Endonezya, yerli ürün mağazası Windownesia’yı Türkiye’de açacak

Türkiye’deki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) sayısı yaklaşık 3.5 milyon. Tüm şirketler içindeki payı yüzde 99 iken, istihdamdaki gücü yüzde 74 seviyesinde.

Türk ekonomisindeki cironun yüzde 65’ini karşılayan KOBİ’ler ne yazık ki ihracatta bu gücünü kullanamıyor. Türkiye’de 2020 yılı verilerine göre 96 bin işletme ihracat yaparken, KOBİ’lerin payı yüzde 40’ın altında. Bir de buna mikro boyutundaki şirketleri eklediğinizde, küçük işletmelerin varlığı, yurtdışında çok fazla güçlü değil.

Oysa uluslararası alanda faaliyet gösterecek bir market zinciri hem ülke tanıtımı hem de ürünlerin küresel pazardaki satışına oldukça önemli destekte bulunabilir. Tıpkı Endonezya’nın hayata geçirdiği Windownesia gibi. Endonezya’nın Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bu alanda işte bu modeli hayata geçirmiş durumda. Geçtiğimiz hafta da bu platformu Ortadoğu ve Avrupa’ya açmak için çalışma başlatıldı.

Çalışmayı duyuran ise Endonezya Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Bakanı Erick Thohir. Endonezyalı Bakan, Avustralya’nın Perth kentinde hizmete giren Windownesia’nın şimdi de Türkiye ve Suudi Arabistan’a açılacağını söyledi.

Hükümet, mağazaları kültürel diplomasi olarak görüyor

Windownesia’nın, Endonezya’yı daha geniş bir topluluğa tanıtmak amacıyla yerli ürünleri yabancı ülkelerde sergileyen bir mağaza olduğunu söyleyen Bakan Thohir, “Çok sayıda Endonezya vatandaşı Türkiye ve Suudi Arabistan’a da seyahat ediyor.

Yerli ürünlerimizi uluslararası pazarda görmekten de gurur duyacaklar” dedi. Thohir, hükümetin aldığı kararla diğer ülkelerde daha fazla Windownesia mağazası açarak uluslararası pazarda Endonezya markalarına olan talebi teşvik etmeyi ve artırmayı umduklarını belirtti.

Endonezyalı bakana göre Windownesia, adından da anlaşılacağı gibi Endonezya’daki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (MSME) üretimleri için bir pencere. Thohir, “Endonezya ürünleri de yabancı ürünler kadar iyi. Mikro ve KOBİ’lerimiz aynı zamanda uluslararası standartlara sahip. Bu mağazalar, Endonezya’nın kültürel diplomasisinin bir biçimi” açıklamasını yaptı.

Turizmi de hedefliyorlar

Windownesia’nın ana şirketi olan devlete ait perakende kuruluşu PT Sarinah’ın Genel Müdürü Fetty Kwartati, Windownesia’nın Suudi Arabistan ve Türkiye’deki varlığının yabancı ülkelere Endonezya hakkında bilgi edinme fırsatları açacağını, turizm konusunda da önemli bir vitrin olacağını belirtti.

Kwartati, “Umarım Endonezya’yı daha iyi anlayabilir ve Endonezya’yı da ziyaret etmek için bir gezi planlayabilirler” diye ekledi. Ürettiğiniz ürünün kalitesini ancak vitrinleriniz yani pazarlama belirler diyen Kwartati, “Endonezya, bu anlamda önemli bir adım atıyor.

Hem en küçük işletmeleri de kapsayan firmaları cesaretlendiriyor hem de turizm için ülke tanıtımını yapıyor. Yakında Türkiye’de göreceğimiz bu mağazaların bir benzerini Türkiye’nin de yapması gerekiyor. Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en güçlü üretim alanı olan Türkiye’nin mikro şirketlere ve KOBİ’leri ihracata katması, pazarlanmaya odaklanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.