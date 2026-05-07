Piyasayı rahatlatan kritik iki gelişme

Piyasalar dün iki kritik ha­ber ile rahat bir nefes al­dı. ABD ve İsrail’in 28 Şu­bat’ta İran’a saldırmasıyla Orta­doğu’da artan tansiyon savaşın ilk haftalarında küresel piyasa­ları baskı altına almıştı. Arada gelen ateşkes ve yeni tehditlerle dalgalı bir seyir izlenirken son günlerde piyasalar negatif fiyat­lama istediğinden uzaklaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın ilk günlerinde yaptığı açıklamalar fiyatlamalar üze­rinde etkiliyken piyasalar tansi­yonu artıracak türden son açık­lamaları görmezden gelmeyi tercih etti. Dün piyasaları rahat­latan iki haberden biri yurtdışı biri yurtiçi kaynaklıydı. Yurtdı­şından gelen haberlerin ilkinde Trump, İran ile anlaşmada “bü­yük ilerleme” kaydedildiğini duyurdu ve Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemileri kurtar­ma operasyonunu durdurduk­larını açıkladı.

Petrol düştü, altın yükseldi

Ardından ABD merkezli haber ajanslarından, ABD ile İran’ın savaşı sona erdirecek tek sayfa­lık bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu duyurdu. Ortadoğu’da tansiyonu düşüren bu iki haber, petrol fiyatlarında sert geri çe­kilmelere neden olurken küresel borsalarda risk iştahı arttı. Avru­pa borsalarında kazançlar yüzde 2’yi aşarken Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 10 geri çekildi. Olumlu havadan değerli metal­ler de etkilendi. Altının ons fiyatı yüzde 3’ün, gümüş fiyat­ları yüzde 5’in üzerin­de yükseldi.

İçeride pi­yasaların takip ettiği bir diğer gelişme ise CHP Kurultay davasıy­dı. Mahkeme, CHP’nin 38’inci Olağan Kurulta­yı’nda usulsüzlük yapıl­dığı iddialarına ilişkin da­vanın 1 Temmuz’a erte­lendiğini duyurdu. Her ne kadar istinaf mahkeme­sinde ayrı bir dava olarak görülse de ‘Mutlak But­lan’ tartış­maları dün­kü erteleme kararı önce­sinde günde­me gelmişti. Bir taraftan İran Savaşı’nda sona yaklaşıldığına yönelik haber akı­şı, diğer taraftan CHP Kurultay davasının ertelendiği açıklama­sı Borsa İstanbul’u Türk Lirası bazında tarihi zirvesine taşıdı.

Borsa İstanbul tarihi zirvesinde

Güne 14 bin 458 puandan baş­layan BIST 100 Endeksi, olumlu haber akışlarıy­la gün içinde 15 bin puanın da üzerine çıktı. Borsada alımlar genele ya­yılırken en­dekste ağırlığı yüksek hisselerdeki yükseliş dikkat çekti. Uzmanlar, olumsuz bir gelişme olmaması halinde pozitif havanın bir süre daha devam edebileceğini söy­lüyor.

Ancak endekste gelinen seviyeler itibarıyla temkinli olunması gerektiği belirtiliyor. BIST 100 Endeksi’nde yükse­lişin devamı için 14 bin 800-14 bin 950 puanın üzerinde kalın­masının şart olduğu ifade edili­yor. Bu seviyelerin üzerinde bir diğer kritik direnç bölgesi ise 15 bin 100 puan seviyesinde. Aşağı tarafta 14 bin 780, 14 bin 620 ve 14 bin 420 sıralı destek bölgele­ri olarak öne çıkıyor. İran Sava­şı’nı sona erebileceğine yönelik haber akışının hayata geçip geç­meyeceği piyasaların seyri açı­sından önemli.

Gelişmeler yakından izleniyor

Küresel piyasalarda hakim olan olumlu havanın sürüp sürmeyeceği ABD-İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasının olup olmayacağına bağlı. Uzmanlar, Ortadoğu’da yeniden tansiyonu artıracak olası gelişmelerin borsalarda sert fiyat hareketlerine neden olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Savaş nedeniyle artan enerji maliyetlerinin ekonomiler üzerinde yarattığı tahribatın boyutunun ileriye yönelik stratejileri şekillendireceği söyleniyor.

Bu noktada merkez bankalarının faiz kararları öne çıkıyor. Artan petrol fiyatları nedeniyle Türkiye’de Merkez Bankası’nın bir süre faiz indirimini askıya alacağı düşünülüyordu. Yine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirmeyeceği beklentisi hakimdi. Kalıcı barış ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırım stratejilerini şekillendirmesi bekleniyor.