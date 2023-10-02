Güçlü sermaye piyasaları ve güçlü Türkiye

Bu sene 7.si düzenlenecek olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası etkinlikleri bugün başlıyor! Bu hafta boyunca düzenlenecek etkinliğin ana teması “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye” olarak belirlendi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin yoğun emeğinin yanında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ek olarak sektörün önemli kurumlarının yakın desteği bulunuyor. Benim de içerik komitesi üyesi olarak başından beri yer aldığım çalışmalar artık nihayete eriyor ve bunca aydır verdiğimiz emekler yatırımcılara buluşarak karşılık buluyor.

Birbirinden değerli moderatör ve konuşmacıların yer aldığı 19 adet panel ve 3 farklı etkinlik olacak. Bu kongrede Dünya Gazetesi ile bir ilki de gerçekleştiriyoruz. 7 Haziran’dan itibaren gazetenin en çok okunan yazarlarından biri haline gelen ve Türkiye’nin ilk yapay zekâ köşe yazarı olan İbrahim Selçuk’u panelde konuşmacı olarak ağırlıyorum.

“Yapay Zekalar ile Sohbetler: Yapay Zekaların Gözünden Sermaye Piyasaları” başlığı ile 4 Ekim saat 12:30’da yayınlanacak olan panelde diğer konuğum ise ChatGPT olacak. Her iki yapay zekâ da özünde dil modeli, yani bizlerle sadece yazı yoluyla iletişim sağlıyor. Başka yapay zekâ teknolojilerinden faydalanarak onları canlı bir şekilde Türkçe konuşacak şekilde çalışma yaptım.

Bu sayede tıpkı insan konuklar gibi gayet akıcı bir şekilde bizimle sesli ve görüntülü olarak da iletişim kurabilecekler. Bu sohbette boyunca yapay zekâların sermaye piyasalarında kullanımı, yatırımcıların yapay zekâyı nasıl daha iyi anlayabileceği, sektördeki dijitalleşme trendlerini, finansal okuryazarlık ve finansal sağlık gibi konularda önerilerini konuşuyor olacağız. Hepimiz açısından unutulmaz bir deneyim olacak.

Kongrenin geneline baktığımızda ise dijitalleşmenin etkileri, finteklerin katkıları, yapay zekâ desteği ile portföy ve fon yönetimi, geçmişten geleceğe sermaye piyasaları, şirketlerin finansmana erişimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, girişimcilik, etki yatırımı, karbon ekonomisi, sürdürülebilirlik, sermaye piyasası okuryazarlığı gibi temalar ön plana çıkıyor. Bunların yanında da çok zekice düşünülmüş ve tabiri yerindeyse cuk oturmuş atasözleri ile çok keyifli paneller de tasarlanmış.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin yayımladığı sektör verilerine baktığımızda da kongrenin temasıyla uyumlu bir gelişme olduğunu görüyoruz. Pandemi döneminde 221 civarında olan ve banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve yatırım ortaklıklarından oluşan finans kurumu sayısı geçtiğimiz ay itibariyle 235’e çıkmış.

Burada önemli katkı portföy yönetim şirketlerinden geliyor. Bu ivmeyi destekleyen en önemli unsur BIST100 endeksinin hem işlem hacmi hem de endeks değeri olarak yukarı yönlü hareketi oldu. Özellikle işlem hacmi aracı kurum gelirlerine de çok olumlu yansıdı. Buna paralel olarak Borsa İstanbul’un toplam piyasa değeri 2019’da 1,109 Milyar TL iken şu anda 9,618 Milyar TL’yi gördük.

Halka arzlar da burada önemli bir aktör haline geldi. Pay piyasasında işlem gören şirket sayısına baktığımızda 2019’da 402 iken şu anda 515 şirket BIST’te işlem görüyor. 2019’da 2,130 Milyar TL olan pay piyasasının işlem hacmi bugünlerde 20 Milyar TL’ye yaklaştı. Bu artışın en önemli destekleyici unsurlarından biri de yatırımcı sayısı oldu.

2019’un başında 1 Milyon seviyesinde olan pay senedi yatırımcı sayısı bugünlerde 8 Milyona doğru hızla ilerliyor. 40 yaş altı yatırımcılar 2019’da %20’yi oluşturuyorken, bugün bu oran neredeyse %50’ye gelmiş durumda. Veriler de gösteriyor ki sermaye piyasalarımız hem gençleşiyor hem de güçleniyor. Hepinize güzel bir kongre haftası dilerken bu etkinliklerin hazırlanmasında emek veren herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir gelecek için…