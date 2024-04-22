Finteklerin kalbi İstanbul’da atıyor!

İstanbul, tarih boyunca ticaretin, kültürün ve etkileşimin merkezi, köprülerin ve denizlerin buluşma noktasında yüzyıllardır yükselen bir şehir olmuştur. Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla, tarih kokan sokaklarıyla ve dinamik atmosferiyle, İstanbul dünyanın dört bir yanından insanları cezbetmektedir.

Ancak bugün, İstanbul'un önemi sadece tarihi ve kültürel değeriyle sınırlı değil. Şehir, finans ve teknolojinin kesişim noktasında yeni bir heyecan verici rol üstleniyor. Fintek sektörü, yani finans ve teknoloji entegrasyonu, İstanbul'da gelişen bir ekosistem haline gelerek ve şehri küresel bir finans merkezi haline getirme potansiyeline sahip olan önemli bir faktör haline dönüşüyor. İstanbul, finteklerin yükselen gücünü ve gelecekteki potansiyelini gerçekleştirilen etkinliklerle perçinliyor.

İstanbul Fintech Week gerçekleşti!

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) desteğiyle, KOOP Ventures tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen İstanbul Fintech Week (IFW’24), “Yakınsama: Web2 ve Web3 Dünyaları Bir Araya Geliyor” temasıyla 16-17 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Fişekhane’de yapıldı. 3 bini aşkın sektör profesyonelinin ilgiyle takip ettiği 2 günlük etkinlikte, blokzincir ve dijital paralar, yapay zekâ, işletmelerde finansal teknolojilerin kullanımı, dijital bankacılık, ödeme sistemleri, tokenlaştırma gibi gündelik hayata da değen kavramlar konunun uzmanlarınca ve vizyoner bakış açılarıyla ele alındı. Toplam 110 konuşmacıyı 6 ayrı zirvede düzenlenen 65 oturumda dijital finans ekosistemi ile buluşturan zirvede, dijital finansta gerekli regülasyonlardan merkez bankalarının dijital para birimi alanındaki çalışmalarının detaylarına, halen hızla öğrenen 10 yaşlarında bir çocuk seviyesinde olan ‘yapay zeka’nın kısa zaman içinde yetişkin bir insanın öğrenme kapasitesine erişecek konuma gelmesinden yetişkinlerin ‘oyun’ diye nitelendirdiği uygulamaların aslında birer ‘platform’ olduğu gerçeğine, geleneksel finans oyuncularının Web3 dünyası ile yakınsamasından dijital finans sektöründe kadın varlığının neden artırılması gerektiğine kadar birçok ilginç başlık uzmanlarca değerlendirildi. Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, “Decoding AI in Financial Services” kitabının yazarı Clara Durodie, UCL Blockchain Merkezi’nden Christina Frankopan, Fintech Business Weekly’nin yayıncısı ve fintek sektöründe sosyal medyanın öncülerinden Jason Mikula, IBM Bankacılık Küresel Araştırma Direktörü Paolo Sironi, Mastercard EEMEA Genel Müdür Yardımcısı Amnah Ajmal, Oxford Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Profesörü Pınar Özcan, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve “Mr Metaverse” olarak da bilinen Aragorn Meulendijks gibi alanının en önemli isimleri bu zirvede ilgi çekici konuşmalar yaptılar. Benim de ilgiyle ve yerinde takip ettiğim bu etkinlikte belki de beni en çok etkileyen tespiti Mr. Metaverse yaptı: “Bugünkü hızda teknolojik ilerlemelerin sonucu olarak, önümüzdeki 4-5 yıl içinde dünyada yüzyıllık değişime eşdeğer bir değişim göreceğiz.”

Agora Fintech geliyor!

Bir diğer önemli etkinlik ise ExpoHIS tarafından hayata geçirilen ve dördüncüsü gerçekleştirilecek Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. Bu yıl 300 katılımcı firma ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuarda eş zamanlı olarak TÖDEB tarafından düzenlenen Agora Fintech alt etkinliği ile Türkiye’deki yenilikçi fintech ekosistemi dünyayla buluşacak. Bilgi teknolojilerindeki bilinirliğini her geçen gün daha geniş bir coğrafyaya ulaştıran Türk yazılım ve bilişim sektörü, pazar gücünü artırmak için 25-27 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde olacak. Mobilefest, stratejik ortakları Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) ile birlikte Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) destekleriyle, teknoloji ekosisteminde yılın en büyük buluşmalarından birine imza atacak. Fuarın bu yılki yeniliği ise; TÖDEB işbirliği ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin ana desteğiyle hayata geçirecek Agora Fintech finansal teknolojiler etkinliği olacak.

Geçtiğimiz hafta TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ile yaptığımız sohbette şunları aktardı: “Sektörümüzün büyümesi noktasında girişimlerde bulunuyor, çalıştaylar düzenliyor ve fuarlara katılıyoruz. Bunları yaparken de istihdama katkı noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Sektörü dünyaya tanıtabilmek, iş birliktelikler yapabilmek adına Amsterdam’da, Dubai’de, Türki Cumhuriyetlerde, Almanya’da ve Singapur’da birçok fuara katılıyoruz. Bunları yaparken aklımıza ‘neden sektörümüz ile ilgili uluslararası bir etkinliği kendi ülkemizde yapmayalım’ fikri oluştu. Bu sayede Mobilefest Fuarı içerisinde bir etkinlik yapmalım istedik. Fuarda 4.000 metrekare alanda Agora Fintech etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu alana tamamen dernek üyelerimiz yazılım, sistem, altyapı sunan birçok sektör oyuncusuyla uluslararası bir etkinliğe imza atmış olacağız.” Fintek genel görünümüne baktığımızda 2024 Mart ayı itibariyle 7 fintek şirketine 55 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi. 708 aktif fintek girişiminin faaliyet gösterdiği Türkiye fintek ekosisteminde Ödemeler, Bankacılık Teknolojileri ve Blok zinciri/ Kripto Varlık dikeyleri ön plana çıkıyor.

Tüm dikeylerde etkileşimin olacağı bu önemli etkinliği de yakından takip ederek hem ülkemizdeki gelişmeleri hem de küresel çapta ilgiyi ve trendleri sizlerle paylaşacağım. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’ne de teşekkür etmek istiyorum. Katıldığım birçok etkinlikte yöneticilerinin ilgisini yakından deneyimliyorum. Özellikle fintek ekosisteminin gelişmesi, farkındalığın ve kapsayıcılığın artması için hem finteklerle hem de ekosistemdeki diğer tüm paydaşlarla çok verimli bir iletişim yürütüyorlar.

IFW’de konuşma yapan Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak’ın “Finans Ofisi olarak ülkemizin finansal teknolojiler alanında dünyada önde gelen ülkeler arasında bulunması gayesiyle, gayret ve hassasiyetle devam etmekteyiz.” sözleri bu konudaki hassasiyeti vurgulamak açısından oldukça önemli buluyorum. İstanbul hem tarihi mirasıyla hem de geleceğe yönelik vizyonuyla finansal teknolojinin merkezi olmaya devam ediyor, böylece hem yerel hem de küresel ölçekte finansal dönüşümün öncüsü olmaya devam edecek. Güzel bir gelecek için…