Piyasalarda yönü İran ve Fed çizecek
Piyasalar tansiyonun yüksek olduğu bir haftayı geride bıraktı. Haftaya tüm varlık fiyatlarının sert değer kaybettiği ‘Kara Cuma’ endişesiyle giriş yapan piyasalar, ABD-İran savaşına yönelik haber akışının yanında ABD enflasyon verisi ve Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in halka arzına kitlendi. İçeride ise bu gündeme Merkez Bankası’nın faiz kararı eklendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile anlaşmanın sağlandığına yönelik açıklamaları haftanın ikinci yarısında piyasalarda moralleri düzeltti. Barış umutlarının artmasıyla isse senetleri değer kazanırken petrol fiyatları hızla geri çekildi. Hisse başı 135 dolardan halka arz edilen SpaceX ilk işlem gününde yüzde 19.2 artarak 160.95 dolardan günü tamamladı. Tarihin en büyük halka arzı olan SpaceX’ten hisse almak isteyenlerin nakit ihtiyaçlarını varlık satışıyla sağlama eğilimi piyasalarda satış baskı yaratmıştı.
Merkez faizi değiştirmedi
Yurtdışı haber akışının risk iştahını artırması ve Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri sabit tutup enflasyonun seyri konusunda ılımlı mesajlar vermesi özellikle bankacılık hisselerinde alımlara neden oldu. Faiz kararı sonrasında Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir." ifadesine yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyon sürecinin birkaç aylık gecikmeyle devam edeceğini söyledi. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul haftayı yüzde 1.78’lik artışla 13 bin 938 puandan tamamladı. Dolar kuru ise haftalık bazda yüzde 0.5 değer kazanarak 46.27 TL’ye çıktı.
Fed Başkanı’nın ilk toplantısı
Trump cumartesi günü yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkese açık olacak" dedi. Bu açıklamanın ardından Fars Haber Ajansı’nda yer alan bir haberde şu ifadelere yer verildi: “Yarının Trump’ın doğum günü olduğu göz önüne alındığında, İranlı yetkililer anlaşmanın yarın imzalanmasına izin vermeyecek.” Yeni haftanın en önemli gündem maddesi ABD-İran arasındaki anlaşmaya yönelik haber akışı olacak. Diğer taraftan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanı Kevin Warsh çarşamba günü, ilk faiz kararı toplantısına katılacak. Fed’in faiz oranını sabit tutması beklenirken Warch’ın vereceği mesajlar izlenecek. ABD’de son gelen veriler sonrası piyasalar, Fed’in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini fiyatlıyor. Cuma günü ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
Borsa İstanbul’da önemli seviyeler
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) açığa satış kararını 26 Haziran’a kadar uzattığı Borsa İstanbul’da, yükselişin devamı için 14 bin 100 – 14 bin 200 puan seviyelerinin üzerine çıkılması gerektiği belirtiliyor. Söz konusu direnç seviyelerinin aşılması halinde risk iştahının yeniden artabileceğine dikkat çekiliyor. İran Savaşı’nı sona erdirecek anlaşmanın imzalanması durumunda, bu süreçten olumsuz etkilenen hisselere talep gelebileceği belirtiliyor. Aksi durumda ise yani anlaşmanın imzalanmaması ve gerginliğin yeniden tırmanması halinde BIST 100 Endeksi için ilk olarak 13 bin 700 ardından 13 bin 500 puandaki destek noktaları hedeflenebilir. Özellikle 13 bin 500 puanın altına inilmesi halinde satış baskısının 13 bin puan seviyelerine kadar sürebileceği uyarısı yapılıyor.
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