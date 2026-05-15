Genç nüfus oranında düşüş sürüyor
Türkiye’de genç nüfus oranı hala AB’ye göre yüksek olmakla birlikte, uzun vadede ekonomik yapıyı kökten değiştirecek bir seyirle giderek düşüyor.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 15-24 yaş grubu genç nüfusa ilişkin, mevcut araştırmalar ve idari kayıtlardan yararlanarak oluşturduğu ve demografik yapı, eğitim, işgücü, mutluluk, memnuniyet, şiddet, yapay zekâ vb. hususları içeren Gençlik Araştırması’nın 2025 sonuçlarını açıkladı.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’nin 2025 sonu itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişi olan nüfusunun 12 milyon 708 bin 348’ini 15- 24 yaş grubundakiler oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2’si erkek, yüzde 48,8’i ise kadın. Birleşmiş Milletler (BM) tanımına göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus, 1950’de toplam nüfusun yüzde 20,8’ini oluştururken bu oran, 2025 yılında yüzde 14,8’e düştü. 2025 itibarıyla genç nüfusun yüzde 30,3’ü 15-17 yaş, yüzde 20,4’ü 18-19, yüzde 29,2’si 20-22 ve yüzde 20,1’i ise 23-24 yaş grubunda.
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 20,4’le Şırnak. Bu ili yüzde 20 ile Hakkâri, yüzde 19,8’le Siirt izliyor. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 11,7 ile Balıkesir. Bu ili yüzde 11,9’la Ordu ve yüzde 12 ile Muğla takip ediyor. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresi 64,3 yıl. Bu süre erkekler için 61,7 yıl ve kadınlar için 66,9 yıl düzeyinde. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin ediliyor.
Projeksiyonlar
Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040’ta yüzde 12,2, 2060’ta yüzde 10,3, 2080’de yüzde 8,8 ve 2100 yılında yüzde 9,6 olacağı öngörülüyor. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre ise genç nüfus oranının 2030’da yüzde 14,8, 2040’ta yüzde 12,4, 2060’ta yüzde 9,2, 2080’de yüzde 7,2’ye düşeceği ve 2100 yılında da yüzde 7,2 olacağı tahmin ediliyor. Ancak doğurganlığı artırıcı önlemlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre genç nüfus oranının 2030’da yüzde 14,8, 2040’ta yüzde 12, 2060’da yüzde 11,1, 2080’de yüzde 9,8, 2100 yılında yüzde 11,4 olacağı öngörülüyor.
Oran AB ülkelerinden yüksek
Türkiye’de genç nüfus oranı gerilemekle birlikte AB üyesi 27 ülkeye göre daha yüksek. 2025 yılında AB ortalamasında yüzde 10,7 olan genç nüfus oranı üye ülkeler arasında en yüksek genç yüzde 12,7 ile İrlanda, yüzde 12,2 ile Hollanda ve Danimarka’da. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 9,4’le Malta, yüzde 9,5’le Bulgaristan, yüzde 9,7 ile Litvanya. Genç nüfus oranı dünya ortalamasında ise 2025 itibarıyla yüzde 15,6 oldu. Türkiye’nin genç nüfus oranın dünya genç nüfus ortalamasının az farkla altında olduğu görüldü.
NE-Nİ gençliği yüzde 23,3
Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre gençlerde 2024 yılında yüzde 47,2 olan iş gücüne katılma oranı 2025 yılında yüzde 47,6’ya çıktı. Bu oran genç erkeklerde yüzde 59,5’ten yüzde 60,1’e, genç kadınlarda yüzde 34’ten yüzde 34,3’e yükseldi. Gençlerde 2024 yılında yüzde 16,3 olan işsizlik oranı, 2025’te yüzde 15,3’e geriledi. İşsizlik oranı genç erkeklerde yüzde 13,1’den yüzde 11,7’ye, genç kadınlarda yüzde 22,3’ten yüzde 22,1’e düştü. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise 2024 yılındaki yüzde 22,9 düzeyinden 2025’te yüzde 23,3’e yükseldi. Bu oran genç erkeklerde yüzde 16,2’den yüzde 16,3’e, genç kadınlarda yüzde 30,1’den yüzde 30,9’a çıktı.
Çalışan gençlerin yüzde 57,9’u hizmet sektöründe
Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre genç nüfusta 2024 yılında yüzde 39,5 olan istihdam oranı, 2025 yılında yüzde 40,3’e yükseldi. İstihdam oranı genç erkeklerde yüzde 51,7’den yüzde 53’e, genç kadınlarda yüzde 26,4’ten yüzde 26,7’ye çıktı. Çalışan gençlerin yüzde 11,6’sı tarım, yüzde 30,5’i sanayi, yüzde 57,9’u ise hizmet sektöründe yer alıyor. Genç erkeklerin yüzde 11’i tarım, yüzde 36,6’sı sanayi, yüzde 52,4’ü hizmet; genç kadınların ise yüzde 12,9’u tarım, yüzde 17,7’si sanayi ve yüzde 69,5’i hizmet sektöründe.
Gençlerin yüzde 54,4’ü mutlu
Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre 2025 yılında 18-24 yaş grubunda mutlu hissedenler yüzde 54,4, mutsuz hissedenler ise yüzde 11,9. Bu yaş grubundaki erkek nüfusta kendini mutlu hissedenler yüzde 52,3, mutsuz hissedenler yüzde 13,3; kadın nüfusta mutlu hissedenler yüzde 56,7, mutsuz hissedenler yüzde 10,4 oldu.
Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, yüzde 38,8’le ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 22,8’le başarı, yüzde 16,6 ile para izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 33,7 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 24,2 ile para ve yüzde 21,9’la başarı izledi. Genç kadınlarda da yüzde 44,2 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 23,8’le başarı ve yüzde 20,1’le sevgi takip etti.
18+ yaş gençlerde genel sağlık durumundan memnuniyet yüzde 87,2 ile genel nüfustaki yüzde 68,6’lık oranın üzerinde. Bu oran genç erkeklerde yüzde 88,2, genç kadınlarda yüzde 86,2. Gençlerin yüzde 75,5’i çalıştığı işinden, yüzde 52’si elde ettiği kazançtan memnun. Çalışılan işten memnuniyet genç erkeklerde yüzde 77,5, kadınlarda yüzde 70,8, elde edilen kazançtan memnuniyet ise erkeklerde yüzde 54, genç kadınlarda yüzde 47,5. Gençlerin yüzde 73’ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun. Bu oran genç erkeklerde yüzde 72,3, genç kadınlarda yüzde 73,7.
Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması, 2024 yılı sonuçlarına göre son 12 ayda en fazla şiddete maruz kalanların, 15-24 yaş grubundaki genç kadınlar olduğu görüldü. Genç kadınlara yönelik şiddet türleri arasında yüzde 15,2 ile psikolojik şiddet ilk sırayı alırken, bunu yüzde 7,3 ile dijital şiddet, yüzde 5,8 ile ısrarlı takip, yüzde 4,6 ile ekonomik şiddet, yüzde 3,8 ile fiziksel şiddet ile yüzde 1,8 ile cinsel şiddet izledi.
Yapay zekâ kullanma oranı yüzde 39,4
2025 yılında internet kullanan bireylerden üretken yapay zekâ kullandığını beyan eden 16- 24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 39,4 oldu. Bu oranın genç erkeklerde yüzde 38,3, genç kadınlarda ise yüzde 40,5 olduğu görüldü. Gençlerin yüzde 75,3’ü özel amaçlar için, yüzde 53,9’u örgün eğitim, yüzde 19,7’si ise mesleki ve iş amaçlı yapay zekâ kullanıyor. Yapay zekâ kullanmayan gençlerin kullanmama nedenlerinde yüzde 80,7 ile ihtiyaç duymama en büyük oranı oluşturuyor. Yüzde 8,2’lik kesimin nasıl kullanılacağının bilmeme, yüzde 8,1’inin varlığından haberdar olmama ve yüzde 2,8’lik bir kesimin de gizlilik, güvenlik veya emniyetle ilgili kaygılar nedeniyle yapay zekâ kullanmadığı saptandı.
Evlenme oranı genç kadınlarda erkeklerin 3,5 katı
Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2025 yılında yüzde 96,8’inin hiç evlenmemiş, yüzde 3,1’inin evli, yüzde 0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 88,9’unun hiç evlenmemiş, yüzde 10,7’sinin evli, yüzde 0,4’ünün ise boşanmış olduğu belirlendi.
En fazla göç eğitim nedeniyle
Türkiye’de 2024 yılında en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 15-24 yaş grubunun göç etme nedenlerinin başında eğitim geldi. Anılan yılda gençlerin 448 bin 826’sının eğitim, 102 bin 660’ının işe başlamak veya iş bulmak ve 79 bin 831’inin ise aile bireylerinden birine bağımlı göç nedeniyle göç ettiği görüldü. Türkiye’de yükseköğretim net okullaşma oranı, 2024/’25 öğretim yılında yüzde 46,3 düzeyinde oluştu. Yükseköğretim net okullaşma oranı erkeklerde yüzde 39,9 olurken, kadınlarda ise bu oranın yüzde 53’le çok daha yüksek olduğu dikkati çekti.
