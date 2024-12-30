Finansta dijitalleşme yılı

2024 yılı, finans dünyasının dijitalleşme yol­culuğunda baş döndürücü gelişmelere sahne oldu. Teknolojiyle iç içe bir yıl geçirdik ve bu yı­lın en büyük başlığı, büyük dil modelleri gibi ya­pay zekâ teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaş­masıydı. Artık bu yapay zekâlar yalnızca birer araç olmaktan çıkıp, finansal analizden müşteri hizmetlerine kadar pek çok alanda karar verme süreçlerini etkileyen kilit oyuncular haline geldi.

Bu teknolojilerin gücünü, dünyanın dört bir ya­nındaki finans kuruluşlarının hem operasyonel verimliliğini artırmak hem de müşteri deneyi­mini yeni bir seviyeye taşımak için nasıl kullan­dığını gözlemlemek oldukça etkileyiciydi. Türki­ye'de de büyük dil modellerine olan ilginin arttı­ğını ve bu alanda önemli yatırımların yapıldığını görmek beni heyecanlandırdı.

Dijital banka sayısı artıyor

Yıl boyunca Türkiye'deki dijital bankacılık, açık bankacılık ve servis modeli bankacılığı ala­nında büyük adımlar atıldı. Dijital bankaların sayısı hızla artarken, müşterilere sunulan hiz­metlerin kapsamı da genişledi. Artık yalnızca bi­reysel müşteriler değil, KOBİ'ler ve daha büyük işletmeler için de dijital bankacılık vazgeçilmez hale geldi. Açık bankacılıktaki gelişmeler saye­sinde kullanıcılar, farklı bankalardaki hesapları­nı tek bir platformda veya bankada izleme ve yö­netme imkânına kavuştu. Servis modeli bankacı­lığı ise özellikle perakende şirketlerinin finansal hizmet sunumunda daha etkin bir rol oynaması­na olanak tanıdı ve önümüzdeki dönem için po­tansiyelini ortaya koydu.

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler de 2024 yılı boyunca gündemi sıkça meşgul etti. Özel­likle Avrupa Birliği'nin kapsamlı düzenlemele­ri ve ABD'deki yeni yasalar, sektörün çehresini değiştirdi. Türkiye'de ise kripto varlık mevzu­atının netleşmesi, yatırımcılar ve şirketler için bir güven ortamı oluşturdu. Artık daha şeffaf ve düzenlenmiş bir ortamda işlem yapmak müm­kün hale geldi. Ancak bu düzenlemelerin, küçük oyuncuların sektöre girişini zorlaştırdığına da şahit olduk. Yine de büyük oyuncular, yeni dü­zenlemelerle uyumlu stratejiler geliştirerek pa­zar paylarını artırmayı başardı.

Tokenizasyonun hız kazandığı bir dönemde, menkul kıymetler ve gayrimenkulden sanat eserlerine kadar pek çok gerçek dünya varlığı dijital varlıklara dönüştü­rüldü ve bu çalışmalar hız kazandı. Türkiye'de de bu alanda ilk adımlar atıldı ve birkaç yenilikçi proje, prototip de olsa hayata geçirildi. Bu tren­din, yatırımcı tabanını genişlettiğini ve likiditeyi artırdığını söyleyebilirim.

Gündem kuantum bilgisayarlar

Fintek ekosistemi de 2024 yılında yeni oyun­cularla tanıştı. Yapay zekâ, blockchain, açık ban­kacılık ve yeşil finans gibi alanlarda uzmanlaşan girişimlerin sektöre hızlı bir giriş yaptığını gör­düm. Türkiye'deki fintek girişimlerinin özellik­le sürdürülebilirlik ve yeşil finans konularına odaklanması dikkat çekiciydi. Dünyada ise kuan­tum bilgisayar çalışmalarının hızlandığını ve bu teknolojinin finansal güvenlik üzerindeki potan­siyel etkilerinin tartışıldığını izlemek ilgi çeki­ciydi. Kuantum bilgisayarların, özellikle şifrele­me teknolojilerini tehdit etmesi, güvenlik proto­kollerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldı. Ancak bu teknoloji, aynı zamanda karma­şık finansal problemlerin çözümünde ve veri analitiğinde büyük bir potansiyel vaat ediyor.

Yıl boyunca finansın dijitalleşmesiyle ilgili birçok başka gelişme de yaşandı. Özellikle çev­rimiçi ödeme sistemlerindeki inovasyonlar, e-ti­caretin daha da büyümesine katkıda bulundu. Ayrıca, sürdürülebilir finans ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) odaklı yatırımların yükseli­şi, finans sektöründe yeni bir paradigmaya işa­ret etti.

2025 yılına girerken, teknolojinin sunduğu sı­nırsız olanaklarla daha sürdürülebilir, daha kap­sayıcı ve daha yenilikçi bir finansal ekosistem inşa etme konusunda büyük bir potansiyele sa­hibiz.

Hepinize huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum.