Enflasyonla mücadelede soğuk duş

Eylülde ağustosa kıyasla aylık TÜFE enf­lasyonu yüzde 3,23 geldi. Son bir yılda aylık enflasyon oranları mevsimsel etkiye bağlı Ocak 2025’i hariç tutarsak yüzde 3’ün altına zaman zamanda yüzde 2’nin altına inmişti. Yıllık enflasyon ise Mayıs 2024’te yüzde 75,4 ile zirve yaptıktan sonra sistema­tik olarak düşmeye başlamış ve ağustos ayın­da yüzde 32,9’a inmişti. Zirveden bugüne ge­çen 16 ayda yıllık enflasyon ilk kez artarak yüzde 33,3 oldu. Aradaki fark çok düşük ola­bilir ama inişten çıkışa geçişin neden olaca­ğı olumsuzluklar küçümsenemez.

TCMB “enflasyonda esas eğilimin düşüş yönünde” olduğunu ısrarla belirterek iyimser tahmin­lerde bulunuyordu. Açıkçası bu iyimserliğe, en azından kısa vadede, ben de katılmıştım. Temmuz başında yayınlanan “Enflasyonda belirgin yavaşlama” başlıklı yazımda yüzde 1,5 civarında gelen Mayıs ve Haziran enf­lasyonlarına bakıp “önümüzdeki 10 ay aylık ortalama enflasyon yüzde 1,8 civarında olsa Nisan 2026 sonunda yıllık enflasyon yüzde 25 civarına düşer” tahmininde bulunmuş­tum. Sonrası meçhuldü çünkü dezenflasyo­nun arzulanan hızda devam etmesi için aylık enflasyonun yüzde 1’in altına inmesi gereki­yordu. Bunun nasıl başarılacağı, en azından benim için meçhuldü.

Eylül enflasyonunun anatomisi

Enflasyonun yüzde 3’ün üzerine çıkacağı benim hesabımda olmadığı gibi TCMB’nin de hesabında olmadığını tahmin ediyorum. Yüzde 3,23 gerçekten soğuk duş etkisi yaptı. Bu duş bir defalık tatsızlık olabilir. Ama böy­le bir teşhis hangi inandırıcı argümanlarla savunulabilir? En azından bu yazıda 12 har­cama kaleminde fiyat artışı ve yüksek ağır­lık ile öne çıkanlara yakından bakabiliriz.

Eylülde en yüksek artış yüzde 17,9 ile eği­timde görüldü. Her eylülde bu kalemde yük­sek artışlar olur. Ama tüketici sepeti içinde payı yüzde 2,7’den ibaret olduğundan enf­lasyona katkısı düşüktür. Eylülde 0.48 yüzde puan. Önümüzdeki aylarda eğitim kalemin­de yüksek artışlar olmayacaktır. Sepet için­de yüzde 15 gibi nispeten yüksek paya sahip Konut ve Ulaştırmada fiyat artışı yüzde 2,7 ve 2,8 olup bu iki kalemin enflasyon katkısı 0.44’tür.

Konutta kiranın egemenliğinde fi­yat artışını büyük ölçüde yasal olarak 12 ay­lık ortalama enflasyon belirlediğinden ko­nut fiyat artışı dezenflasyona paralel olarak her ay yavaş yavaş azalıyordu. Ekim başında yüzde 38’di. Yıllık enflasyon oranı durgun­laştığı takdirde yasal kira artışı da durgunla­şacaktır. Ama esas endişelenilmesi gereken kalem gıdadır. Eylülde yüzde 3,23’lük enf­lasyona en yüksek katkı tüketici sepeti için­de yüzde 25 gibi yüksek bir ağırlığa sahip gı­da ve alkolsüz içecekler kaleminden geldi. Aylık artış yüzde 4,62, katkısı da 1,11 yüzde puan oldu.

Yüzde 3,23’lük TÜFE artışının üçte biri gıdadaki fiyat artışlarının eseri. Bu kalemde yüksek artışlar devam eder mi? Ge­çen haftaki “Tarım girdi fiyatlarında yükse­liş” başlıklı yazımda tarım girdi enflasyonun uzun bir azalışın ardından yeniden artışa geçtiğini yazmıştım. Rakamlar bunun baş­lıca sorumlusunun gübre fiyatları olduğunu gösteriyor. Tarım ürünlerinde yüksek mali­yete sahip gübrelerde fiyat artışları dizgin­lenmez ise tarım üretim fiyatlarında yüksek artışlar bunun soncunda da gıda fiyatlarında yüksek artışlar kaçınılmaz olacaktır.

TCMB nasıl bir tavır takınacak?

Bu durumda aylık TÜFE artışlarının za­man zaman yüzde 3 civarında çıkabilir. Öte yandan kolay kolay yüzde 2’nin altına inme­si de zor görünüyor. Bu benim yorumum. TCMB’nin nasıl yorumladığını bu ayın PPK toplantısının ardından yapılacak açıkla­madan ve buna bağlı olarak politika faizin­de yapılacak değişiklikten anlayacağız.

TC­MB resmi dokümanlarında dezenflasyonda bir duraksama olduğunda faiz indirimleri­ne son vermekten çekinmeyeceğini sürek­li vurguladı. Eğer eylülde yüksek enflasyo­nu geçici bir arıza olarak görmez ise faizde sınırlı bir indirim yapabiliri. Ama yüksek enflasyonu geçici olmadığı, ana eğilimde düşüşün durduğu şeklinde değerlendirir­se politika faizini artıracaktır. Bu artışın gıda fiyatlarını aşağıya çekmeye faydası ol­maz ama firmaların enflasyon beklentileri üzerinde olur.

Firma enflasyon beklentile­ri TCMB hedeflerinin/tahminlerinin 10 pu­an kadar üzerinden dezenflasyon sürecini izliyordu. 10 puanlık fark az değildi ama en azından beklentilerde azalma vardı ve TC­MB’ye güven artıyordu. Oysa şimdi beklen­tilerin yönü TCMB’nin Eylül enflasyonunu nasıl yorumlayacağına bağlı olacak. Geçici bir arıza olarak yorumlayıp sınırlı ölçüde faiz indirimin giderse geçici arıza teşhisin­de firmaları ikna etmesi gerekecek.