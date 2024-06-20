Hangimiz şeffafız?!

Maliyetler ve teminat sorunu nede­niyle kredi kullanamıyorum” cüm­lesini sıkça duyar olduk…

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KGF eski Genel Müdürü Hikmet Kur­naz, 2007 yılında anlatmıştı:

“Bankacılıkta kredilendirme ilkeleri,

5K olarak tanımlanan karakter, kapital, kapasite, kârlılık ve karşılığa dayanır… Ve bankacı, kredinin geri ödenmesinin, kredinin kullanımı sonucu yapılan doğru yatırıma ve elde edilecek faaliyet geliri­ne bağlı olduğunu bilir… Ama… KOBİ’le­rimizin şeffaflıktan uzak bilanço yapısı, bankacılık sistemimizde mecburen kural değiştiriyor..:”

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Tüm dünya krizdeyken ve teminat so­runu hat safhadayken KGF’nin kefalet sistemiyle devreye girmesinde, 2007 yı­lında Genel Müdürlük görevini üstlenen (kıdemli bankacı) Hikmet Kurnaz’ın ro­lü büyüktü… İlk röportajını Dünya’ya vermiş, KGF sisteminin ülke ekonomile­rine yaptığı katkıyı ayrıntılarıyla anlat­mış, Ekonominin Koordinasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Nazım Ekren’in dikkatini çekmişti… Sonraki gelişmeleri biliyorsunuz…

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O dönem Kurnaz ile haftada 2-3 kez buluşur, bankacılıkla ilgili deneyimlerini dinleyip, notlar alırdım… (bugünün gün­demiyle de uyumlu o notlardan, alıntılar yapmaya devam edeceğim)

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KGF’nin kefil olduğu onlarca milyar li­ralık kredinin, Kore/Japonya gibi ülke­lerdeki olumlu etkisine yanaşamaması­nın; Ve hepimize bugün maliyet olarak dönmesinin… Temelinde, alınan kre­dilerin verimsiz/kalkınma getirmeyen alanlarda kullanımı, yani “şeffaf olma­ma” sorununun yattığı herkes tarafın­dan biliniyor…

VELHASIL

“Güven”, her kapıyı açıyor…

Moda kelimemiz olmaktan öteye gi­demeyen “şeffaflık” ise, gerçeği tüm çıplaklığıyla gösterip “güven” artırabi­liyor…

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Büyümek/gelişmek için finansma­na ihtiyaç duyan ama krediye ulaşama­yan şirket/girişimci de; Kaynak dağılı­mını etkin yapamayan idareler de; Ve­rimsizliği/israfı önlememek ve büyük maliyetlerine katlanmak da (vb) sorun büyütüyor… Çözüm yolu ise “şeffaf ol­maktan” geçiyor…

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Yanlışlar şeffaf olmamayı, şeffaf ol­mamak ise yanlışları getiriyor/büyü­tüyor…