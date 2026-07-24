Gozzo geleneğine modern dokunuş

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İtalyan tersanesi Patrone Moreno, klasik Akdeniz gozzo teknesini günümüz motor yat anlayışıyla yeniden yorumladı. Markanın yeni amiral gemisi olacak 45 feet uzunluğundaki Patrone 45 Convertible, dünya prömiyerini Eylül ayında Cannes Yachting Festivali'nde yapacak.

İtalyan tersanesi Patrone Mo­reno, yeni modeli Patrone 45 Convertible ile geleneksel gozzo teknesini daha uzun seyir­lere uygun, dört mevsim kullanı­labilecek bir motoryata dönüş­türüyor. Markanın 2024 yılında tanıttığı Patrone 45 Open mo­delinden geliştirilen tekne, İtal­yan tasarımcı Tommaso Spado­lini imzasını taşıyor. Yeni model, klasik gozzo çizgilerini korurken modern motor yatların konforu­nu ve teknolojisini de bünyesin­de topluyor. En önemli yenilik ise kokpit tasarımında karşımıza çı­kıyor.

Değişken hava için kapalı kokpit

Patrone 45 Open'da bulunan T-top gölgelik yerine, Convertib­le versiyonunda tamamen kapalı bir kokpit tercih edilmiş. Böyle­ce tekne yalnızca yaz aylarında değil, değişken hava koşulların­da da daha konforlu bir kullanım sunuyor. Bu düzenleme özellikle uzun deniz yolculuklarını hedef­leyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Kokpit, iki farklı yaşam düze­niyle sipariş edilebiliyor. İlk se­çenekte gerektiğinde geniş bir güneşlenme alanına dönüşebi­len merkezi oturma grubu yer alırken, ikinci planda U biçimin­de çevreleyen oturma düzeni ter­cih ediliyor. Kıç taraftaki otur­ma alanı, geniş yüzme platformu ve baş güvertedeki güneşlenme bölümü de dış yaşam alanını ta­mamlıyor.

İç mekânda en dikkat çekici değişiklik mutfağın ana güverte­den alt güverteye taşınması ol­muş. Böylece ana salonda daha geniş bir oturma ve yemek alanı oluşturulurken, alt katta indük­siyon ocak, büyük buzdolabı, fı­rın ve bulaşık makinesiyle dona­tılmış tam donanımlı bir mutfa­ğa yer verilmiş.

Teknede bir sahip kamarası ve bir VIP misafir kamarası bulu­nuyor. Yemek bölümündeki otur­ma grubunun yatağa dönüşebil­mesi sayesinde toplam altı kişilik konaklama kapasitesi sunuluyor.

Kişiselleştirilebilir iç mekân

Patrone'nin imzası haline ge­len geniş gövde camları, iç mekâ­nı doğal ışıkla doldururken de­niz manzarasını kesintisiz şekil­de içeri taşıyor. Açık tonlu meşe kaplamalar ferah atmosferi güç­lendirirken, kumaşlar, döşeme­ler ve renk kombinasyonları ta­mamen kullanıcı tercihine göre şekillendirilebiliyor.

Patrone 45 Convertible, Vol­vo Penta IPS 600 motorlarla su­nulacak. Performans verileri he­nüz açıklanmasa da joystick des­tekli manevra sistemi sayesinde özellikle liman girişleri ve yanaş­ma işlemlerinin önemli ölçüde kolaylaştırılması hedefleniyor. Yeni model, ilk kez Eylül ayında düzenlenecek Cannes Yachting Festivali'nde deniz tutkunlarının karşısına çıkacak.

Apollo 11'e gönderme: 11 gram altın

Swatch ile Omega işbirliğinin büyük ilgi gören MoonSwat­ch koleksiyonu, Apollo 11'in Ay'a inişinin yıl dönümüne özel ha­zırlanan yeni Mission to the Mo­on1969 modeliyle genişledi. Li­mitli seri, geri dönüştürülmüş 18 ayar Moonshine Gold kulla­nımıyla koleksiyonun en iddia­lı modellerinden biri olmaya ha­zırlanıyor.

2022 yılında tanıtıldığından bu yana saat dünyasında uzun kuy­ruklar oluşturan ve koleksiyon­cuların yakın takibine giren se­ri, bu kez rotasını insanlığın en önemli uzay yolculuklarından birine çeviriyor. Yeni Mission to the Moon1969, adını Apollo 11 görevinin gerçekleştiği yıldan alıyor. Üretim adedi de aynı gön­dermeyi taşıyor; modelden yal­nızca 1.969 adet üretilecek.

Altın bu kez geri dönüşümden geliyor

Saatin en dikkat çekici özelli­ği ise kullanılan 18 ayar Omega Moonshine Gold. Modelde yer alan yaklaşık 11 gram altın, Ome­ga'nın üretim sürecinde arta ka­lan Moonshine Gold parçalarının yeniden eritilip işlenmesiyle el­de ediliyor. Böylece marka, sınır­lı üretim modelinde geri dönüş­türülmüş değerli metal kullanı­mına da dikkat çekiyor. Bir başka ince ayrıntı ise fiyatlandırmada karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 500 İsviçre Frangı seviyesinde olma­sı beklenen satış fiyatı, güncel altın değerine göre değil, Apol­lo 11'in Ay'a ulaştığı 21 Temmuz 1969'daki altın fiyatına gönder­me yapacak şekilde belirlenmiş.

Yeni model, tamamen altın gö­rünüm yerine MoonSwatch se­risinin imzası haline gelen mat siyah bioceramic kasayı altın de­taylarla bir araya getiriyor. Fır­çalanmış altın renkli kadran, vintage Speedmaster logosu, si­yah lake indeksler ve parlak ta­kimetre çerçevesi modele kla­sik Omega saatlerini hatırlatan bir karakter kazandırıyor. Akrep, yelkovan, kurma kolu ve kronog­raf butonlarında ise 18 ayar Mo­onshine Gold kullanılıyor. Ku­vars kronograf mekanizması ve Velcro kayış ise MoonSwatch'ın günlük kullanıma yönelik çizgi­sini koruyor.

Arka kapakta Ay yüzeyini sim­geleyen pil kapağı, 20 Temmuz 1969 tarihi, Sea of Tranquillity (Huzur Denizi) gravürü ve astro­not izini temsil eden detaylar yer alıyor. Her saatin kasa yanına iş­lenen limitli üretim numarası da modeli koleksiyoncular açısın­dan daha özel hale getiriyor.

Satın almak için başvuru şart

Swatch, bu modelde klasik sa­tış yöntemini de değiştirdi. Mis­sion to the Moon1969'u satın almak isteyenlerin, markanın Electronic Swatch Timepiece Application (ESTA) sistemi üze­rinden 32 soruluk dijital başvu­ruyu tamamlaması gerekiyor. Başvurular arasından seçilen kullanıcılar satın alma hakkı el­de edecek.

Omega x Swatch Mission to the Moon1969

Limitli üretim: 1.969 adet

Kasa: 42 mm mat siyah Bioceramic

Mekanizma: Kuvars kronograf

18 ayar Omega Moonshine Gold

Akrep ve yelkovan: 18 ayar Moonshine Gold

Cam: Biyolojik kaynaklı bombeli cam

Su geçirmezlik: 3 bar

Kayış: Siyah Velcro