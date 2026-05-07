Piyasayı rahatlatan kritik iki gelişme
Piyasalar dün iki kritik haber ile rahat bir nefes aldı. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’da artan tansiyon savaşın ilk haftalarında küresel piyasaları baskı altına almıştı. Arada gelen ateşkes ve yeni tehditlerle dalgalı bir seyir izlenirken son günlerde piyasalar negatif fiyatlama istediğinden uzaklaşmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın ilk günlerinde yaptığı açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkiliyken piyasalar tansiyonu artıracak türden son açıklamaları görmezden gelmeyi tercih etti. Dün piyasaları rahatlatan iki haberden biri yurtdışı biri yurtiçi kaynaklıydı. Yurtdışından gelen haberlerin ilkinde Trump, İran ile anlaşmada “büyük ilerleme” kaydedildiğini duyurdu ve Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemileri kurtarma operasyonunu durdurduklarını açıkladı.
Petrol düştü, altın yükseldi
Ardından ABD merkezli haber ajanslarından, ABD ile İran’ın savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu duyurdu. Ortadoğu’da tansiyonu düşüren bu iki haber, petrol fiyatlarında sert geri çekilmelere neden olurken küresel borsalarda risk iştahı arttı. Avrupa borsalarında kazançlar yüzde 2’yi aşarken Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 10 geri çekildi. Olumlu havadan değerli metaller de etkilendi. Altının ons fiyatı yüzde 3’ün, gümüş fiyatları yüzde 5’in üzerinde yükseldi.
İçeride piyasaların takip ettiği bir diğer gelişme ise CHP Kurultay davasıydı. Mahkeme, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davanın 1 Temmuz’a ertelendiğini duyurdu. Her ne kadar istinaf mahkemesinde ayrı bir dava olarak görülse de ‘Mutlak Butlan’ tartışmaları dünkü erteleme kararı öncesinde gündeme gelmişti. Bir taraftan İran Savaşı’nda sona yaklaşıldığına yönelik haber akışı, diğer taraftan CHP Kurultay davasının ertelendiği açıklaması Borsa İstanbul’u Türk Lirası bazında tarihi zirvesine taşıdı.
Borsa İstanbul tarihi zirvesinde
Güne 14 bin 458 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, olumlu haber akışlarıyla gün içinde 15 bin puanın da üzerine çıktı. Borsada alımlar genele yayılırken endekste ağırlığı yüksek hisselerdeki yükseliş dikkat çekti. Uzmanlar, olumsuz bir gelişme olmaması halinde pozitif havanın bir süre daha devam edebileceğini söylüyor.
Ancak endekste gelinen seviyeler itibarıyla temkinli olunması gerektiği belirtiliyor. BIST 100 Endeksi’nde yükselişin devamı için 14 bin 800-14 bin 950 puanın üzerinde kalınmasının şart olduğu ifade ediliyor. Bu seviyelerin üzerinde bir diğer kritik direnç bölgesi ise 15 bin 100 puan seviyesinde. Aşağı tarafta 14 bin 780, 14 bin 620 ve 14 bin 420 sıralı destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. İran Savaşı’nı sona erebileceğine yönelik haber akışının hayata geçip geçmeyeceği piyasaların seyri açısından önemli.
Gelişmeler yakından izleniyor
Küresel piyasalarda hakim olan olumlu havanın sürüp sürmeyeceği ABD-İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasının olup olmayacağına bağlı. Uzmanlar, Ortadoğu’da yeniden tansiyonu artıracak olası gelişmelerin borsalarda sert fiyat hareketlerine neden olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Savaş nedeniyle artan enerji maliyetlerinin ekonomiler üzerinde yarattığı tahribatın boyutunun ileriye yönelik stratejileri şekillendireceği söyleniyor.
Bu noktada merkez bankalarının faiz kararları öne çıkıyor. Artan petrol fiyatları nedeniyle Türkiye’de Merkez Bankası’nın bir süre faiz indirimini askıya alacağı düşünülüyordu. Yine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirmeyeceği beklentisi hakimdi. Kalıcı barış ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırım stratejilerini şekillendirmesi bekleniyor.
|Borsa
|14.917,43
|2,91 %
|Dolar
|45,2247
|0,03 %
|Euro
|53,1466
|0,05 %
|Euro/Dolar
|1,1749
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.832,24
|2,62 %
|Altın (ONS)
|4.691,11
|2,93 %
|Brent
|100,50
|-7,81 %