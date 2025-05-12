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  4. Finans ve teknolojinin nabzı İstanbul’da attı

Finans ve teknolojinin nabzı İstanbul’da attı

İskender ADA
İskender ADA [email protected]

Bu hafta finans dünyasının iki önemli etkin­liğinde bulunma fırsatım oldu. İlki, Web­razzi’nin prestijli etkinliklerinden biri olan Webrazzi XYZ 2025’ti. Arda Kutsal ve Ahmet Buğra Ferah’ın zarif davetiyle izleyici olarak katıldığım bu etkinlikte, sektörün teknolojiy­le kesişen en güncel başlıkları ele alındı.

Diğe­riyse, yönetim kurulu üyesi olduğum SEPAM (Sermaye Piyasaları Araştırma Merkezi) tara­fından düzenlenen 2. Sermaye Piyasaları Kon­feransı’ydı. Her iki etkinlikte de hem sektör profesyonelleriyle bilgi alışverişinde bulun­mak hem de geleceğe dair vizyonları değerlen­dirmek adına çok kıymetli paylaşımlar yapıldı.

Yeni nesil teknolojilerle finansın geleceği

Webrazzi XYZ, bu yıl da finans, teknoloji ve girişimcilik alanlarının nabzını tutan konuş­malarla doluydu. Özellikle AndX Global’ın ku­rucusu Kıvanç Açıkgöz’ün, kripto piyasalarına yönelik geliştirdikleri yeni nesil yapay zeka aja­nı üzerine yaptığı sunum dikkat çekiciydi. Açık­göz, bu teknolojinin piyasaları ne denli dönüş­türebileceğini somut verilerle ortaya koydu.

Kripto varlıklar ve regülasyonlar konusu da etkinlikte geniş yer buldu. Ali İhsan Gün­gör’ün kripto düzenlemeleri üzerine yaptığı sunumda, Türkiye’de regülasyonların yatırım­cı güvenini artıracak yönde şekillendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kriptonun halen spekü­latif algılandığı ortamda, hukuki zeminin güç­lenmesinin hem kurumlar hem de yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratacağına değinildi.

Etkinliğin en çarpıcı konuşmalarından biri ise Akan Abdula’ya aitti. "Toplum 5.0" kavra­mı etrafında şekillenen bu konuşmada, Türki­ye'nin teknolojiyle toplumsal dönüşümde aktif rol üstlenmesi gerektiği dile getirildi. Abdula, ya kendi geleceğimizi yazacağımız ya da başka­larının yazdığı senaryolarda figüran olacağımız bir döneme girdiğimizi vurguladı. Bu vurgu, sa­dece finansal sistemler değil, kültürel ve yapı­sal dönüşümler için de bir uyarı niteliğindeydi.

Sermaye piyasalarının yarını

Haftanın ikinci durağı, 2. Sermaye Piya­saları Konferansı oldu. Bu önemli etkinlikte hem sektörün geleceği tartışıldı hem de Tür­kiye’nin sermaye piyasaları vizyonuna katkı sağlayacak görüşler paylaşıldı. Konferansın açılış konuşmalarında SEPAM Yönetim Ku­rulu Başkanı Ali Cem Suca, piyasalarda yaşa­nan dönüşümün sadece ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik ve kültürel bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Açılışın ardından değer­li ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez’in samimi ko­nuşması ise büyük ilgi topladı. Eğilmez, kü­resel ekonomik kırılganlıkların arttığı bu dö­nemde, Türkiye’nin yeni başarı hikayesini nerede ve nasıl yazması gerektiğine dair çar­pıcı tespitlerde bulundu.

Benim de moderatörlüğünü üstlendiğim “Dijitalleşme ve Fintek’in Sermaye Piyasaları­na Etkisi” panelde, sermaye piyasalarında de­neyim odaklı teknolojilerden finansal yapay zekaya ve blokzincir tabanlı güvenlik sistem­lerine kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Gerçekleşen sunumlar arasında sürdürü­lebilir finans ve sürdürülebilirlik standartla­rı hakkındaki bilgilendirmeler dikkat çekti. Özellikle yatırımcıların ESG kriterlerine gö­re karar alma süreçlerinin hızlandığı bir dö­nemde, bu sunumlar yol gösterici niteliktey­di. Panellerde küresel regülasyon eğilimleri üzerine yapılan analizler ve yatırımcı davra­nışlarındaki evrime dair gözlemler, serma­ye piyasalarının dönüşümünü daha geniş bir çerçevede değerlendirmemizi sağladı. Konfe­ransın son bölümünde de “Sermaye Piyasala­rının 2030 Gündemi ve Vizyonu” başlıklı pa­nelde sektörün önemli temsilcileri geleceğe dair öngörülerini paylaştı.

Farkındalığın artması umut verici

Her iki etkinlik de katılımcı ilgisi açısın­dan oldukça yüksekti. Salonlar dolup taşarken, içeriklerin zenginliği ve tartışmaların niteli­ği, Türkiye’de finans ve teknoloji entegrasyo­nu konusunda ciddi bir farkındalık oluştuğunu açıkça gösterdi.

Güzel bir gelecek için…

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