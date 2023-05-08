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Finansın eğlenceli hali

İskender ADA
İskender ADA iskender@getmagnus.com

Ömrümün yarısından fazlası finans sektörü içinde geçti.

Oldukça uzun bir zaman borsa aracı kurumlarında muhasebe ve operas­yon gibi rutin işler içinde yer aldım. Ge­nellikle önceki günün tekrarı olan, uzun ve sıkıcı iş saatleri içinde bu anları eğlen­celi hale getirmek için kimi zaman gitarı­mı alıp işle ilgili şarkılar besteledim, kimi zaman sektörle ilgili bir gelişmeyi karika­türle anlattım, bazen de iş hayatı ile ilgili kısa mizah öyküleri yazdım. Finansın ra­kamlardan oluşan, çoğumuzun soğuk bul­duğu dünyasını renklendirmek adına hala bunları yapıyorum.

Üniversite konuşmalarında da gençlere özellikle işi eğlenceli hale getirmekle ilgi­li deneyimlerimi aktarıyorum. Artık ko­nuşmalara gitarımı da götürüyorum me­sela. Finansal okuryazarlıkla ilgili bir ko­nu geldiğinde hemen FODER’in 10’uncu yılı için bestelediğim “Parasını Yöneten Hayatını Yönetir” isimli şarkıyı söylüyo­rum. Salondaki gençler önce algılayamı­yor olan biteni, sonra da yüzler gülümse­meye başlıyor. Bilgiyi eğlenceli bir şekil­de aktarabiliyor olmak ve buna karşılık almak benim için paha biçilemez bir ke­yif.

Bunu paylaşmamın sebebi finans dün­yasında, hem de çok büyük bir kurumda benzer bir yaklaşımı deneyimlemiş ol­mam. Türkiye İş Bankası, 15 yıldan faz­ladır İşCep mobil bankacılık uygulama­sı ile hizmet veriyor. 12.5 milyona yak­laşan kullanıcısıyla, her gün yaklaşık 4.5 milyon kişinin bankacılık işlemlerini gerçekleştiriyor. Tüm kanallardan yapı­lan bankacılık işlemlerinde İşCep’in payı yüzde yüzde 75’e yaklaşmış durumda. Ya­tırım işlemleri açısından baktığımızda da yatırım fonu ve hisse senedi işlemlerin­de 3 işlemden 2’si bu uygulama üzerinden gerçekleşiyor.

Böylesine başarılı bir uygulama haya­tına devam ediyorken banka içinden bir fintech hamlesi geldi ve “Finansın Eğlen­celi Hali” mottosuyla yeni bir mobil uy­gulama kullanıma sunuldu. NAYS isim­li bu uygulamayı, kısaca kullanıcılarına zaman ve para kazandıran, güvenli ve eğ­lenceli günlük finans uygulaması olarak tanımlayabiliriz. Yaklaşık on aydır beta kullanımda olan uygulama için lansma­nın üzerinden sadece dört ay geçmiş ol­masına rağmen kullanıcı istatistikleri de göz dolduruyor. NAYS’ta şu anda yakla­şık 2 milyon kullanıcı bulunuyor. Burada önemli bir nokta ise büyük bölümünün yeni kullanıcılar olması. Sunduğu dene­yim itibariyle özellikle genç kesimin bu uygulamayı tercih ettiğini söyleyebilirim. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 70’i 18-25 yaş aralığında olduğunu görüyoruz.

Yakın zamanda yüz yüze sohbet etti­ğim Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Emre Ölçer ve NAYS Uygulama­sı Alan Lideri Ceyda Yalçın’dan duyduk­larım beni daha da heyecanlandırdı. Fin­tech heyecanı ile yeni bir deneyim alanı oluştururken, bizleri yani kullanıcıları dinlediklerini aktardı. Her kesimden kul­lanıcının, yeni nesil bir dijital bankacılık deneyiminden beklentilerini hassasiyet­le analiz ederek şekillendirmişler bu uy­gulamayı. Fonksiyonlara baktığımızda bunu net olarak görebiliyoruz. Mesajlaşır gibi para transferi, NFC özelliğiyle mobil temassız ödeme, esnek borç alma, harca­malardan “cash-back” kazanma gibi özel­likleri ilgi çekiyor.

Yaptığımız sohbette kullanıcıları din­lemeye devam ettiklerini paylaştılar. Bu kapsamda sadece harcama değil birikim oluşturma ve birikimlerin yatırıma dö­nüştürülmesi konularında da yeni özel­likleri ekleyeceklerini konuştuk. Üstelik sadece sermaye piyasaları ürünleri de­ğil genç kesimin ilgisine karşılık verecek şekilde kripto dünya ile ilgili de adımlar gelecek gibi görünüyor. Ben de naçizane önerilerimi aktardım.

Finansın o soğuk dünyasını renklendi­ren, eğlenceli hale getiren bu uygulama ile ilgili benim en kıymetli bulduğum ise bankanın bir fintech dinamizmi ortaya koyması oldu. Bu örnek adımı finans sek­törünün dijital geleceği ve inovatif müş­teri deneyimleri açısından çok kıymetli buluyorum.

Güzel bir gelecek için…

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