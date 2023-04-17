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Fırsatçılara mı “fırsat”, üreticilere mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Fırsatlar ülkesiyiz… Doğu batı, ku­zey güney “ticaret koridorları” in­celendiğinde, “dünya ticaret stra­tejisinin” merkezindeyiz…

Ama…

Genel olarak aldığımız eğitim…

Genel olarak uygulanan günü kurtarma politikaları…

Çalışma hayatında ücret/kazanç den­gesizliği…

Her türlü rantın, çabaya/alınterine ter­cihi…

Başarı hikayelerinin geneli…

Vergi, hukuk, teşvik sistemleri…

Ve bunların getirisi:

Kültür seviyesi…

Olmaması/yapılmaması gereken şeyle­rin sentezinden oluşturduğumuz bu kül­tür:

“Fırsat var…” diyene, “Benim dışında gerisi tufan!” da dedirtiyor…

Siyasetçimize de, tüccarımıza da…

Gazetecimize de, doktorumuza da…

7 yaşındakine de, 77 yaşındakine de…

Fırsatları ve bu fırsatların rasyonel de­ğerlendirilmesinden ziyade fırsatçılığı/ furyayı/fırsatçıları öne çıkarıyor…

Oysa…

Gerçek üreticileri (mal, hizmet, fikir..) parlatan/öne çıkaran/dinleyen/destekle­yen bir kültürel yapı gerekiyor…

VELHASIL

Kültürel yapımızın geliştirdiği birkaç fırsatçı, bugün, “İş makinelerinin 2’nci el ithalatında gümrük vergileri kaldırılsın” diye uğraşıyor…

Depremi, yapılacak inşaatları neden gösteriyor…

Binlerce kişiye istihdam sağlayıp, 2 milyar dolar ihracat hedefine koşan iş makineleri üreticilerimizi görmezden geliyor…

Bu ithalatlar nedeniyle, sektörün darbe alacağını, gelişemeyeceğini, hatta geri gidip bu alanda da dışa bağımlığımızın artabileceğini önemsemiyor…

Tıpkı şeker, yağ, hayvan gibi yüzlerce üründe önemsemedikleri gibi…

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