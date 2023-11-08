Filipinler’in en büyük havalimanına iki Türk devi talip

Türk inşaat sektörünün en önemli işlerinden birini havalimanları oluşturuyor. Avrupa, Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu’da havalimanı inşa eden Türk şirketleri, bu birikimlerini şimdi de Asya’nın en ücra köşelerine taşıyor.

Hatırlayacağınız üzere Güneydoğu Asya’da ilk havalimanı ihalesini alan Türk şirketi olan IC Holding’in Vietnam’daki başarısını geçtiğimiz ağustos ayında sizlere ilk kez DÜNYA Gazetesi’nden duyurmuştuk. Şimdi de yine aynı coğrafyadan bir yeni haberi daha paylaşacağız.

Asya’nın en büyük ada ülkelerinden biri olan Filipinler’in en büyük havalimanı bu yılın aralık ayında ihaleye çıkacak. Başkent Manila’nın dünyaya açılan kapısı olan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nın (NAIA) yeniden yapımı ve rehabilitasyonu projesine dünya devlerinin yanı sıra sektörün en büyük isimlerinden olan iki Türk şirketi daha katılacak.

Filipinler Ulaştırma Bakanlığı Sekreteri Jaime Bautista, ihale sürecini resmi olarak açıkladı. Verilen bilgiye göre Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi Hava Trafik Yönetim Merkezi, uzun süredir teknik sorun yaşayan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı için yenileme projesini hayata geçirdi.

İhale için 8 şirket başvuru aldı. Eylül ayında Cengiz Holding’in ilgi gösterdiği havalimanı için geçtiğimiz günlerde Limak Holding de resmi sürece katıldı. Edindiğim bilgilere göre, 8 şirketin 2’si Filipinler, geri kalan 6’sı ise yabancı firma statüsünde. Bautista, 27 Aralık’ta tekliflerin son günü olduğunu, sürecin ise 2024 yılında tamamlanacağını belirtiyor.

85 milyar liralık proje

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nın rehabilitasyon bütçesi 171 milyar Filipinler pezosu. Yani yaklaşık 85 milyar TL. Dolar bazında ise 3 milyar doların biraz üzerinde.

Adını 21 Ağustos 1983’te havaalanında suikasta uğrayan eski Filipin Senatörü Benigno ‘Ninoy’ Aquino Jr.’dan alan havalimanı, 1948 yılından bu yana faaliyette. Başkent Manila’nın dünyaya açılan kapısı olan havalimanı, Asya-Pasifik’in en kötü havalimanlarından biri olarak biliniyor. Filipin yönetimi iyileştirme ile birlikte şirketlerin havalimanını işletmekle de ilgilendiği yönünde.

Verilen teklifler arasında yerel San Miguel Corp., Hindistan’ın GMR Grubu, Manila Uluslararası Havaalanı Konsorsiyumu, Spark 888 Management Inc., Asya Havaalanı Konsorsiyumu, Cengiz İnşaat, Güney Koreli Incheon olurken buna son katılan Limak, havalimanı inşaatı ve işletmesi sürecinde daha fazla projeye sahip. Kosova’dan Kuveyt’e kadar geniş coğrafyada havalimanı yapan ve işleten Limak, bu alana 1994 yılında Balıkesir Havaalanı F-16 Tesisatı İnşaatı ile girdi.

İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı gibi projelerde yer alan Limak, Mısır’da Kahire Uluslararası Havalimanı, Senegal Dakar Blaise-Diagne Uluslararası Havalimanı işlerine imza attı. Limak son olarak kontrat bedeli 4.3 milyar dolar olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminali inşaatını üstlenmişti.

Güneydoğu Asya’da Türk şirketlerinin havacılık alanında aldığı ilk önemli iş hatırlayacağınız gibi Vietnam’ın Dong Nai eyaletindeki Long Thanh Uluslararası Havalimanı oldu havalimanının ilk etabının ihalesini Türk şirketi IC Holding’in aralarında olduğu konsorsiyum kazanmıştı. 336 trilyon Vietnam Dong’u yani yaklaşık 15 milyar dolarlık bir projeyle yapılacak olan Dong Nai eyaletindeki Long Thanh Uluslararası Havalimanı, 2025 yılında etap etap tamamlanacak.

Toplamda 100 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanının geçtiğimiz günlerde ilk etabı için ihale süreci tamamlanmıştı. 1.5 milyar dolarlık ilk aşamayı Türk şirketi IC Holding’in aralarında bulunduğu konsorsiyum kazanmıştı. İlk aşama tek pist ve terminali kapsayacak ve 2025 yılında tamamlanacak. Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan çalışmalarla Türk şirketin olduğu konsorsiyumun üstleneceği proje 25 milyon yolcuya hizmet verecek.