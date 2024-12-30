Finansta dijitalleşme yılı
2024 yılı, finans dünyasının dijitalleşme yolculuğunda baş döndürücü gelişmelere sahne oldu. Teknolojiyle iç içe bir yıl geçirdik ve bu yılın en büyük başlığı, büyük dil modelleri gibi yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşmasıydı. Artık bu yapay zekâlar yalnızca birer araç olmaktan çıkıp, finansal analizden müşteri hizmetlerine kadar pek çok alanda karar verme süreçlerini etkileyen kilit oyuncular haline geldi.
Bu teknolojilerin gücünü, dünyanın dört bir yanındaki finans kuruluşlarının hem operasyonel verimliliğini artırmak hem de müşteri deneyimini yeni bir seviyeye taşımak için nasıl kullandığını gözlemlemek oldukça etkileyiciydi. Türkiye'de de büyük dil modellerine olan ilginin arttığını ve bu alanda önemli yatırımların yapıldığını görmek beni heyecanlandırdı.
Dijital banka sayısı artıyor
Yıl boyunca Türkiye'deki dijital bankacılık, açık bankacılık ve servis modeli bankacılığı alanında büyük adımlar atıldı. Dijital bankaların sayısı hızla artarken, müşterilere sunulan hizmetlerin kapsamı da genişledi. Artık yalnızca bireysel müşteriler değil, KOBİ'ler ve daha büyük işletmeler için de dijital bankacılık vazgeçilmez hale geldi. Açık bankacılıktaki gelişmeler sayesinde kullanıcılar, farklı bankalardaki hesaplarını tek bir platformda veya bankada izleme ve yönetme imkânına kavuştu. Servis modeli bankacılığı ise özellikle perakende şirketlerinin finansal hizmet sunumunda daha etkin bir rol oynamasına olanak tanıdı ve önümüzdeki dönem için potansiyelini ortaya koydu.
Kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler de 2024 yılı boyunca gündemi sıkça meşgul etti. Özellikle Avrupa Birliği'nin kapsamlı düzenlemeleri ve ABD'deki yeni yasalar, sektörün çehresini değiştirdi. Türkiye'de ise kripto varlık mevzuatının netleşmesi, yatırımcılar ve şirketler için bir güven ortamı oluşturdu. Artık daha şeffaf ve düzenlenmiş bir ortamda işlem yapmak mümkün hale geldi. Ancak bu düzenlemelerin, küçük oyuncuların sektöre girişini zorlaştırdığına da şahit olduk. Yine de büyük oyuncular, yeni düzenlemelerle uyumlu stratejiler geliştirerek pazar paylarını artırmayı başardı.
Tokenizasyonun hız kazandığı bir dönemde, menkul kıymetler ve gayrimenkulden sanat eserlerine kadar pek çok gerçek dünya varlığı dijital varlıklara dönüştürüldü ve bu çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de de bu alanda ilk adımlar atıldı ve birkaç yenilikçi proje, prototip de olsa hayata geçirildi. Bu trendin, yatırımcı tabanını genişlettiğini ve likiditeyi artırdığını söyleyebilirim.
Gündem kuantum bilgisayarlar
Fintek ekosistemi de 2024 yılında yeni oyuncularla tanıştı. Yapay zekâ, blockchain, açık bankacılık ve yeşil finans gibi alanlarda uzmanlaşan girişimlerin sektöre hızlı bir giriş yaptığını gördüm. Türkiye'deki fintek girişimlerinin özellikle sürdürülebilirlik ve yeşil finans konularına odaklanması dikkat çekiciydi. Dünyada ise kuantum bilgisayar çalışmalarının hızlandığını ve bu teknolojinin finansal güvenlik üzerindeki potansiyel etkilerinin tartışıldığını izlemek ilgi çekiciydi. Kuantum bilgisayarların, özellikle şifreleme teknolojilerini tehdit etmesi, güvenlik protokollerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldı. Ancak bu teknoloji, aynı zamanda karmaşık finansal problemlerin çözümünde ve veri analitiğinde büyük bir potansiyel vaat ediyor.
Yıl boyunca finansın dijitalleşmesiyle ilgili birçok başka gelişme de yaşandı. Özellikle çevrimiçi ödeme sistemlerindeki inovasyonlar, e-ticaretin daha da büyümesine katkıda bulundu. Ayrıca, sürdürülebilir finans ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) odaklı yatırımların yükselişi, finans sektöründe yeni bir paradigmaya işaret etti.
2025 yılına girerken, teknolojinin sunduğu sınırsız olanaklarla daha sürdürülebilir, daha kapsayıcı ve daha yenilikçi bir finansal ekosistem inşa etme konusunda büyük bir potansiyele sahibiz.
Hepinize huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum.