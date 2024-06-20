Hangimiz şeffafız?!
Maliyetler ve teminat sorunu nedeniyle kredi kullanamıyorum” cümlesini sıkça duyar olduk…
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KGF eski Genel Müdürü Hikmet Kurnaz, 2007 yılında anlatmıştı:
“Bankacılıkta kredilendirme ilkeleri,
5K olarak tanımlanan karakter, kapital, kapasite, kârlılık ve karşılığa dayanır… Ve bankacı, kredinin geri ödenmesinin, kredinin kullanımı sonucu yapılan doğru yatırıma ve elde edilecek faaliyet gelirine bağlı olduğunu bilir… Ama… KOBİ’lerimizin şeffaflıktan uzak bilanço yapısı, bankacılık sistemimizde mecburen kural değiştiriyor..:”
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Tüm dünya krizdeyken ve teminat sorunu hat safhadayken KGF’nin kefalet sistemiyle devreye girmesinde, 2007 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenen (kıdemli bankacı) Hikmet Kurnaz’ın rolü büyüktü… İlk röportajını Dünya’ya vermiş, KGF sisteminin ülke ekonomilerine yaptığı katkıyı ayrıntılarıyla anlatmış, Ekonominin Koordinasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Nazım Ekren’in dikkatini çekmişti… Sonraki gelişmeleri biliyorsunuz…
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O dönem Kurnaz ile haftada 2-3 kez buluşur, bankacılıkla ilgili deneyimlerini dinleyip, notlar alırdım… (bugünün gündemiyle de uyumlu o notlardan, alıntılar yapmaya devam edeceğim)
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KGF’nin kefil olduğu onlarca milyar liralık kredinin, Kore/Japonya gibi ülkelerdeki olumlu etkisine yanaşamamasının; Ve hepimize bugün maliyet olarak dönmesinin… Temelinde, alınan kredilerin verimsiz/kalkınma getirmeyen alanlarda kullanımı, yani “şeffaf olmama” sorununun yattığı herkes tarafından biliniyor…
VELHASIL
“Güven”, her kapıyı açıyor…
Moda kelimemiz olmaktan öteye gidemeyen “şeffaflık” ise, gerçeği tüm çıplaklığıyla gösterip “güven” artırabiliyor…
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Büyümek/gelişmek için finansmana ihtiyaç duyan ama krediye ulaşamayan şirket/girişimci de; Kaynak dağılımını etkin yapamayan idareler de; Verimsizliği/israfı önlememek ve büyük maliyetlerine katlanmak da (vb) sorun büyütüyor… Çözüm yolu ise “şeffaf olmaktan” geçiyor…
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Yanlışlar şeffaf olmamayı, şeffaf olmamak ise yanlışları getiriyor/büyütüyor…