alınan güvenlik önlemlerinin kent-kır ayrımında farklılık gösterdiği belirlendi. Ateşli silah ve bekçi köpeği önlemlerinin kırda, pencerelere panjur veya korkuluk önleminin ise orta yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu görüldü. Zırhlı/çelik kapı, güvenlik kamerası, daha yüksek çit veya duvar, özel kapı kilitleri, güvenlik görevlisi, biber gazı/elektro şok ve hırsız alarmı önlemlerinin ise yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu saptandı.
Değerde 25 bin TL altı, türde elektronik eşya
Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşya veya oluşan maddi kaybın 2025 yılı toplam değeri incelendiğinde, tüm suçlar için en yüksek oranın “24.999 TL ve altında” gerçekleştiği görüldü. Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığında “100.000 TL ve üzeri" ve diğer suç türlerinde de “25.000-99.999 TL” arasının ikinci sırada yer aldığı belirlendi.
Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşyanın türü incelendiğinde, evden hırsızlık olaylarının yüzde 16,6’sında evden bir şey çalınmazken; yüzde 15,5’inde elektronik/elektrikli eşya ve yüzde 14,9’unda mücevher, saat, altın çalındı. Diğer hırsızlık olaylarında ise çalınan eşya yüzde 19,4’ünde cüzdan/çanta/bavul ve evrak çantası, yüzde 15,2’sinde cep telefonu oldu.
En yüksek bildirim oranı otomobil hırsızlığında
Araştırmada yer alan suç türleri için, yaşanan son suç mağduriyeti olayını resmi bir merciye bildirme oranı incelendiğinde; en yüksek bildirme oranına sahip suç yüzde 81,3’le araç hırsızlığı oldu. Bunu yüzde 68,4’le motosiklet/moped hırsızlığı ve yüzde 53,3’le saldırı ve yaralanma izledi. En düşük bildirme oranına sahip suç türlerinin ise yüzde 5,1’le rüşvet, yüzde 11’le cinsel taciz ve yüzde 14,7 ile cinsel olmayan taciz olduğu dikkati çekti.
TSMA neden ve nasıl gerçekleştirildi?
TSMA 2025’te alan uygulaması, 6 Ekim 2025-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde yürütüldü. Araştırma kapsamında, içinde 15 ve üzeri yaşta birey bulunan 21 bin 500 örnek hane belirlendi.
Örneklem tasarımı, Türkiye toplamı ve TÜİK tarafından güncel ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilen kent-kır sınıflaması bazında tahmin üretecek şekilde yapıldı. Veriler, örnek hanelerde yaşayan 15 ve üzeri yaşta 18 bin 378 kişi ile yapılan bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. TSMA’da her haneden tesadüfi olarak seçilen bir kişi ile görüşüldü. Bireylere; güvenlik algıları, seçilmiş suç türlerinden son üç yıl ve son bir yıl içinde mağduriyet yaşayıp yaşamadıkları ve mağduriyet yaşamışsa son mağduriyetin ayrıntılarına ilişkin sorular soruldu.
Araştırmada hane halkını etkileyen suç mağduriyetleri kapsamında araç hırsızlığı, araç parçalarının hırsızlığı, araçtan kişisel eşyanın çalınması, motosiklet/moped hırsızlığı ve evden hırsızlık ele alındı. Kişisel suç mağduriyetleri kapsamında ise yağma, hırsızlık, banka dolandırıcılığı, tüketici dolandırıcılığı, bilişim suçları, saldırı/yaralanma, tehdit, rüşvet, cinsel olmayan taciz ve cinsel taciz yer aldı. Araştırma, seçilmiş suç türlerinde mağduriyetin yaygınlık hızına ilişkin göstergelerin üretilmesi, mağdurların adli mercilere başvuru durumlarının incelenmesi ve güvenlik algısının değerlen-dirilmesine imkân sağlayacak.
