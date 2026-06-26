Gazi 100 yaşında
İngiltere’de tarihi 1700’lere kadar uzanan Royal Ascot ve ABD’de 1875’ten beri yapılan Kentucky derbisi gibi Türkiye’de de temelleri 1927’de atılan “Gazi Koşusu” coşkusu yaşanıyor. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün at sevgisi ve spora verdiği önem sayesinde dünyadaki en prestijli at yarışlarının arasında adı sayılan Gazi Koşusu, bu pazar tam 100’üncü kez düzenleniyor. Türkiye'nin önde gelen at antrenörlerinden Engin Bekiroğulları ile Gazi Koşusu’nun önemini ve atların bu koşuya nasıl hazırlandıklarını konuştuk.
Gazi Koşusu bu yıl 100’üncü yılını kutluyor. Gazi Koşusu Türk atçılığı için neden bu kadar özel ve farklı bir yarış?
Birincisi, bir atın hayatı boyunca sadece bir defa katılabildiği bir koşu olması sebebiyle çok özel bir yarış. Türkiye’de yılda 3500 tay doğuyor. Bunların içinde sadece 22 at bu koşuya katılabiliyor. Bir atın hayatında bir defa katılıyor olması çok önemli çünkü XXXX
Gazi Koşusu’nun Atatürk’ün bıraktığı ve sahip çıkılması gereken önemli miraslardan biri olarak önemi nedir?
Gazi Mustafa Kemal’in bize miras bıraktığı bu koşuyu bu yıl 100’üncü kez koşacağız. Yani bir asrı bitirip başka bir asra geçeceğiz. Bu anlamda sonuna kadar sahip çıkmalı ve sürdürmeliyiz. Gazi Koşusu Türkiye’deki en uzun süreli spor müsabakasıdır çünkü ülkede savaş, deprem, ne olursa olsun bu koşu durmadı. Öte yandan iki canlının bir arada yaptığı tek spor müsabakasıdır, bu nedenle de çok özel bir yarıştır.
Kariyeriniz boyunca çok sayıda önemli safkanı hazırladınız. Bir at Gazi Koşusu’na nasıl hazırlanır? Atın Gazi Koşusu seviyesine geldiğini nasıl anlarsınız?
Biz daha atlar anne rahmine düşmeden anne ve baba atı seçerken hangi anne ve babanın uzun mesafede daha başarılı olabileceğinin hesabını yapıyoruz. Biz bu eşleştirmeyi yaparken uzun mesafeyi yapacak anne ve aygırları tercih ediyoruz. Tayların katıldığı uzun mesafeli koşular olmadığı zaten elinizde veri olmuyor. İngiliz atlarının 2 yaşından sonra Sakarya koşusunda gösterdiği performans onları 3 yaşlarında favori konuma getiriyor. Gazi Koşusu’nun yol haritası çok ağır. Sadece 3 yaşındaki İngiliz tayları katılabiliyor. Bazen atın sağlık sorunları yarışa katılmasına izin vermiyor. Atlar yarışta koştuğu zaman toynakları yere vurduğunda 3-4 ton ağırlığında güç ortaya çıkıyor. Bu da birçok eklem sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Tayın sağlığının iyi gitmesi gerekiyor ki siz o koşuda başarılı olabilesiniz. Belli bir handikap puanı olması gerekiyor.
Gazi Koşusu'na son yıllarda her kesimden ilgi artıyor.
Safkanlar kalabalığa alışkın değil
Gazi Koşusu’na hazırlık sürecinde fiziksel kondisyon kadar psikolojik hazırlık da önemli mi? Genç safkanların yarış stresini nasıl yönetiyorsunuz?
Yüzde 100 önemli. Atlar yazın çok terliyor ve çok efor sarf ediyor. Yarışta 50 bin kişi stadyuma geliyor. Safkanlar kalabalığa alışık olmadığı için ses ve gürültünün ortaya çıkardığı stres nedeniyle enerjisinin bir kısmını yarış başlamadan sarf etmiş oluyor. O yüzden Gazi Koşusu için sinir sistemi kuvvetli atları seçmek gerekiyor. Biz atları rahatlatabilmek için az ses duysunlar diye yarıştan bir gün önce kulaklık takıyoruz. Dişi atlar bu stresi daha fazla stres yaşıyor. Uzun mesafeli koşularda dişi atların başarısının daha az olduğu dikkatimizi çekiyor.
Bir de biz atları yarışa hazırlarken atın karakteri ve yapısı az çok belli olur. Bazı atlar hareketlidir, oynar, zıplar, terler. Bazı atlar ise kendinden emin ve havalı şekilde yarış alanına gelir. Bazıları ise gergindir.
Atlar duygusal hayvanlar. Atlarla nasıl ilişki kurmak lazım, en çok kime bağlı olurlar?
Atların bizim dışımızda yetiştirildikleri çiftlikte seyisle de sürekli bir ilişkileri söz konusudur. Her atın bir seyisi olur. Tayın tırnak bakımı var, annenin yanında emzirme dönemi var. Seyis ve atın ilişkisi çok önemli. Dişi atların seyisleriyle bağlılıkları çok önemlidir. Atın seyisi değiştiği zaman onda bir form düşüklüğü görürüz. Erkek atlarda bu konuda biraz daha rahat. Ama dişi atlar kendi tanıdığı kişiyle, kendi bildiği inandığı yolda devam etmek ister. Atlar ilk geldiklerinde çekingen olur. Bazısı size biat etmek istemez. Atın sertliğine karşılık siz de sert davranırsanız at strese girer. Ata çok dikkatli davranmak gerekir.
Gazi Koşusu öncesi atların hazırlığıyla ilgili en çok dikkat edilmesi gereken husus nedir?
Atlar genelde rutini sever. Rutini bozduğunuz zaman strese girebiliyorlar. Gazi Koşusu, tayların hayatlarındaki ilk 2400 metrelik koşu oluyor. En iyilerin bir araya geldiği ve telafisi olmayan bir koşu. O nedenle atları her güne yayılan rutin bir hazırlık döneminden geçirmek şart.
Atlarda rekabet hissi oluyor
Yarış sırasında atlarda da rekabet hissi oluyor mu?
Kesinlikle. İdmanda zorlaya zorlaya 1200 metreyi 1 dakika 16 saniyede yaparken yarış sırasında daha kısa sürede bitirebiliyor. Özellikle sonlara doğru hepsi birbirini geçmek için daha da hızlanıyor. Atın karakteri de çok önemli. Bazı atlar birebir mücadeleyi sever, bazı atlar yanında atla aynı hizada koşmak ister. İkili mücadeleyi çok seven atlarımız da var.
Antrenörlükte yurtdışına açılma projeniz var mı?
Yurtdışına gidip geliyorum zaten. Fransa’da da antrenörlük yapıyorum. Bu yıl sonu Fransa’da biraz daha kalmayı planlıyorum. Antrenörlük at sahipliği ve yetiştiricilik yapmak istiyorum orada. Fransa yarışçılığı bizim ülkemize yakın olduğu için.
Şampiyon antrenörden yarış tüyoları
Gazi Koşusu’nu izleyecek yarış severlere ne önerirsiniz?
Yarış severler açısından öncelikle atlardaki istikrar çok önemli. Binen jokeyler de çok önemli. Atların kendi mesafesinde koşup koşmadığına, idman istatistiklerine, düzenli idman yapıp yapmadığına, bunların hepsine dikkat etmek lazım.
Bu yılki Gazi Koşusu’na ilişkin öngörüleriniz neler?
Ben bu yıl üç safkanla katılmayı düşünüyorum. İkisi antrenörü olduğum atlar: Upamecano- Gökhan Kocakaya, Anshba- Ayhan Kurşun. Bir de hem sahibi, hem de antrenörü olduğum Aimus Liberatus - Özcan Yıldırım. Koşunun hızlı gideceğini ve tempolu bir koşu olacağını öngörüyorum. Yarışta 8-9 tane birinci olabileceğini düşündüğüm safkan var. Yani 2026 yılı Gazi koşusunu 100’üncü yıl olmasının yanısıra zor ve mücadelenin sert olacağı bir yarış olacak.
Triple Crown hakkında bilgi verir misiniz?
Bir tay deneme koşusunu, Gazi Koşusu’nu ve Ankara Koşusu’nu kazanıra Triple Crown’a hak kazanıyor. Daha önce Grand Ekinoks bunu başarmıştı.
Atatürk ve İnönü birlikte izlerdi
Veliefendi Hipodromu’nun yarış pisti olması, 20. yüzyılın başında İttihat ve Terakki dönemine denk geliyor. O dönemde kendisi de atçılığa meraklı olan Enver Paşa, “İstanbul’da at yarışları için en uygun yeri bulun” diyor. Alman uzmanlardan bir heyet oluşturuluyor ve Veliefendi’nin bulunduğu Çırpıcı Çayırı’nın yarış yeri olmasına karar veriliyor. Veliefendi’de Batılı anlamda ilk at yarışları 1922’de başladı. 1924 yılında yarışlara ilgi büyüdü. Örneğin; Adnan (Adıvar) Bey ile eşi Halide Edip (Adıvar) Hanım’ı her yarış günü Veliefendi’de görmek mümkündü. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’na katılan ilk generallerden olan Refet (Bele) Paşa, eski başbakan, dönemin Paris Büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey de dönemin yarışseverleri arasında yer alıyorlardı. Atatürk’ün anısına 1927’den bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu ise ilk kez Ankara'da şimdiki Tandoğan meydanına yakın bir yerde 2000 metre olarak düzenlenen bir alanda yapıldı. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu İhsan Atçı'nın bindiği Neriman adlı kısrağın kazandığı koşuyu Atatürk ile İsmet inönü birlikte izlemişlerdi.
Şampiyonların arkasındaki isim: Engin Bekiroğulları Kimdir?
Çocukluğundan beri atçılığın içinde olan Engin Bekiroğulları, 2003 yılından beri lisanslı antrenörlük yapıyor. Türkiye Jokey Kulübü'nde çeşitli görevler üstlenen Bekiroğulları, yaklaşık 15 yıldır atçılıkta istikrarlı başarılara imza atan bir antrenör olarak biliniyor. Çok sayıda tayı büyük koşulara hazırlayan Bekiroğulları, 2024’te antrenörü olduğu Dragon Flame isimli atla Gazi Koşusu şampiyonu oldu. Bekiroğulları, ayrıca At Sahipleri Derneği Başkanlığı’nı yürütüyor.
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