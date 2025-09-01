  1. Dünya Gazetesi
  Erken yaşta başlayan yatırımın gücü

Erken yaşta başlayan yatırımın gücü

İskender ADA
İskender ADA

Bugün, finansal okuryazarlık, bir top­lumun gelişimi için en önemli fak­törlerden biri olarak kabul ediliyor. Er­ken yaşta finansal okuryazarlık eğitimine başlayan ülkeler, gelecekteki nesillerin bilinçli yatırımcılar ve tasarruf sahipleri olmalarını sağlıyor. Eğer siz de benim gi­bi bir ebeveynseniz, çocuklarınıza erken yaşlardan itibaren bu bilgileri aktarma­nın ne kadar önemli olduğunu biliyorsu­nuzdur. Örneğin, yakında 6 yaşına girecek olan kızım İlkyaz’a para biriktirmenin ve doğru yatırımlar yapmanın önemini an­latmaya başladım bile. Bu sayede, gele­cekteki finansal kararlarını daha bilinçli alacaklarından eminim.

Revolut’un gençler için faizli tasarruf hesabı

Teknolojinin finansla birleşmesiyle birlikte, dijital bankacılık devrim yarat­maya devam ediyor. Bu alanda önemli bir oyuncu olan Revolut, dijital finans dün­yasına girdiği günden beri büyük atılım­lar yaparak milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.

İngiltere merkezli Revolut, 2015 yılın­da kurulduğundan beri, banka hizmetle­rinden yatırım yapmaya, döviz işlemele­rine kadar geniş bir yelpazede dijital hiz­metler sunuyor. Bugün, dünya çapında 25 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Re­volut, özellikle gençler için sunduğu yeni tasarruf ve harcama hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Revolut, geçtiğimiz günlerde gençlere yönelik yeni bir hesap hizmetini duyur­du. Gençlerin, tasarruf yapma alışkanlık­larını erken yaşlardan itibaren kazanma­ları amacıyla başlatılan bu hesap, 3,5% ile 4,5% arasında değişen yıllık değişken faiz oranı sunuyor. Hesap, 6 yaş ve üzerinde­ki çocuklar için açılabiliyor. Ebeveynler, çocuklarının hesabını açabilmek için Re­volut’un ebeveyn kontrol panelini kulla­narak hesap oluşturabiliyorlar. Çocuklar bu hesapla, günlük harcamalarını kont­rol edebiliyor ve birikim yapma alışkanlı­ğını erken yaşta kazandıracak şekilde ta­sarruflarını yönetebiliyorlar. Ebeveynler, çocuklarının harcamalarını anlık olarak takip edebilecekleri bir kontrol mekaniz­masına sahip. Ayrıca, çocukların kartları ile sadece onaylı harcamalar yapabilme­si sağlanıyor. Ebeveynler, harcama limit­lerini belirleyerek çocuklarının ne kadar harcama yapabileceğini kolayca yönete­biliyorlar.

Tüm bu özellikler, gençlerin finansal okuryazarlık konusunda ilk adımlarını atmalarına yardımcı olacak şekilde tasar­lanmış. Günümüzde çocuklar, dijital or­tamda büyüdüklerinden, finansal işlem­leri dijital olarak öğrenmek, geleneksel yöntemlerden çok daha etkili olabiliyor.

Finansal okuryazarlığa katkı

Çocukların bu hesapla yapabilecekleri işlemler sadece para biriktirmekle sınır­lı değil. Aynı zamanda, günümüzün en po­püler dijital para birimi olan Bitcoin gibi kripto para birimlerine de küçük yatırım­lar yapma fırsatları bulunuyor. Bu sayede, gençler finansal dünyanın dijital yönle­riyle tanışmış oluyorlar.

Türkiye’de de benzer çalışmalar hızla artıyor. Dernekler ve devlet organları, fi­nansal okuryazarlığı artırma konusunda ciddi çabalar harcıyorlar. Finansal tekno­loji alanında da güzel örnekler görüyoruz. Harçlığın Dijital Adı sloganıyla Manibux uygulaması da bu alanı sahipleniyor.

Gençlerin finansal dünyayı öğrenmesi, tasarruf yapmayı alışkanlık haline getir­meleri ve dijital bankacılıkla büyümele­ri, onları gelecekteki finansal kararlarını daha bilinçli alacak bireyler haline geti­recek.

Gençler, teknolojinin sunduğu imkan­larla büyüdükçe, finansal dünya da da­ha erişilebilir hale geliyor. Türkiye’de de benzer dijital finansal hizmetlerin arta­cağına ve gençlerin bu hizmetleri daha aktif kullanacağına inancım tam. Türki­ye’deki bu gelişmeler de göz önünde bu­lundurulduğunda, yakın gelecekte finan­sal okuryazarlığın toplumsal bir değer ha­line geleceğini söyleyebiliriz.

Kızım İlkyaz’ın da ilerleyen yıllarda, finansal okuryazarlık konusunda bu tür platformları kullanarak bilinçli bir birey olacağına eminim.

Güzel bir gelecek için…

