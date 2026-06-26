Enflasyon savaşında fiyatlama çıkmazı!
İleriye dönük enflasyon beklentilerinde yumuşama olsa da özellikle hane halkında katılığın sürdüğü görülüyor. Her gün kullanılan çok sayıda ürüne küresel fiyat artışları anında yansıtılırken düşüşler görmezden geliniyor.
Küresel kahve fiyatları rekor kırarken yukarı yönlü revize edilen etiketler, 2 yılın dibine gerileyen fiyatları takmıyor Türkiye’nin son 2 yıldır uyguladığı enflasyonla mücadele programının başına gelmedik kalmadı. Seçimlerin ardından piyasaların beklediği rasyonel politikalara geçişle, faiz artışına gidildi ve kurlarda yükselişler görüldü. Kur artışlarının etkisiyle enflasyon üzerindeki baskılar ilk aylarda sürerken Merkez Bankası’nın rezervleri düzenli olarak arttı. Rezervlerin güçlenmesi kur üzerinden enflasyon üzerindeki baskıları azalttı.
Ancak hem içeride hem de dışarıda yaşanan gelişmeler bir türlü enflasyonla topyekün mücadele edilmesini engelledi. ABD’de başkanlık yarışını Trump’ın kazanmasıyla gümrük vergileri merkezli ticaret savaşları, 4 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Gazze’yi işgali sonrası İran ile başlayan 12 gün savaşı, geçen sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonu, bu sene 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş ve hızla yükselen petrol fiyatları…
Son enflasyon beklentileri
Yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelede hedeflere ulaşmayı zorlaştırırken içeride ekonomik birimleri fiyat artış hızının yavaşlayacağına ikna etmek programın önündeki en büyük engellerden biri oldu. Bunda geçmiş dönemlerdeki yüksek enflasyon tecrübeleri ve pandemideki fiyatlama davranışlarının bir türlü kırılamaması önemli paya sahip. Merkez Bankası hafta başında Haziran ayına ilişkin “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini yayımladı.
Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0.01 puan azalarak yüzde 23.81 seviyesine, hane halkı için 3.38 puan düşerek yüzde 46.13 seviyesine gerilerken reel sektör için değişmeyerek yüzde 33.10 seviyesinde kaldı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0.10 puan artarak yüzde 15.70 seviyesinde gerçekleşti.
Kahve fiyatları 2 yılın dibinde
Son veriler, enflasyon beklentilerinde katılığın bir miktar kırıldığını ortaya koysa da hane halkı ile reel sektör ve piyasa katılımcıları arasındaki uçurum korunuyor. “Fırsatçılık, fahiş fiyat artışı” gibi kavramlar özellikle pandemi sonrasında daha sık duyulur oldu. Bu noktada her gün tüketilen kahve fiyatları iyi bir örnek. Küresel kahve fiyatları 2024 ve 2025 yıllarında tarihi zirvelerini gördü. Bu süreçte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kahve fiyatları yükseldi. Ancak küresel kahve fiyatları son aylarda düşüş eğiliminde.
Hatta son 2 yılın en düşük seviyeleri görüldü. Peki bu süreçte Türkiye’de ve dünyada perakendede kahve fiyatları nasıl bir seyir izledi? Türkiye’de temel maliyetler ne kadar arttı? 2023 Ekim ayında dünyaca ünlü bir kahve zincirinde küçük boy kahve (Americano) 30 TL’ye satılıyormuş. Dolar kuru da 30 TL’ye yakın. Yani 1 dolara küçük boy kahve alınıyormuş. Yine aynı tarihte asgari ücret net 11.402 TL, İstanbul’da 100 metrekare bir yerin ortalama kirası 17.000 TL, elektriğin kilovat saati de 1.5 TL seviyesinde.
Ekim 2023’te libre başına 1.6 dolar olan küresel kahve fiyatları Ocak 2025’te 4.4 bin dolar seviyesine kadar çıktı. Sonra Temmuz 2025’te 2.8 doların altına geriledi. Bu tarihten sonra yine yükselişe geçen kahve fiyatları 22 Ekim 2025’te tekrar 4 doların üzerine çıktı. Bugün ise 2.4 dolar seviyelerinde. Gelelim 2023 Ekim ile bugünkü fiyatları karşılaştırmaya…
Uluslararası kahve fiyatları bu tarihler arasında yüzde 51.88, dolar kuru yüzde 53.73, asgari ücret yüzde 146.23, ortalama kira yüzde 135.29, elektrik fiyatları yüzde 116 artmış. Bu süreçte küçük boy Americano yüzde 400 zamlanarak 150 TL’ye çıkmış. Yani 5 kat artmış. Ekim 2023’te küçük boy Americano ABD’de ortalama 4.3 dolardan satılırken bugün ortalama 5 dolar civarı. Geçen sürede artış yüzde 17.4. İran Savaşı ile 120 dolarlara çıkan petrol fiyatları şimdi 80 doların altında. Akaryakıt fiyatlarını bahane ederek zam yapılan ürünlerde nasıl bir fiyat seyri izlenecek merakla bekleniyor.
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