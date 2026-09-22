GEO nedir ve iş dünyası ne yapmalı?

GEO (Generative Engine Optimization – Üretken Motor Optimizasyonu), ya­pay zekâ sorgulamalarına gelen cevaplar­da “bulunmayı” sağlayan sistemin genel adı, SEO’nun (Search Engine Optimization – Arama Motoru Optimizasyonu), evrim ge­çirmekte olan halidir.

ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity, DeepSeek ve diğer YZ platformlarına / arama motorlarına; sektörünüz, ürününüz, markanız veya sizinle ilgili herhangi bir konuda soru so­rulduğunda; cevabın içinde şirketinizin adının geçmesini, bilgilerinizin kullanılmasını ve kay­nak gösterilmesini sağlayan dijital konumlan­dırmadır.

İş dünyasının acilen gündemine ve aksiyon planlarına alması gereken bir önceliktir. Çünkü yapay zekâ sorgulamalarında çıkmazsanız, gö­rünür olmazsınız ve emekleriniz boşa gider. Ko­nu bu kadar basit ama hayatidir…

Şimdiye kadar internette bulunmak için SEO kurallarına uymak zorundaydık.

Markamızla eşleşen anahtar kelimeleri an­lamlı içeriklerde kullanıyor, arama sonuçların­da öne çıkmaya çalışıyorduk. Şimdi buna, ya­pay zekânın hazırladığı cevabın içinde yer alma hedefi de eklendi. Zaten kısa süre önce dünyanın en büyük arama motoru Google da ya­pay zekâ entegrasyonunu resmen açıklayarak uygulamaya koydu.

Konunun öneminin daha kolay anlaşılma­sı için kendimden yalın bir örnek vereyim. Mesela ben, iş fütüristi, stratejist, danışman, yazar ve konuşmacı olarak tanınmak/aranmak istiyorsam gelecek, fütürizm, trendler, tekno­loji, yapay zekâ, meslekler, stratejik öncelikler ve iş dünyasındaki dönüşüm dendiğinde ilk ak­la gelenlerden biri olmalıyım. Yaratıcısı oldu­ğum T-İnsan yaklaşımımı açıklamalı, çalış­malarımı somut örneklerle görünür kılmalıyım. Kısacası kendi “marka anahtarımı” oluşturan kavramları, kitapları, fikirleri, değerleri vb. içe­riklerimde tutarlı, sürekli biçimde kullanmalı­yım. Ancak ve ancak bunları, üstelik de SEO ve GEO’ya uygun yaparsam, arayan kişilerin ihtiyacıyla uzmanlığım eşleşebilir ve erişi­lebilir olurum.

O yüzdendir ki bugün LinkedIn’de yaklaşık 143 bin, Instagram’da 295 bin takipçim var ve LinkedIn’de dünyanın en etkin 100 içerik üre­ticisi, Forbes’ta ilk 50 kadın fütürist arasında gösteriliyorum. Bu görünürlüğü, uzmanlık alanlarımdan kopmadan, arandığım ko­nularla eşleşen içerikler üreterek besliyo­rum. GEO ile uyumlu davranmanın mantı­ğı da tam olarak burada. Kim olduğumu, ne bildiğimi, hangi konularda değer ürettiğimi dijital dünyada anlaşılır ve tutarlı biçimde en önemlisi de “sürekli ve disiplinli” bir şekilde ortaya koyuyorum. İnsanların ve yapay zekâ sistemlerinin beni ilgili konularla ilişki­lendirmesini kolaylaştırıyorum.

Yapay zekâ iş dünyasındaki sorgulamaları nasıl değiştiriyor?

Şimdi bunu doğrudan bir iş, üretim vb sorgu­laması ile örnekleyelim: Bir satın alma yönetici­si, artık sadece “ambalaj üreticisi” yazarak ara­mak yerine; yapay zekâya “Türkiye’de üretim yapan, Avrupa’ya ihracat deneyimi bulunan, geri dönüştürülebilir ambalaj tedarikçileri­ni karşılaştır ve artı-eksi analiz tablosu yap” diyebiliyor. Tek cümlede ihtiyacını, coğrafyayı, deneyimi ve ürün koşulunu anlatıyor üstelik an­lamlandırılmış yanıt istiyor!

İnternette binlerce kaynaktan araştırma, ana­liz, inceleme yapabilen yapay zekâ sistemi, fark­lı kaynaklardan bulduklarını birleştirip şirketle­ri bu ölçütlerle karşılaştırabiliyor. Sohbet iler­ledikçe maliyet, teslimat, sertifikalar, gümrük koşulları ve tedarik riskleri de değerlendirmeye girebiliyor. Arama motorundan çok farklı bir sis­temle ama yine “kelime, dil tabanlı” rastlaşma­larla, eşleştirmelerle ilerleyerek sonuca gidiyor.

Kısacası yapay zekâ ile çalışan ve yaşayan müşteri beklentisi de değişiyor.

İnsanların eskiden sayfalar arasında dolaşa­rak yaptığı araştırmanın çok önemli bir bölümü­nü artık yapay zekâya devrediyor.

İşte kilit burada; şirketinizin, ürün ve hiz­metinizin o listelere, portallara yani yapay zekânın aklına girmesi, yani örnek sorgulama­mızdaki “tavsiye edilen ambalaj üreticisi” olarak cevapta yer alması; hakkınızdaki bilgile­rin erişilebilirliğine ve GEO’da çengele takılma­sına bağlı hale geliyor.

O zaman hemen şunları kontrol etmeye başlayın, ekiplerinize sorun:

1 Marka anahtarınız; ürettiğiniz içerikler ya­pay zekâ cevaplarına girebilecek nitelikte mi?

2 İletişim kanallarınız nasıl yönetiliyor? GEO danışmanınız var mı?