Finansın eğlenceli hali
Ömrümün yarısından fazlası finans sektörü içinde geçti.
Oldukça uzun bir zaman borsa aracı kurumlarında muhasebe ve operasyon gibi rutin işler içinde yer aldım. Genellikle önceki günün tekrarı olan, uzun ve sıkıcı iş saatleri içinde bu anları eğlenceli hale getirmek için kimi zaman gitarımı alıp işle ilgili şarkılar besteledim, kimi zaman sektörle ilgili bir gelişmeyi karikatürle anlattım, bazen de iş hayatı ile ilgili kısa mizah öyküleri yazdım. Finansın rakamlardan oluşan, çoğumuzun soğuk bulduğu dünyasını renklendirmek adına hala bunları yapıyorum.
Üniversite konuşmalarında da gençlere özellikle işi eğlenceli hale getirmekle ilgili deneyimlerimi aktarıyorum. Artık konuşmalara gitarımı da götürüyorum mesela. Finansal okuryazarlıkla ilgili bir konu geldiğinde hemen FODER’in 10’uncu yılı için bestelediğim “Parasını Yöneten Hayatını Yönetir” isimli şarkıyı söylüyorum. Salondaki gençler önce algılayamıyor olan biteni, sonra da yüzler gülümsemeye başlıyor. Bilgiyi eğlenceli bir şekilde aktarabiliyor olmak ve buna karşılık almak benim için paha biçilemez bir keyif.
Bunu paylaşmamın sebebi finans dünyasında, hem de çok büyük bir kurumda benzer bir yaklaşımı deneyimlemiş olmam. Türkiye İş Bankası, 15 yıldan fazladır İşCep mobil bankacılık uygulaması ile hizmet veriyor. 12.5 milyona yaklaşan kullanıcısıyla, her gün yaklaşık 4.5 milyon kişinin bankacılık işlemlerini gerçekleştiriyor. Tüm kanallardan yapılan bankacılık işlemlerinde İşCep’in payı yüzde yüzde 75’e yaklaşmış durumda. Yatırım işlemleri açısından baktığımızda da yatırım fonu ve hisse senedi işlemlerinde 3 işlemden 2’si bu uygulama üzerinden gerçekleşiyor.
Böylesine başarılı bir uygulama hayatına devam ediyorken banka içinden bir fintech hamlesi geldi ve “Finansın Eğlenceli Hali” mottosuyla yeni bir mobil uygulama kullanıma sunuldu. NAYS isimli bu uygulamayı, kısaca kullanıcılarına zaman ve para kazandıran, güvenli ve eğlenceli günlük finans uygulaması olarak tanımlayabiliriz. Yaklaşık on aydır beta kullanımda olan uygulama için lansmanın üzerinden sadece dört ay geçmiş olmasına rağmen kullanıcı istatistikleri de göz dolduruyor. NAYS’ta şu anda yaklaşık 2 milyon kullanıcı bulunuyor. Burada önemli bir nokta ise büyük bölümünün yeni kullanıcılar olması. Sunduğu deneyim itibariyle özellikle genç kesimin bu uygulamayı tercih ettiğini söyleyebilirim. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 70’i 18-25 yaş aralığında olduğunu görüyoruz.
Yakın zamanda yüz yüze sohbet ettiğim Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Emre Ölçer ve NAYS Uygulaması Alan Lideri Ceyda Yalçın’dan duyduklarım beni daha da heyecanlandırdı. Fintech heyecanı ile yeni bir deneyim alanı oluştururken, bizleri yani kullanıcıları dinlediklerini aktardı. Her kesimden kullanıcının, yeni nesil bir dijital bankacılık deneyiminden beklentilerini hassasiyetle analiz ederek şekillendirmişler bu uygulamayı. Fonksiyonlara baktığımızda bunu net olarak görebiliyoruz. Mesajlaşır gibi para transferi, NFC özelliğiyle mobil temassız ödeme, esnek borç alma, harcamalardan “cash-back” kazanma gibi özellikleri ilgi çekiyor.
Yaptığımız sohbette kullanıcıları dinlemeye devam ettiklerini paylaştılar. Bu kapsamda sadece harcama değil birikim oluşturma ve birikimlerin yatırıma dönüştürülmesi konularında da yeni özellikleri ekleyeceklerini konuştuk. Üstelik sadece sermaye piyasaları ürünleri değil genç kesimin ilgisine karşılık verecek şekilde kripto dünya ile ilgili de adımlar gelecek gibi görünüyor. Ben de naçizane önerilerimi aktardım.
Finansın o soğuk dünyasını renklendiren, eğlenceli hale getiren bu uygulama ile ilgili benim en kıymetli bulduğum ise bankanın bir fintech dinamizmi ortaya koyması oldu. Bu örnek adımı finans sektörünün dijital geleceği ve inovatif müşteri deneyimleri açısından çok kıymetli buluyorum.
Güzel bir gelecek için…