  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
  4. Faiz indirimlerine devam

Faiz indirimlerine devam

Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ EKONOMİ NOTLARI [email protected]

TCMB Para Politikası Kurulu 2025 yılının ilk toplantısı­nı yaptı ve politika faizini 250bp indirme kararı aldı. Politika met­nine baktığımızda sıkı duru­şa devam edileceğine dair vurgu devam ediyor. Bununla birlikte ocak ve şubat aylarında enflas­yonun yüksek seyredeceği ve bu­nun beklentilere paralel olduğu konusunda bir iletişim yapılmış. Ocak ayında yönetilen ve yönlen­dirilen fiyatlardaki artışlar, pet­rol fiyatlarındaki artış ve asgari ücretteki artışın fiyatlar üzerin­deki etkilerini göreceğiz. Ocak ayı enflasyonunun ikincil etkile­ri şubat ayında da görülmeye de­vam edecektir.

Ocak ve şubat aylarında enflas­yon yüksek seyretmesine rağmen yıllık enflasyonun gerileyeceğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni ge­çen yıl bu aylarda enflasyonun sı­rasıyla %6.7 ve %4.5 olması. Do­layısıyla, baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyon düşmeye devam edecek. 3 Mart tarihinde açıkla­nacak şubat enflasyonu ile yıllık TÜFE artışının %40’ın altında düşme ihtimali­ni %60 olarak hesaplı­yoruz.

Faiz indirimleri sürer mi?

Ocak ayı sonrasın­da ilk PPK toplantısı 6 Mart tarihinde yapıla­cak. Eğer yıllık enflas­yon şubat ayında tah­min ettiğimiz gibi %39 seviyesi­ne düşerse PPK toplantısı öncesi reel faiz %6 seviyesinde olacak­tır. Bu seviyede reel faizin sür­dürülmek isteneceğini düşün­müyoruz. Bu bağlamda mart ayı PPK toplantısında da bir faiz in­dirimine gidilmesi olasılığı yük­sek. Eğer ocak ve şubat fiyat ar­tışları beklenenden düşük gelir­se mart ayında faiz indirimi için 250bp’den daha fazla alan açıla­bileceğini düşünüyoruz.

Enflasyondaki düşüşün yaz ay­larına kadar daha hızlı olacağını, yaz aylarında sonra daha yatay bir enflasyon seyri ile karşılaşa­cağımızı tahmin ediyoruz. Bu ne­denle faiz indirimlerinin miktar olarak önemli bir kısmının son­bahara kadar yapılacağını, son­bahardan itibaren indirim için alan oluşan aylarda daha düşük miktarda faiz indirimleri ile yola devam edileceğini düşünüyoruz.

Oluşturduğumuz senaryoya ilişkin aşağı ve yukarı yönlü risk­ler elbette ortaya çıkabilir. Önce­likle Trump 2.0 döneminin poli­tikalarını ve etkilerini şimdiden öngörmek pek mümkün görün­müyor. Belirsizlik sadece ABD ekonomisi ile ilgili değil. Diğer ekonomilerin ABD politikalarına nasıl tepki vereceklerini de kes­tirmek çok güç. Örneğin, ABD ih­raç mallarımıza uyguladığı güm­rük vergilerini artırırsa Türki­ye de mütekabiliyet esasına göre hareket edip ABD menşeli ürün­lere ek gümrük vergisi getirecek mi? Çin’in ABD’ye ihracat imka­nı azalırsa dünyanın geri kalanı­na ucuza ihracat politikasını ter­cih eder mi? Bu soruların cevabı henüz net değil ve 2025 enflas­yon tahminlerimizi etkileyecek nitelikte.

Diğer taraftan, ABD yöneti­mi ile iletişimin artması, AB ile gümrük birliğinin tekrar müza­keresi konusunun masaya gelme­si Türkiye’nin dış politikasının batı ile hizalandığı algısını güç­lendirecektir. Bu durum Türki­ye’nin küresel finansal piyasalar­daki algısını olumlu yönde etkile­yecektir. Bu gelişmeler şüphesiz dezenflasyon sürecini olumlu et­kileyecektir.

Enflasyon konusunda yukarı yönlü riskler yurt içi ve yurt dı­şı kaynaklı olabilir. Uygulanan dezenflasyon programına destek vermesini beklediğimiz maliye politikalarında adım atılmaması enflasyon açısından özellikle yı­lın ikinci yarısında daha zor bir döneme gireceğimize işaret eder. Yurt dışında ise artan dolar faiz­leriyle hızlı bir şekilde değerle­nen dolar senaryosu makroeko­nomik dengeler açısından koşul­ları zorlaştıracaktır.

Finansal koşullar ne durumda?

Piyasa faizlerinin yanı sıra fi­nansal koşulların genel olarak ekonomik aktiviteyi etkilediği­ni biliyoruz. Bu nedenle finan­sal koşulların ekonomik aktivi­te üzerindeki etkisini ölçtüğü­müz bir endeksimiz var. Grafik 1’de görüldüğü gibi finansal ko­şullar endeki (FKE) ocak ayında nötr konuma geldi. Bu durum fi­nansal koşulların ekonomik ak­tiviteyi daraltıcı ya da genişletici yönde etkilemediğini gösteriyor. Faiz indirimleri devam ederken finansal koşulların dezenflasyon sürecini olumsuz etkilememe­si için makroihtiyati politikala­rın etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilmesi gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Hızlı artan dış borç çevirme oranları yavaşlar mı? 17 Ocak 2025
2025 yılında milli gelir ne kadar büyür? 10 Ocak 2025
2025 yılına girerken dünyada ve Türkiye’de çelik sektörü 03 Ocak 2025
TCMB para kur metni ve PPK kararı 27 Aralık 2024
Sanayi üretiminde daralma devam eder mi? 11 Ekim 2024
Enflasyonda iyimserler yanıldı 04 Ekim 2024
Çin Ekonomisi ve Türkiye 27 Eylül 2024
Küresel faizler düşerken TCMB beklemede 20 Eylül 2024
Para politikasında gevşeme süreci başlıyor… 13 Eylül 2024
Beklenen heyecanı yaratmadı 06 Eylül 2024