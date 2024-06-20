  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Hangimiz şeffafız?!

Hangimiz şeffafız?!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Maliyetler ve teminat sorunu nede­niyle kredi kullanamıyorum” cüm­lesini sıkça duyar olduk…

***

KGF eski Genel Müdürü Hikmet Kur­naz, 2007 yılında anlatmıştı:

“Bankacılıkta kredilendirme ilkeleri,

5K olarak tanımlanan karakter, kapital, kapasite, kârlılık ve karşılığa dayanır… Ve bankacı, kredinin geri ödenmesinin, kredinin kullanımı sonucu yapılan doğru yatırıma ve elde edilecek faaliyet geliri­ne bağlı olduğunu bilir… Ama… KOBİ’le­rimizin şeffaflıktan uzak bilanço yapısı, bankacılık sistemimizde mecburen kural değiştiriyor..:”

***

Tüm dünya krizdeyken ve teminat so­runu hat safhadayken KGF’nin kefalet sistemiyle devreye girmesinde, 2007 yı­lında Genel Müdürlük görevini üstlenen (kıdemli bankacı) Hikmet Kurnaz’ın ro­lü büyüktü… İlk röportajını Dünya’ya vermiş, KGF sisteminin ülke ekonomile­rine yaptığı katkıyı ayrıntılarıyla anlat­mış, Ekonominin Koordinasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Nazım Ekren’in dikkatini çekmişti… Sonraki gelişmeleri biliyorsunuz…

***

O dönem Kurnaz ile haftada 2-3 kez buluşur, bankacılıkla ilgili deneyimlerini dinleyip, notlar alırdım… (bugünün gün­demiyle de uyumlu o notlardan, alıntılar yapmaya devam edeceğim)

***

KGF’nin kefil olduğu onlarca milyar li­ralık kredinin, Kore/Japonya gibi ülke­lerdeki olumlu etkisine yanaşamaması­nın; Ve hepimize bugün maliyet olarak dönmesinin… Temelinde, alınan kre­dilerin verimsiz/kalkınma getirmeyen alanlarda kullanımı, yani “şeffaf olma­ma” sorununun yattığı herkes tarafın­dan biliniyor…

VELHASIL

 “Güven”, her kapıyı açıyor…

Moda kelimemiz olmaktan öteye gi­demeyen “şeffaflık” ise, gerçeği tüm çıplaklığıyla gösterip “güven” artırabi­liyor…

***

Büyümek/gelişmek için finansma­na ihtiyaç duyan ama krediye ulaşama­yan şirket/girişimci de; Kaynak dağılı­mını etkin yapamayan idareler de; Ve­rimsizliği/israfı önlememek ve büyük maliyetlerine katlanmak da (vb) sorun büyütüyor… Çözüm yolu ise “şeffaf ol­maktan” geçiyor…

***

Yanlışlar şeffaf olmamayı, şeffaf ol­mamak ise yanlışları getiriyor/büyü­tüyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Tüketici: “Büyüyormuşuz, harcayalım! ”Üretici: “Küçülüyoruz, üretmeyelim…” 14 Haziran 2024
Borçlanarak “tasarruf” olur mu? (2) 13 Haziran 2024
 Borçlanarak “tasarruf” olur mu? (1) 12 Haziran 2024
200 kez değiştirilen Kamuda İhale Kanunu… 11 Haziran 2024
Amacımız 'Toplantı Enflasyonuna katkı' değildi… 10 Haziran 2024
İklimi korumazsan, ticareti de koruyamayacaksın… 07 Haziran 2024
Maliyetler için ‘fırsat’ ve ‘model’ 06 Haziran 2024
Doğru veri ile yapılan planlama… 05 Haziran 2024
Enflasyon 38’in altına düşer; kalıcı olur mu? 04 Haziran 2024
Vergi mükelleflerinin yüzde 95’i zarardaysa! 03 Haziran 2024