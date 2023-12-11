Global finansal hizmetlerin 2023 yılı karnesi

Global finansal hizmetler manzarasının hızla değişmeye devam ettiği bir dönemde, Finastra'nın 2023 Finansal Hizmetler anketi, finansal hizmet kuruluşlarının karar vericilerinin rekabet avantajını sürdürebilmek için hesaba katması gereken temel eğilimleri ve iç görüleri ortaya koydu.

Bu yılki anket, endüstride yenilik ve müşteri merkezliliğinin kesişimini vurguluyor. Raporu detaylı analiz ettiğimizde görüyoruz ki finansal karar vericiler için, bu gelişmeler sadece bir zihniyet değişikliği değil, aynı zamanda bir harekete geçme çağrısı anlamına da geliyor. Bu yılki raporu, karar vericiler için bir yol haritası olarak da tanımlayabiliriz.

Birazdan özetleyeceklerimi finans kurumlarının öncelik listelerinin başında olması gereken unsurlar olarak görüyorum: Banking as a services (BaaS) ve gömülü finansın benimsenmesindeki artış, bu yeniliklerin müşteri deneyimlerine entegre edilmesinin önemini vurguluyor. Küresel olarak kurumların yüzde 48'i BaaS yeteneklerini artırıyor veya uyguluyor.

Rakiplerle aynı düzlemde kalmak ve deneyimlerin yeni müşteri beklentileriyle uyumlu olduğundan emin olmak için bu alandaki yetenekleri geliştirmek ve doğru bir şekilde deneyimlere entegre etmek oldukça kritik bir konu. Ankete katılan kurumların yüzde 48'i geçen yıl bu alandaki yeteneklerini aktif olarak uyguluyor veya geliştiriyor. Bu modelleri destekleyen açık bir platform kullanmak da fırsatları anlamanın ve en iyi şekilde değerlendirmenin daha iyi bir yolu olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zekânın gücünü serbest bırakın

Finans kurumlarının 2023'te yapay zekâ yeteneklerinden faydalanmak için artan bir şekilde harekete geçtiklerini görüyoruz. Özellikle üretken yapay zekâ ivme kazandıkça, finans sektörünün karar vericileri bunu müşteri beklentilerini karşılamak için önemli bir kaldıraç olarak tanımaya odaklandılar. Rapora göre, finans kuruluşlarının yüzde 37'si son 12 ay içinde yapay zekâ teknolojisini geliştirdiğini veya kullandığını belirtiyor.

Karar vericilerin yüzde 26'sının üretken yapay zekâyı bir şekilde bünyesine katmış olduğu ve yüzde 83'ünün en azından bu teknolojiyi uygulama konusunda ilgili olduğu düşünüldüğünde, bu, değer farklılaştırmada, operasyonel mükemmellikte ve hızlı erişimde önemli bir araç olabilir. Bu yıl endüstriyi etkileyen yeniliklerden faydalanma yarışı, finansal hizmetler endüstrisi genelinde iş birliği ve ortaklık ihtiyacını ortaya koymaktadır.

İşbirliğinin ve açıklığın değeri endüstri genelinde kabul görmüştür. Ancak bunun faydalarını elde etmek, sadece dışa dönük bir zihniyetle değil, aynı zamanda açık teknolojiyle mümkündür. Çoğu yenilik kendi duvarlarınızın dışında gerçekleşeceği için, organizasyonlar büyüyebilmek ve başarılı olabilmek için teknoloji, araçlar ve uzman ekosistem konusunda sahip olmalıdır.

ESG inisiyatiflerine öncelik vermeye devam edin

Bu yılki araştırma, finansal kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) inisiyatiflerine yönelik bakışlarını sürdürdüğünü ve inovasyona yapılan yatırımların kısıtlı olduğu durumlarda bile ESG'yi bir öncelik olarak gördüğünü vurguluyor. Karar vericiler, ESG'yi öncelik listelerinde alt sıralara kaydırmamalı çünkü finans kurumlarının çoğu bu alandaki girişimlere büyük önem atfetmektedir.

Üretken yapay zekâyı da burada konumlandırdığımızda, verileri izole sistemlerden veya organizasyonlardan çekme potansiyeli ile burada önemli kazançlar sağlayabilir. Finastra'nın bu araştırması sadece 2023 için temel eğilimleri belirlemekle kalmıyor, bu rapor, finans sektörünün geleceğini şekillendiren temel trendlere ışık tutuyor ve finans kuruluşlarının teknolojik dönüşüm ve açık finans alanındaki çabalarını vurguluyor. Güzel bir gelecek için…