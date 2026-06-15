Piyasalarda yönü İran ve Fed çizecek

Piyasalar tansiyonun yüksek ol­duğu bir haftayı geride bıraktı. Haftaya tüm varlık fiyatlarının sert değer kaybettiği ‘Kara Cuma’ en­dişesiyle giriş yapan piyasalar, ABD-İ­ran savaşına yönelik haber akışının ya­nında ABD enflasyon verisi ve Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in halka arzına kitlendi. İçeride ise bu gündeme Merkez Bankası’nın faiz kararı eklendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile anlaşmanın sağlandığına yönelik açık­lamaları haftanın ikinci yarısında piya­salarda moralleri düzeltti. Barış umut­larının artmasıyla isse senetleri değer kazanırken petrol fiyatları hızla geri çe­kildi. Hisse başı 135 dolardan halka arz edilen SpaceX ilk işlem gününde yüzde 19.2 artarak 160.95 dolardan günü ta­mamladı. Tarihin en büyük halka arzı olan SpaceX’ten hisse almak isteyen­lerin nakit ihtiyaçlarını varlık satışıyla sağlama eğilimi piyasalarda satış baskı yaratmıştı.

Merkez faizi değiştirmedi

Yurtdışı haber akışının risk iştahı­nı artırması ve Merkez Bankası’nın Pa­ra Politikası Kurulu (PPK) toplantısın­da faizleri sabit tutup enflasyonun sey­ri konusunda ılımlı mesajlar vermesi özellikle bankacılık hisselerinde alım­lara neden oldu. Faiz kararı sonrasın­da Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Yılın ilk aylarındaki yük­selişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyo­nun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir." ifadesine yer verildi. Hazi­ne ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyon sürecinin birkaç aylık ge­cikmeyle devam edeceğini söyledi. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul haftayı yüzde 1.78’lik artışla 13 bin 938 puandan tamamladı. Dolar kuru ise haf­talık bazda yüzde 0.5 değer kazanarak 46.27 TL’ye çıktı.

Fed Başkanı’nın ilk toplantısı

Trump cumartesi günü yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşmanın yarın imzalanması plan­lanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkese açık olacak" de­di. Bu açıklamanın ardından Fars Haber Ajansı’nda yer alan bir haberde şu ifade­lere yer verildi: “Yarının Trump’ın do­ğum günü olduğu göz önüne alındığında, İranlı yetkililer anlaşmanın yarın imza­lanmasına izin vermeyecek.” Yeni hafta­nın en önemli gündem maddesi ABD-İ­ran arasındaki anlaşmaya yönelik haber akışı olacak. Diğer taraftan ABD Mer­kez Bankası’nın (Fed) yeni başkanı Ke­vin Warsh çarşamba günü, ilk faiz kara­rı toplantısına katılacak. Fed’in faiz ora­nını sabit tutması beklenirken Warch’ın vereceği mesajlar izlenecek. ABD’de son gelen veriler sonrası piyasalar, Fed’in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini fiyatlıyor. Cu­ma günü ABD'de piyasalar tatil nedeniy­le kapalı olacak.

Borsa İstanbul’da önemli seviyeler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) açığa satış kararını 26 Haziran’a kadar uzattığı Borsa İstanbul’da, yükselişin devamı için 14 bin 100 – 14 bin 200 pu­an seviyelerinin üzerine çıkılması ge­rektiği belirtiliyor. Söz konusu direnç seviyelerinin aşılması halinde risk iş­tahının yeniden artabileceğine dikkat çekiliyor. İran Savaşı’nı sona erdirecek anlaşmanın imzalanması durumunda, bu süreçten olumsuz etkilenen hisse­lere talep gelebileceği belirtiliyor. Aksi durumda ise yani anlaşmanın imzalan­maması ve gerginliğin yeniden tırman­ması halinde BIST 100 Endeksi için ilk olarak 13 bin 700 ardından 13 bin 500 puandaki destek noktaları hedeflene­bilir. Özellikle 13 bin 500 puanın altı­na inilmesi halinde satış baskısının 13 bin puan seviyelerine kadar sürebilece­ği uyarısı yapılıyor.