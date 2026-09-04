Faizden sonra para nereye gidecek?
Türkiye’de yatırımcıların son birkaç yıldaki en önemli sorusu, parasını nasıl büyüteceğinden çok nasıl koruyacağı oldu. Yüksek enflasyon, değişen faizler, döviz kuru, altındaki yükseliş, borsadaki dalgalanma ve hızla artan gayrimenkul fiyatları yatırım kararlarını her zamankinden daha zor hâle getirdi. Bugün ise yatırımcıların önünde yeni bir soru var, faizler gerilemeye başladığında para nereye gidecek?
Temmuz 2026 itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,75 seviyesinde bulunurken politika faizi yüzde 37 düzeyinde. Yüksek faiz, birikimlerin önemli bölümünü mevduat ve para piyasası fonları gibi görece düşük riskli araçlarda tuttu. Ancak enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesi ve faiz indirimlerinin gündeme gelmesi, önümüzdeki dönemde yatırım tercihlerinin yeniden şekillenebileceğini gösteriyor. Çünkü para boşlukta kalmaz. Getiri azaldığında yeni bir adres arar.
Mevduatın cazibesi ne kadar sürecek?
Yüksek faiz döneminin en önemli kazananlarından biri mevduat oldu. Yatırımcı, piyasa dalgalanmalarına maruz kalmadan belirli bir vade sonunda ne kadar kazanacağını görebildi. Özellikle belirsizliğin yükseldiği dönemlerde bu öngörülebilirlik başlı başına bir avantaj hâline geldi. Ancak yatırımcı açısından önemli olan yalnızca bankanın sunduğu faiz oranı değildir. Vergi kesintisi ve gerçekleşen enflasyon sonrasında elde kalan reel getiriye bakmak gerekir.
Örneğin mevduat faizi yüksek görünürken enflasyon da aynı seviyelerde seyrediyorsa yatırımcı parasını nominal olarak artırabilir fakat satın alma gücünü aynı ölçüde yükseltemeyebilir. Ayrıca faizler gerilediğinde yeni açılan hesapların getirisi de düşecektir. Bu durumda birikimlerin bir bölümü alternatif yatırım araçlarına yönelmeye başlayabilir. Fakat bu geçişin bir günde ve aynı yöne doğru gerçekleşmesini beklemek doğru olmaz.
Faiz düşerse borsa mutlaka yükselir mi?
Faizlerdeki düşüşün borsayı destekleyebileceği genel olarak kabul edilir. Çünkü şirketlerin finansman maliyetleri azalabilir, tüketim ve yatırımlar canlanabilir, mevduatta bekleyen paranın bir kısmı hisse senetlerine yönelebilir. Fakat “Faiz düşerse bütün hisseler yükselir” şeklinde bir denklem yoktur. Faizlerin neden düştüğü en az düşüşün kendisi kadar önemlidir.
Enflasyon kontrol altına alındığı, ekonomik güven güçlendiği ve şirketlerin kârlılığı arttığı için faiz düşüyorsa borsa açısından daha sağlıklı bir ortam oluşabilir. Buna karşılık ekonomik durgunluk derinleştiği için faiz indiriliyorsa şirket bilançoları aynı ölçüde olumlu etkilenmeyebilir. Borsa İstanbul, ağustos ayını yüzde 6,5 yükselişle 14.334 puanda tamamladı. Ancak yatırımcı açısından endeksin yükselmesi kadar hangi şirketlerin bu yükselişi taşıdığı da önemlidir. Artık yatırımcıların yalnızca hisse fiyatına değil, şirketin iş modeline bakması gereken bir dönemdeyiz.
Yatırım araçlarında durum ne olur?
Altınla başlayalım. Altın, Türkiye’de hem geleneksel tasarruf aracı hem de küresel belirsizliklere karşı korunma yöntemi olarak görülüyor. Savaşlar, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının rezerv tercihleri ve küresel faiz beklentileri altın fiyatlarını destekleyebiliyor. Ancak altının Türkiye’deki fiyatı iki ayrı değişkene bağlıdır: Ons altının uluslararası piyasalardaki değeri ve dolar/TL kuru. Dolayısıyla ons altın gerilese bile döviz kurundaki yükseliş gram altının fiyatını destekleyebilir.
Bunun tersi de mümkündür. Altın düzenli faiz veya temettü geliri üretmez. Kazanç, fiyat artışı gerçekleştiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle altın her fiyat seviyesinde risksiz değil; belirsizlik dönemlerinde portföyü dengeleyebilecek bir araç olarak değerlendirilmelidir. Dövize baktığımızda, Türkiye’de döviz çoğu zaman bir yatırım aracından çok satın alma gücünü koruma yöntemi olarak görülüyor.
Ancak yalnızca döviz tutmak da her dönemde en yüksek reel getiriyi sağlamaz. Kurun enflasyonun gerisinde kaldığı dönemlerde döviz yatırımcısı TL bazında kazansa bile enflasyon karşısında kayıp yaşayabilir. Gelelim gayrimenkule. Uzun yıllar boyunca Türkiye’de konut her zaman kazandırır düşüncesi hâkim oldu. Ancak günümüzde bir konut yatırımını yalnızca gelecekteki satış fiyatıyla değerlendirmek yeterli değil.
Fiyatı yükselen her konut iyi yatırım değildir. Faizlerin düşmesi konut talebini ve fiyatları destekleyebilir. Fakat erişilebilir kredi oluşmadan yalnızca faiz indirimi beklentisiyle yapılan alımlar yatırımcıyı yanlış fiyat seviyelerine taşıyabilir. Küçük yatırımcının en sık yaptığı hatalardan biri, geçmiş dönemde en çok kazandıran yatırım aracına bütün birikimiyle yönelmektir.
Çoğu zaman yatırımcı yükselişin başında değil, herkesin o aracı konuştuğu son bölümünde piyasaya girer. Oysa geçmiş getiri, gelecekteki kazancın garantisi değildir. Üç ay sonra kullanılması gereken para ile on yıl boyunca ihtiyaç duyulmayacak birikim aynı araçta değerlendirilemez. Bu nedenle yatırımın başlangıç noktası ne kadar kazanırım değil, ne kadar kaybı tolere edebilirim ve bu paraya ne zaman ihtiyaç duyacağım sorusu olmalıdır.
Paranın yeni rotasını ne belirleyecek?
Faizler gerilerse mevduattan çıkacak paranın tamamının tek bir yatırım aracına yönelmesi beklenmemeli. Bir bölümü borsaya, bir bölümü altına, bir bölümü gayrimenkule veya yatırım fonlarına gidebilir. Yatırımcılar arasındaki risk algısı değiştikçe paranın rotası da değişecektir. Böyle bir dönemde en doğru yaklaşım, bütün birikimi tek bir tahmine bağlamak yerine riski farklı araçlar arasında dengeli biçimde dağıtmaktır.
Çünkü yatırımda çeşitlendirme, yalnızca kazancı artırmak için değil, büyük bir hatanın bütün birikimi yok etmesini engellemek için yapılır. Faizden sonra paranın nereye gideceğini bugünden kesin olarak söylemek mümkün değil. Ancak paranın sabırsız, yatırımcının hafızasının ise çoğu zaman kısa olduğunu biliyoruz. Yatırımcının en büyük riski yanlış varlığı seçmek değil, doğru görünen varlığa yanlış zamanda ve bütün birikimiyle girmektir.
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