  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ufuk TARHAN
  4. Finansın geleceği: “Para değil, tanımı değişiyor!”

Finansın geleceği: “Para değil, tanımı değişiyor!”

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK ufuk.tarhan@dunya.com

Finans dünyasında şu an yaşadığımız şey “dönüşüm” değil, “tür değişimi”. Paranın ne olduğu, nasıl üretildiği, kimin kontrolün­de olduğu tamamen yeniden tanımlanıyor.

Para sadece dijitalleşmiyor; aşağıdaki kavram­lar; finansın formunu ve fonksiyonunu baştan oluşturuyor.

-Yapay zekâ (YZ),

-Blockchain (blokzincir – merkeziyetsiz diji­tal kayıt sistemi),

-Kripto para,

-Tokenizasyon (varlıkların dijitalleştirilme­si),

-Embedded finance (gömülü finans – finan­sın ürün/hizmete entegre olması)

Artık “para nedir” sorusu bile yeni bir cevap istiyor. Merkez bankaları dijital para (CBDC – Central Bank Digital Currency) hazırlıklarını hızlandırırken, kurumsal şirketler özel kripto varlıklarını çıkarıyor. 2024’te BlackRock, kripto tahvil prototipi test etti. JPMorgan, “Onyx” plat­formuyla blokzincir tabanlı ödemeleri başlattı.

Bunlar tesadüf değil; sinyal. Çünkü;

-Eskiden para güvendi, şimdi şeffaflık.

-Eskiden finansör bankaydı, şimdi teknoloji.

YZ, bir CFO’nun ya da muhasebecinin göz­den kaçırabileceği binlerce veriyi eşzamanlı ana­liz edebiliyor. Ancak daha önemlisi: Senaryo­lar üretebiliyor. Artık bütçeler sadece “geçmişe göre tahmin” değil; YZ destekli, sürekli güncel­lenen, çoklu gelecek modelleriyle hazırlanıyor. Finans artık “geçmişe bakıp karar almak” değil, “olabildiğince fazla gelecek versiyonuna göre po­zisyon almak” meselesi. Finans direktörleri ve liderler için bu, yalnızca araçları öğrenmek değil, düşünme biçimini değiştirmek demek.

Nasıl mı?

2024’te dünya genelinde finansal kararla­rın %67’si yapay zekâ (YZ) destekli alındı. Bu oranın 2030’da %95’e çıkacağı öngörülüyor. Ya­ni CFO’lar artık bilanço değil, algoritma oku­yor. Para hâlâ işin öznesi; ama onu yönetenler hızla değişiyor.

Finans artık sadece hesap tutmak değil;

-Veriyle düşünen sistemler kurmak,

-Geleceği senaryolarla test etmek,

-Kriptoya, tokenize varlıklara ve gömülü fi­nans (embedded finance – ürün içine entegre fi­nansal hizmet) modellerine adapte olmak zorun­da. Çünkü finansın “nerede” olduğu kadar “ne ol­duğu” da değişti.

Diyelim ki global bir üretim firmasının CFO’susunuz. Sabah size üç şey geliyor (YZ yolluyor):

1- Satış verileriyle entegre edilmiş, 48 saat sonrası için üç farklı nakit akışı senaryosu

2- Global emtia, döviz ve enerji fiyatlarında­ki dalgalanmalara göre oluşan hedge önerileri

3- Karar önerisi sunan, GPT-4o tabanlı bir YZ analiz özeti: “Bugün Mısır operasyonlarında USD bazlı risk artışı var. Şu üç aksiyonu öneri­yorum.

Bu artık kurgu değil. Gerçek…

Ama unutmayın: Bu sistemler de kusursuz değil. 2024’te bir hedge fon, YZ’nin yanlış liki­dite tahmini nedeniyle 80 milyon dolar zarar etti. Nedeni: Kimse modelin neden öyle karar verdiğini anlamamıştı. Bu yüzden “Ethical AI Audit” (etik algoritma denetimi) ve “AI Hal­lucination” (YZ’nin uydurma üretme ris­ki) kavramları finans dünyasının yeni kır­mızı çizgileri oldu. Bu yüzden bu sistemlerle çalışırken, çıktıların doğruluğunu test edecek hibrit karar mekanizmaları, etik denetim pro­tokolleri ve “insan denetimli onay süreçleri” mutlaka oluşturulmalı.

Şimdi yeni nesil üç yetkinliğe ihtiyacınız var:

-Prompt mühendisliği: YZ’ye ne sorarsa­nız, onu alırsınız.

-Kuantum risk analizi: Belirsizliği senar­yolarla simüle edebilmek için.

-Tokenomics tasarımı: Şirket varlıkları­nı blokzincirde dijitalleştirerek finansmana aç­mak için.

Şu üç adımı atmanız gerekiyor:

1- Ekibinizi YZ okuryazarlığı eğitimine yön­lendirin (Microsoft Copilot Finance modülü gi­bi).

2- Karbon kredilerinizi tokenize etmeye baş­layın.

3- Şirketinizin dijital ikizini oluşturun ve 2030 finansal senaryolarınızı test edin.

- Bir de ek soru: Sizce 2025’te bir şirketin bi­lançosunda “Tokenize Varlıklar” diye bir kalem olacak mı? Bu dönüşüm sadece CFO’ları değil; yatırım­cıları, yönetim kurullarını ve sürdürülebi­lirlik liderlerini de doğrudan etkiliyor. Artık finansal okuryazarlık; teknoloji, etik ve gelecek senaryolarını birlikte okuyabilme becerisiyle tanımlanıyor. Dijital gelecekler dilerim…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
YZ değil, yeni bir varlık türüyle karşı karşıyayız 10 Haziran 2025
Yapay zekânın nükleeri: AGI ve Türkiye 03 Haziran 2025
İK liderleri nasıl bir evrim geçiriyor? 27 Mayıs 2025
İş dünyasında eylemsizlik, Atalet Yasası ve etkileri 20 Mayıs 2025
Perakende sektöründe 15 yapay zeka uygulaması 13 Mayıs 2025
Yüksek AQ şart çünkü eski kurallar geçersiz, eski beceriler yetersiz 06 Mayıs 2025
TÜSİAD rapor yayınladı: Yapay zekâ Türk iş dünyası için kritik kavşak! 29 Nisan 2025
İşinizin geleceği için vizyon açan öneriler 22 Nisan 2025
YZ kullanım skorunuzu öğrenin! 15 Nisan 2025
Yapay zekâya nasıl davranmalı? 08 Nisan 2025