Gelecek 10 yılı, 2030’ları şekillendirecek 5 Teknoloji

McKinsey'e göre, gelecek on yılda, önceki 100 yılın toplamından daha fazla teknolojik ilerleme yaşayacağız. Ve bunda aşağıdaki 5 teknoloji trendi belirleyici olacak.

Olması kaçınılmazların olası etkilerini anlamak şoklardan, krizlerden korunmak, geleceğe adaptasyon ve sürdürülebilir başarıya ulaşmak için kritik önemde. Tarih defalarca çok net göstermiştir; özellikle dönüşüm ve kriz dönemlerinde hızlanan teknolojilerden en iyi şekilde yararlananlar ayakta kalır. Yatırımlarını gelecekle geleceklere göre yapanlar ise en fazla kazananlar olur. Aşağıdaki liste buna yardımcı olmak için… Gereğini yapmak üzere bilginize…

Gelecek 10 yılı şekillendirecek 5 teknoloji trendi:

1. Süreç otomasyonu ve sanallaştırma (IIoT)

2025 yılına kadar mevcut iş süreçlerinin yaklaşık yarısında Endüstriyel Internet of Things (IIoT) kullanılacak. Robotlar, RPI (Pobot), 3D baskı, yapay zekâ, artırılmış/ karma/sanal gerçeklik ve blockchain kullanımı süreçleri sanallaştıracak. İnsanların, makinelerin ve yapay zekanın entegrasyonu demek olan Endüstri 5.0’a zıplanacak.

2. Entegrasyon

Tüm süreçler ve etkileşim içinde olan/olması gereken işlemler, 5G ve IoT ile birbirine bağlanacak. Bütün adımlar ve veriler %100 dijitalleşip blockchain üzerinde çalışacak. Kablosuz, uzaktan kontrol edilebilen YZ’lı sistemlerle tam entegrasyon sağlanacak. Mobilite, sağlık hizmetleri, imalat ve perakende önden koşacak. Sadece bunların etkisi bile küresel GSYİH’yı 2030 yılına kadar 2 trilyon $ artıracak.

3. Dağıtık (distributed) altyapı

Şirketler dağıtık IT altyapısına geçecek. Hibrit bulut veya çoklu bulut platformlarını kullanacak. Veriler ve işlemler bulutta yapılacak ancak cihazlara daha hızlı erişilebilecek. Hız ve çeviklik artacak, karmaşıklıklar azalıp, maliyet tasarrufu ve daha güçlü siber güvenlik sağlanacak.

4. Yeni nesil bilgi işlem, Quantum bilişimi

Henüz fantezi gibi gelen süper, kuantum bilgisayarlar ve YZ, gelecek on yılda tüm bilgi işlem sistemlerini yeni ve çok ileri bir seviyeye taşıyacak. Bugünün işlem hız ve kapasitesini binlerce kat artıracak seviyeler yaygınlaşacak. En büyük yatırımlar bu alana yapılacak, yapılmalı.

5. Genetik teknolojiler ve biyo ürün devrimi

Genetik teknolojilerinde, biyolojik bilimlerdeki ilerlemelerin birleşimi, sağlık ve tarım alanlarında tüketici ürünlerine, enerji kullanımına ve malzemelere kadar tüm endüstrilerde baştan aşağı yeni tanımlar, standartlar, icatlar yaratacak. Yapay zekâ, otomasyon ve DNA dizileme tarafından hızlandırılan biyo devrimin, gen terapilerinin, hiper kişiselleştirilmiş ilaçların ve genetik temelli yönlendirmelerin geliştirilmesi ile yeni anlayışlar, yepyeni pazarlar gelişecek. Malzeme bilimindeki gelişmeler, tıp, enerji, ulaşım, sağlık, yarı iletkenler ve imalat dahil olmak üzere sektörleri tepeden tırnağa deyim yerindeyse atomlarına kadar dönüştürecek. “Grafen” nihayet yükselen değer olacak.

Temiz Teknoloji kilit faktör!

Tabii ki tüm bunların hepsi “Temiz Teknoloji” prensipleriyle ve yenilenebilir enerji standartlarıyla; sürdürülebilir, yeşil, ekolojist, hümanist bir dünya yaratmak ekseninde mümkün olacak. Olmak zorunda. Bunu yapabilmek için Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakatına yani karbon nötr bir ekonomi olma hedefine ulaşmak için çizilen yol haritasına uyum çok kritik olacak. Döngüsel ekonomiye adaptasyon hayati önem taşıyacak.

Kısacası AB Yeşil Mutabakatı, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik büyümenin bir arada olabilmesini sağlamak üzere çok önemli ve yararlı bir yol haritası sunuyor, çok dikkate alınıp, kanunlar , hukuki alt yapı zorlamasa dahi uygulanılmalı.

Sonuç, şirketlerin, teknoloji geliştirme, tedarik, üretim ve maliyet azaltmakla ilgili operasyonel iyileştirme programları tasarlayarak yeni iş geliştirme fırsatlarıyla aynı hızda ilerlemesi gerekiyor. Burada en çok T-İnsan’a sahip olan şirket en başarılı olur deyip 3T+HOK=5Y formülünü ezber etmeyi de diğer bir ön şart olarak buraya bırakıyorum.