10 yılda tekrar sanayileşmek

Son dönemde Çin’in yüksek teknoloji ürünlerindeki gelişimi daha fazla konu­şulmaya başlandı. En gözle görülür örnekler elektrikli otomobil ve güneş panelleri sektör­leri oldu.

Dünya elektrikli otomobil piyasa­sında kısa zamanda önemli bir rekabet gücü elde eden Çin son yüz yılın en büyük otomobil markalarının korkulu rüyası haline geldi. Son çıkan haberler Çin’li BYD firması için İngilte­re pazarının, yerli pazardan sonra, ikinci bü­yük pazar haline geldiğini gösteriyor. Geçtiği­miz yıl ekim ayında İngiltere’de 1150 araç sa­tan firma bu yıl ekim ayında 11271 adet araç satmış. Türkiye’de ekim ayında 1006 araç sa­tan firmanın 2024 yılı ekim ayında Türki­ye’de satışı görünmüyor.

Çin’in “Made in China 2025” stratejisi

2025 yılında Çin imalat sanayiinde düşük maliyet ve düşük teknolojili üretim modelin­den çıkıp yüksek katma değerli, teknoloji yo­ğunluğu yüksek ve yenilikçilik odaklı üretim modeline geçmek için bir ulusal sanayi ve tek­noloji stratejisi açıkladı. Bu dönüşümü yapar­ken yabancı teknolojiye ve ara malına bağım­lığın azaltılması temel amaçlar arasında gös­terildi. Temel hedefler belirlendikten sonra on adet stratejik sektörün bu kapsamda des­tekleneceği açıklandı. Yeni nesil bilgi tekno­lojileri, havacılık ve uzay, demiryolları ulaşı­mı, enerji tasarruflu araçlar, yeni malzemeler, biyotıp ve ileri teknolojili tarım makineleri ve ekipmanları bunlar arasında sayılabilir.

Politika nasıl tasarlandı?

Çin’in büyüme modelinin temelini her za­man devlet teşvikleri oluşturmuştur. Bu mo­delde de vergi indirimleri, düşük faizli kredi­ler, ARGE teşvikleri, devlet destekli ve özel amaçlı yatırım fonları yoluyla seçili sektörler desteklendi. Sektör bazlı hedefler ve per­formans göstergeleri belirlendi. Üretim ve istihdam artışına dayalı teşvik modeli yerine teknolojik gelişim ve verimlilik artışına odaklı üretim teşvik edildi. Araş­tırma çalışmalarının verimliliğini artırmak için imalat inovasyon merkezleri kuruldu ve bölgesel teknoparklar inşa edildi. Yaban­cı teknolojilere hızlı bir şekilde sahip olmak adına ortak girişimler, satın almalar ve lisans anlaşmaları teşvik edildi. Yurt dışı eğitim programları desteklendi.

Sonuçlar

Çin elektrikli araçlar, pil teknolojileri, gü­neş panelleri ve telekom alanlarında on yılda çok hızlı bir atılım gösterdi. Bu alanlarda sa­dece yurt içinde değil uluslararası pazarda et­kin oyuncu haline gelmeyi başardı. Bunlara ek olarak, yapay zeka alanında DeepSeek ile pazara çok kısa bir sürede ve çok daha düşük maliyet ile girmeyi başardı. Financial Times gazetesinde yayınlanan bir habere göre sa­nayi üretimi Çin’de sessiz sedasız robotlaşı­yor. Otomotiv sektöründe Çin’de 10 bin çalı­şan başına düşen robot sayısının Almanya’nın üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Diğer taraftan, Çin üretimi robotların Çin sanayiindeki payı 2015 yılında %20’nin altındayken 2025 yılın­da %50’nin üzerine yükselmiş durumda. Bir başka deyişle, dışa bağımlılıkları azalmış. Bu da programın önemli başarıları arasında gös­teriliyor. Teknolojisi açısında orta gelişmişlik düzeyinde olan CNC makinalarında %80 yer­lilik oranını yakalayan Çin ekonomisi, yüksek teknoloji CNC makinalarında henüz %15’lik yerlilik payına sahip.

Uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri

Çin geçtiğimiz on yıl içinde yaptığı en­düstrileşme atılımı ile uluslararası ilişkiler alanında da önemli bir güç kazandı. ABD ve AB’nin Çin’in ekonomi politikaları hakkında şikayetçi oldukları bir gerçek. ABD başkanı Trump Çin’i doğrudan hedef alan tarife poli­tikaları uygulamayı denedi fakat Çin’in ileri teknoloji ürünlerinde yakaladığı kazanımlar sayesinde ABD tehditlerinin istenilen sonuç­ları vermeyeceği anlaşılıyor.

Türkiye için çıkarımlar

Türkiye’nin de Çin’in uyguladığı strateji­ye benzer, fakat Türkiye’nin gerçeklerine uy­gun bir stratejiye ihtiyacı var. İleri teknolo­jide sanayileşmenin kazanımlarını saymaya artık gerek yok. Türkiye’de son yıllarda yapı­lan savunma sanayi yatırımlarının sonuçla­rı da bize aynı şeyleri söylüyor. Bu bağlamda, hedefli ve performans kriterlerine dayalı, seçilmiş sektörlerde yeniden sanayileşme politikalarına acilen ihtiyaç var.