Finans ve teknolojinin nabzı İstanbul’da attı
Bu hafta finans dünyasının iki önemli etkinliğinde bulunma fırsatım oldu. İlki, Webrazzi’nin prestijli etkinliklerinden biri olan Webrazzi XYZ 2025’ti. Arda Kutsal ve Ahmet Buğra Ferah’ın zarif davetiyle izleyici olarak katıldığım bu etkinlikte, sektörün teknolojiyle kesişen en güncel başlıkları ele alındı.
Diğeriyse, yönetim kurulu üyesi olduğum SEPAM (Sermaye Piyasaları Araştırma Merkezi) tarafından düzenlenen 2. Sermaye Piyasaları Konferansı’ydı. Her iki etkinlikte de hem sektör profesyonelleriyle bilgi alışverişinde bulunmak hem de geleceğe dair vizyonları değerlendirmek adına çok kıymetli paylaşımlar yapıldı.
Yeni nesil teknolojilerle finansın geleceği
Webrazzi XYZ, bu yıl da finans, teknoloji ve girişimcilik alanlarının nabzını tutan konuşmalarla doluydu. Özellikle AndX Global’ın kurucusu Kıvanç Açıkgöz’ün, kripto piyasalarına yönelik geliştirdikleri yeni nesil yapay zeka ajanı üzerine yaptığı sunum dikkat çekiciydi. Açıkgöz, bu teknolojinin piyasaları ne denli dönüştürebileceğini somut verilerle ortaya koydu.
Kripto varlıklar ve regülasyonlar konusu da etkinlikte geniş yer buldu. Ali İhsan Güngör’ün kripto düzenlemeleri üzerine yaptığı sunumda, Türkiye’de regülasyonların yatırımcı güvenini artıracak yönde şekillendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kriptonun halen spekülatif algılandığı ortamda, hukuki zeminin güçlenmesinin hem kurumlar hem de yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratacağına değinildi.
Etkinliğin en çarpıcı konuşmalarından biri ise Akan Abdula’ya aitti. "Toplum 5.0" kavramı etrafında şekillenen bu konuşmada, Türkiye'nin teknolojiyle toplumsal dönüşümde aktif rol üstlenmesi gerektiği dile getirildi. Abdula, ya kendi geleceğimizi yazacağımız ya da başkalarının yazdığı senaryolarda figüran olacağımız bir döneme girdiğimizi vurguladı. Bu vurgu, sadece finansal sistemler değil, kültürel ve yapısal dönüşümler için de bir uyarı niteliğindeydi.
Sermaye piyasalarının yarını
Haftanın ikinci durağı, 2. Sermaye Piyasaları Konferansı oldu. Bu önemli etkinlikte hem sektörün geleceği tartışıldı hem de Türkiye’nin sermaye piyasaları vizyonuna katkı sağlayacak görüşler paylaşıldı. Konferansın açılış konuşmalarında SEPAM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cem Suca, piyasalarda yaşanan dönüşümün sadece ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik ve kültürel bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Açılışın ardından değerli ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez’in samimi konuşması ise büyük ilgi topladı. Eğilmez, küresel ekonomik kırılganlıkların arttığı bu dönemde, Türkiye’nin yeni başarı hikayesini nerede ve nasıl yazması gerektiğine dair çarpıcı tespitlerde bulundu.
Benim de moderatörlüğünü üstlendiğim “Dijitalleşme ve Fintek’in Sermaye Piyasalarına Etkisi” panelde, sermaye piyasalarında deneyim odaklı teknolojilerden finansal yapay zekaya ve blokzincir tabanlı güvenlik sistemlerine kadar birçok konu masaya yatırıldı.
Gerçekleşen sunumlar arasında sürdürülebilir finans ve sürdürülebilirlik standartları hakkındaki bilgilendirmeler dikkat çekti. Özellikle yatırımcıların ESG kriterlerine göre karar alma süreçlerinin hızlandığı bir dönemde, bu sunumlar yol gösterici nitelikteydi. Panellerde küresel regülasyon eğilimleri üzerine yapılan analizler ve yatırımcı davranışlarındaki evrime dair gözlemler, sermaye piyasalarının dönüşümünü daha geniş bir çerçevede değerlendirmemizi sağladı. Konferansın son bölümünde de “Sermaye Piyasalarının 2030 Gündemi ve Vizyonu” başlıklı panelde sektörün önemli temsilcileri geleceğe dair öngörülerini paylaştı.
Farkındalığın artması umut verici
Her iki etkinlik de katılımcı ilgisi açısından oldukça yüksekti. Salonlar dolup taşarken, içeriklerin zenginliği ve tartışmaların niteliği, Türkiye’de finans ve teknoloji entegrasyonu konusunda ciddi bir farkındalık oluştuğunu açıkça gösterdi.
Güzel bir gelecek için…