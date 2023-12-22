Faiz artış döngüsünün sonuna yaklaşıyor muyuz?

Yılın son PPK toplantısında Kurul üyeleri 250 baz puanlık faiz artışına karar verdiler. Bu karardan daha önemli nokta ise PPK metninde bulunuyor. Metinde yapılan açıklamaya göre TCMB faiz artışı döngüsünün sonuna yaklaşıldığını fakat bitirilmediğini ima ediyor. Kurulun faiz artışı için açık bir kapı bırakması önemli.

Çünkü faiz artışı döngüsünün sonuna yaklaşılması belli varsayımlara bağlı. Burada kritik olan varsayımlardan bazıları döviz kuru, petrol fiyatları, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda yapılan ayarlamalar ve ücret artışları. Yerel seçimlerin yapılacağı bir ortamda kamu maliyesi tarafında nasıl bir politika izleneceği de TCMB’nin yakından takip edeceği konular arasında. TCMB mevcut bilgi seti ile bu değişkenlere ilişkin bazı varsayımlar yaparak enflasyon tahminini en son Enflasyon Raporu’nda yayınlamıştı.

Buna göre 2023 için tahmin edilen %65 ve 2024 sonu için tahmin edilen %36’lık enflasyon tahminlerine ulaşılabilmesi için bir miktar daha faiz artışına ihtiyaç var. Ocak ayında 250bp’lik bir faiz artışı daha yaptıktan sonra bekle gör politikasına döneceğini tahmin ediyoruz. Diğer tarafta, yukarıda bahsettiğimiz değişkenlerde tahmin edilen dışında değişimler olursa Kurul’un farklı bir faiz patikasını tercih edebileceği de PPK metninde dile getiriliyor.

Gerçekleştirilen sıkılaştırma adımlarının daha etkin çalışabilmesi için etkin likidite yönetimine ihtiyaç var. Hem döviz alımları hem de KKM ödemeleri kaynaklı piyasada oluşan fazla likidite şimdiye kadar zorunlu karşılık artışları ile sterilize edildi. Gelinen noktada Kurul farklı sterilizasyon araçlarının da devreye sokulacağına işaret ediyor. PPK metnine ek olarak yapılan duyuruda TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalar Arası Para Piyasası TL depo aracı yoluyla fazla likiditenin çekileceği açıklandı. 2008 Mayıs ayı öncesinde piyasada bulunan fazla likidite hem TL depo hem de BİST Repo-Ters Repo pazarındaki ters repo işlemleri ile gecelik vadede çekiliyordu.

Bu tarihten sonra piyasada likidite açığının oluşması TL depo ile piyasadan likidite çekme ihtiyacını ortadan kaldırmıştı. Kalıcı likidite miktarını azaltmak için tekrar geleneksel araçlardan birinin uygulamaya koyulduğunu görüyoruz. Alınan diğer bir karar da makroihtiyati politika setine ilişkin. Yapılan duyuruya göre yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirildi.

Bu karar bankaların yabancı para kredi maliyetlerini düşüreceği için kredi maliyetlerinde sınırlı da olsa gerilemeye neden olabilir. Kurul son olarak kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacağını açıkladı. Daha önce belirttiğimiz gibi bu önlemler faiz artışlarının düşük gelir grupları ve ticaret üzerindeki etkisini sınırlandırmayı amaçlıyor. Peki bundan sonra ne beklemeliyiz? TCMB Finansal koşullar gibi toplam talebi etkileyen faktörlerdeki gelişmeleri takip edecek.

Tüketim, yatırım ve kamu harcamalarındaki değişimlerin fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerini gözlemleyecektir. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz finansal koşullar endeksi “finansal sıkılığın” 2018 yılı seviyelerine yaklaştığını gösteriyor. Bununla birlikte enflasyonun ulaştığı seviye ve katılığı düşünüldüğünde ek sıkılaştırma tedbirleri için kapının açık bırakılması anlaşılıyor görünüyor.

Diğer taraftan, Türkiye’de son dönemde yaşanan tüketim çılgınlığını ucuz borçlanma koşulları ve çeşitli kanallar üzerinden yaratılan servet etkisi besledi. Son dönemde kredi ve mevduat faizlerinde yaşanan artışlar, hisse senedi piyasasının durgunlaşması tüketim artışını yavaşlatan faktörler olarak karşımıza çıkacak. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’sinin 300 seviyesinin altına gerilemesi, tahvil ve hisse senedi piyasasına sınırlı da olsa girişler finansal koşulları olumlu yönde etkiliyor. Bu dinamikler düşünüldüğünde Kurul için artık ince ayar dönemi yaklaşıyor diyebiliriz.