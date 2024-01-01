Finteklerin yeni yılı

Yeni bir yıl, insanların kendilerini daha iyi bir versiyonlarına dönüştürme şansı sunar. Bu kurumlar için de geçerlidir. Finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmelere baktığımızda yeni yılın daha iyi versiyonlar için güzel bir fırsat olduğunu görüyorum. Fintek sektörü, global açıdan 2023'te önemli zorluklarla karşılaşsa da, 2024'e çok daha umutla yaklaşıyor.

Girişimler kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli stratejilere odaklanmaya başlıyor, bunu da sektörde olgunlaşmanın bir işareti olarak görüyorum. Yatırımcı ve tüketicilerin daha seçici hale gelmesiyle birlikte, sürdürülebilir büyüme modellerine sahip işletmelerin, finansal ürünlere odaklanarak geliştiği bir döneme giriyoruz.

Önemli bir rol model olarak gördüğüm Avrupa’daki gelişmelere baktığımızda önümüzdeki yıl, akıllı veri ekonomisinin inşası, dolandırıcılıkla mücadele ve lider bir düzenleyici ortam yaratma gibi üç ana alan üzerinde odaklanılacağını görüyoruz.

Diğer yandan 2024'ün, finansal hizmetler sektörü için çevresel kaygıları ele alma, çeşitli topluluklara hizmet etme ve yapay zekâ uygulamalarında şeffaflık ve açıklanabilirliğin önemini vurgulayan bir yıl olacağını söyleyebiliriz. 2023’te hızlanan yapay zekâ entegrasyonunun yarattığı ivmenin, 2024'te sektörde bir canlanma yaratacağı çok net.

Önümüzdeki yıl finansal teknoloji sektörü, müşterilere doğru çözümler sunmaya odaklanacak ve uyumluluk ile inovasyon arasında bir denge kurmaya çalışacak gibi görünüyor. Öne çıkan diğer başlıklar arasında dokun-öde teknolojisinin benimsenmesi, blockchain ve yapay zekanın ödeme sistemlerindeki rolü, esnek ödeme koşulları, güvenli kimlik doğrulama yöntemleri, PSD3 uygulaması bulunuyor. 2024'te blockchain, yapay zeka ve makine öğreniminin sınır ötesi ödemelerde daha etkin rol oynaması bekleniyor.

Dijital ödemelerin küresel olarak yaygınlaşması ve sınır ötesi ödemelerin standart haline gelmesi öngörülüyor. Bir süredir fintek girişimleri, müşterilere daha esnek ödeme koşulları sunarak tedarikçilere ödeme yapma ve mal satma arasındaki mali boşluğu kapatmaya yöneliyor. Müşteri beklentilerinin değişmesiyle birlikte, finansal kurumların 2024'te daha hızlı ve daha verimli ödemeler sağlamak için inovasyon yapmasını bekliyorum. Bunlara ek olarak güçlü kimlik doğrulamaya dayalı şifresiz tüketici deneyimlerine talebin arttığını görüyoruz.

Özellikle biyometrik kimlik doğrulama platformları, hesap ele geçirme ve çevrimiçi ticaret sahtekarlığına karşı güvenlik sağlamak amacıyla önem kazanıyor. 2024'te yapay zekâ destekli güvenlik önlemlerinin daha da artması öngörülüyor. Avrupa Birliği'nin ödeme hizmetleri sektörünü düzenlemek ve entegre etmek amacıyla başlattığı bir dizi düzenleme olan PSD (Payment Services Directive) ile ilgili önemli bir adım atıldı.

Şu anda yürürlükte olan PSD2, önceki versiyon olan PSD'nin devamı niteliğindedir ve 13 Ocak 2018'de yürürlüğe girmişti. PSD2, finansal hizmet sağlayıcılarına ve ödeme hizmeti sunucularına yönelik yeni düzenlemeler ve güvenlik standartları getirmişti. Önümüzdeki yıl ise PSD3 adına önemli gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Bu düzenlemenin ödeme dolandırıcılığıyla mücadele etmek, tüketici haklarını geliştirmek, sektördeki rekabeti dengelemek, açık bankacılığın işleyişini iyileştirmek gibi önemli amaçları bulunuyor.

Yeni düzenlemelere uyum süreci finans sektörünün verimli büyümesine katkı sağlayacaktır. Bu gelişmeler ışığında dijital cüzdanların da fiziksel cüzdanları geride bırakacağını öngörülüyor. Mobil ticaretin yükselmesiyle dünya genelinde dijital cüzdanların ödemelerin üçte birinden fazlasını oluşturacağı tahmin ediliyor. Teknolojik ilerlemeler, güvenlik önlemleri ve ödeme yöntemlerindeki değişikliklerle birlikte, sektörün önümüzdeki yıl önemli gelişmelere sahne olacağını söyleyebilirim. Güzel bir gelecek için…