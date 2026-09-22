GEO nedir ve iş dünyası ne yapmalı?
GEO (Generative Engine Optimization – Üretken Motor Optimizasyonu), yapay zekâ sorgulamalarına gelen cevaplarda “bulunmayı” sağlayan sistemin genel adı, SEO’nun (Search Engine Optimization – Arama Motoru Optimizasyonu), evrim geçirmekte olan halidir.
ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity, DeepSeek ve diğer YZ platformlarına / arama motorlarına; sektörünüz, ürününüz, markanız veya sizinle ilgili herhangi bir konuda soru sorulduğunda; cevabın içinde şirketinizin adının geçmesini, bilgilerinizin kullanılmasını ve kaynak gösterilmesini sağlayan dijital konumlandırmadır.
İş dünyasının acilen gündemine ve aksiyon planlarına alması gereken bir önceliktir. Çünkü yapay zekâ sorgulamalarında çıkmazsanız, görünür olmazsınız ve emekleriniz boşa gider. Konu bu kadar basit ama hayatidir…
Şimdiye kadar internette bulunmak için SEO kurallarına uymak zorundaydık.
Markamızla eşleşen anahtar kelimeleri anlamlı içeriklerde kullanıyor, arama sonuçlarında öne çıkmaya çalışıyorduk. Şimdi buna, yapay zekânın hazırladığı cevabın içinde yer alma hedefi de eklendi. Zaten kısa süre önce dünyanın en büyük arama motoru Google da yapay zekâ entegrasyonunu resmen açıklayarak uygulamaya koydu.
Konunun öneminin daha kolay anlaşılması için kendimden yalın bir örnek vereyim. Mesela ben, iş fütüristi, stratejist, danışman, yazar ve konuşmacı olarak tanınmak/aranmak istiyorsam gelecek, fütürizm, trendler, teknoloji, yapay zekâ, meslekler, stratejik öncelikler ve iş dünyasındaki dönüşüm dendiğinde ilk akla gelenlerden biri olmalıyım. Yaratıcısı olduğum T-İnsan yaklaşımımı açıklamalı, çalışmalarımı somut örneklerle görünür kılmalıyım. Kısacası kendi “marka anahtarımı” oluşturan kavramları, kitapları, fikirleri, değerleri vb. içeriklerimde tutarlı, sürekli biçimde kullanmalıyım. Ancak ve ancak bunları, üstelik de SEO ve GEO’ya uygun yaparsam, arayan kişilerin ihtiyacıyla uzmanlığım eşleşebilir ve erişilebilir olurum.
O yüzdendir ki bugün LinkedIn’de yaklaşık 143 bin, Instagram’da 295 bin takipçim var ve LinkedIn’de dünyanın en etkin 100 içerik üreticisi, Forbes’ta ilk 50 kadın fütürist arasında gösteriliyorum. Bu görünürlüğü, uzmanlık alanlarımdan kopmadan, arandığım konularla eşleşen içerikler üreterek besliyorum. GEO ile uyumlu davranmanın mantığı da tam olarak burada. Kim olduğumu, ne bildiğimi, hangi konularda değer ürettiğimi dijital dünyada anlaşılır ve tutarlı biçimde en önemlisi de “sürekli ve disiplinli” bir şekilde ortaya koyuyorum. İnsanların ve yapay zekâ sistemlerinin beni ilgili konularla ilişkilendirmesini kolaylaştırıyorum.
Yapay zekâ iş dünyasındaki sorgulamaları nasıl değiştiriyor?
Şimdi bunu doğrudan bir iş, üretim vb sorgulaması ile örnekleyelim: Bir satın alma yöneticisi, artık sadece “ambalaj üreticisi” yazarak aramak yerine; yapay zekâya “Türkiye’de üretim yapan, Avrupa’ya ihracat deneyimi bulunan, geri dönüştürülebilir ambalaj tedarikçilerini karşılaştır ve artı-eksi analiz tablosu yap” diyebiliyor. Tek cümlede ihtiyacını, coğrafyayı, deneyimi ve ürün koşulunu anlatıyor üstelik anlamlandırılmış yanıt istiyor!
İnternette binlerce kaynaktan araştırma, analiz, inceleme yapabilen yapay zekâ sistemi, farklı kaynaklardan bulduklarını birleştirip şirketleri bu ölçütlerle karşılaştırabiliyor. Sohbet ilerledikçe maliyet, teslimat, sertifikalar, gümrük koşulları ve tedarik riskleri de değerlendirmeye girebiliyor. Arama motorundan çok farklı bir sistemle ama yine “kelime, dil tabanlı” rastlaşmalarla, eşleştirmelerle ilerleyerek sonuca gidiyor.
Kısacası yapay zekâ ile çalışan ve yaşayan müşteri beklentisi de değişiyor.
İnsanların eskiden sayfalar arasında dolaşarak yaptığı araştırmanın çok önemli bir bölümünü artık yapay zekâya devrediyor.
İşte kilit burada; şirketinizin, ürün ve hizmetinizin o listelere, portallara yani yapay zekânın aklına girmesi, yani örnek sorgulamamızdaki “tavsiye edilen ambalaj üreticisi” olarak cevapta yer alması; hakkınızdaki bilgilerin erişilebilirliğine ve GEO’da çengele takılmasına bağlı hale geliyor.
O zaman hemen şunları kontrol etmeye başlayın, ekiplerinize sorun:
1 Marka anahtarınız; ürettiğiniz içerikler yapay zekâ cevaplarına girebilecek nitelikte mi?
2 İletişim kanallarınız nasıl yönetiliyor? GEO danışmanınız var mı?
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