İngiltere’nin yeni lideri belli oldu

İngiltere’nin yeni başbakan adayı belli oldu. Uzun süredir istifa edeceği konuşulan İngil­tere Başbakanı Keir Starmer’ın yerini Manc­hester Belediye Başkanı Andy Burnham alma­ya hazırlanıyor.

İngiltere basını, bir süredir İşçi Partili Baş­bakan Keir Starmer’ın maruz kaldığı yoğun eleştiriler nedeniyle istifa etmeye hazırlandığı­nı yazıyordu. Bu yazının yazıldığı saatlerde Ke­ir Starmer’ın görevden ayrılma takvimini açık­laması bekleniyordu. Bu da Andy Burnham’ın sonbahara kadar resmi bir yarış olmaksızın başbakan olmasının önünü açacak.

Starmer’ın her an istifa edebileceği söylen­tileri öyle ayyuka çıktı ki ABD Başkanı Donald Trump bile kendi kurduğu sosyal medya plat­formu Truth Social’da paylaştığı bir gönderi­de “Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek” dedi. Trump, sosyal medya paylaşımında Starmer’ı eleştirerek, “İki çok önemli konuda – GÖÇ VE ENERJİ – büyük bir başarısızlık yaşadı,” diye yazdı ve kendine has tarzıyla, sosyal medyada bağırmak anlamı­na gelen büyük harflerle “(KUZEY DENİZİ’N­DEKİ PETROL KAYNAKLARINI AÇIN!)” di­ye ekledi. Trump bildiğiniz Trump. Trump’ı bir kenara bırakalım, İngiltere’ye geri dönelim. Pe­ki, kimdir bu Andy Burnham?

10 yıldır başa geçmeyi istiyordu

Manchester belediye Başkanı Andy Burn­ham, 10 yılı aşkın bir süredir İşçi Partisi’nin başına geçmeyi arzuluyordu. Şimdi, görevde­ki lider Keir Starmer’a karşı artan tepkiler ve eleştiriler, Manchester Belediye Başkanı için Downing Street’e giden yolu açtı.

Burnham, son olarak geçen hafta İngilte­re’nin kuzeyinde, Manchester’ın dışındaki Ma­kerfield seçim bölgesinde, herkesin Starmer’ın liderliği üzerine bir referandum olarak gördüğü özel bir parlamento seçimini kazandı.

Burnham, İngiliz siyasetinde rahat tavırla­rı ve iletişim yeteneğiyle öne çıkıyor. İngilte­re’deki siyasi analistler kendisini İngiliz po­litikacılardan çok Amerikalı politikacılara benzetiyor.

Gazeteci kökenli siyasetçi

Burnham, İngiltere’nin kuzeybatısındaki Merseyside’da doğdu ve Cheshire’ın Culcheth köyünde büyüdü. Burnham, siyasete atılmaya ilk olarak Margaret Thatcher İngiltere’sinde işsiz kalan 5 adamın hayatını konu alan, 1982 yapımı ünlü televizyon dizisi ‘Boys From The Blackstuff’ı izledikten sonra karar verdiğini anlatıyor. Burnham, 2019 yılında GQ dergisine verdiği röportajda, “Dizinin her bölümü ailem­le birlikte izlediğimi hatırlıyorum. Bir şeyler yapmam gerektiğini o zaman anladım,” diyor.

Sıkı bir Everton futbol takımı taraftarı olan Burnham, Cambridge Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı okudu. Ardından gazeteciliğe adım atarak “Container Management”, “Passenger Rail Management” ve “Tank World” gibi sek­törel yayınlarda çalıştı. 20’li yaşlarının başın­da siyasete geçiş yapan Burnham, eski Dulwich Milletvekili merhum Tessa Jowell’ın yanında araştırmacı olarak işe başladı.

2001 yılına gelindiğinde, Büyük Manches­ter’ın Leigh seçim bölgesinden milletvekili se­çildi ve bu koltuğu 2017 yılına kadar korudu. Bu süre zarfında Sağlık Bakanlığı ve Hazine Müs­teşarlığı gibi çok sayıda üst düzey bakanlık gö­revinde bulundu.

Hollandalı eşi Marie-France van Heelthen ile 3 çocuk sahibi olan Burnham, daha sonra Büyük Manchester Belediye Başkanlığı görevi­ni üstlendi ve bölgedeki büyük kalkınma ham­lelerine öncülük etti. Manchester şehri, hızla yükselen gökdelenleri ve sokaklarındaki can­lılığıyla İngiltere’nin en popüler ve büyümesi gözle görülür yerlerinden biri haline geldi.

Her şey tozpembe mi?

Burnham hakkındaki her şey o kadar da toz­pembe değil. Örneğin kendisi hakkında ortaya çıkan bir videoda, gençlik yıllarında yaptığı bir konuşmada, İşçi Partisi’nin başına geçtiği tak­dirde ilk ziyaret edeceği ülkenin İsrail olaca­ğını söylüyor. İsrail- Filistin çatışmasının de­vam ettiği yıllarda yapılan böyle bir konuşma­nın, en azından sol görüşlü seçmen nezdinde Burnham’ın karnesine zayıf not olarak geçece­ği aşikâr.

Dahası Burnham’ı eleştirenler, onun aslında siyaset elitlerinden biri olduğunu, ancak ken­disini sistemin dışından biri gibi göstermeye çalıştığını savunuyor. Ayrıca Burnham’ın işi­ne nasıl geliyorsa öyle tavır değiştirdiğini iddia ediyorlar, bazıları buna kanıt olarak Brexit hak­kındaki son açıklamalarını gösteriyor.

Burnham, geçmişte İngiltere’nin AB’ye ye­niden katılması yönünde çağrıda bulunmuş­tu. Öte yandan Burnham, Brexit’in İngiltere’ye maliyetinin ağır olduğuna hâlâ inansa da, şu an bu tartışmayı yeniden açmanın doğru zaman olmadığını düşündüğünü söylüyor.