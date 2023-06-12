“Hataları gördük/ düzelttik ve Manchester City olduk…”

Nathan Aké… Manchester City’nin Hollandalı sol beki… Önceki gece maçtan sonra şöyle dedi: “2017’ye kadar ilk 16’ya girememiş bir takım… 2020’de yarı finale çıkamadık… Hatalarımız vardı, gördük, düzelttik… 2021’de finale çıkıp, şampiyon olamadık… Hatalarımız vardı, gördük, düzelttik… 2022’de de küçük hatalar yaptık, şampiyon olamadık ama hataları görüp, düzelttik… Ve sonuç!!!”

Yıl 2018… Dönemin Sanayi Bakanı Faruk Özlü ile sohbet ederken, yaşadığımız sorunların temeline inmişti… “Onlarca kurum ve kuruluş Ar-Ge desteği veriyor… Bu destekler parça parça olunca, istenilen etki oluşmuyor… Birisinin çıktısı öbürünün girdisi olacak ki sistem tıkır tıkır işlesin… Bu destekleri tek çatı altında toplayıp, odaklanamama sorununu çözmeliyiz” demişti…

Hatalar ortadaydı, görüyorduk… Para politikasında da aynı hatalar vardı, maliye politikasında da… Tarımda da, sanayide de, eğitimde de, hukukta da…

Kitaplar, teoriler, tecrübeler, pratikler, dünyadaki mevcut modeller sistemin/ politikanın doğrusunu/yanlışını/nasıl olması gerektiğini net şekilde ortaya koyarken… Tarımdan eğitime, sanayiden hukuka her alanda, bakana/bürokrata göre politika/modeller şekillendirdik… Hatalara, yeni hatalar ekledik… Sonuç ortada…

Eli taşın altında olanların bir araya geldiği OSTİM’in Başkanı Orhan Aydın’ın 2016 yılında söyledikleri hâlâ aklımda… “Bir motorun, pilin üretimi akıl, çaba, destek isteyen uzun soluklu bir iş... Bugün rüzgar türbinlerini yabancılardan alıyoruz ve dönen her türbin 8 yıl boyunca üretici firmaya çalışıyor… 8’inci yıl teknoloji değişiyor ve katma değerin tamamı yine üretici yabancıya gidiyor… Yerli üreticiler olarak bir araya geldik ve kümelenmeler oluşturup, “Bu ürünleri biz üretelim” dedik… Sanayi Bakanlığı da yüzde 50 destek verdi… Ardından Maliye Bakanlığı, “Bu desteğin yüzde 50’si vergi olarak kesilecek” dedi… Son aşamaya getirdiğimiz yerli ve milli metro aracı üretim projesi, böylece, başlamadan bitti! Birisi yazıyor, öbürü uygulamıyor… Başbakanlık genelge çıkarıyor, belediyelere “yerli ürünü alın” diyor… Bütün belediyeler ithal ürün alımına devam ediyor! Kurumlar birbiriyle konuşmuyor… Bedeli mi? Dış ticaret açığı, cari açık, döviz açığı olarak ödeniyor…”

VELHASIL…

Çok koşan… Çok koşmak için aylarca, yıllarca çalışan… Kaybettiğinde, farklı yanlışlarını gören/analiz eden… Hata yapmayanı ve/veya hatayı göstereni ve/veya hatasından zamanında döneni koruyan/kollayan/ destekleyen/yükselten… Bu yolla dış ve iç etkilere karşı kendini geliştiren… Ve en önemlisi birbirinin hatasını kollayan değil, kapatarak takım olan bir yapı/sistem sonuca ulaşabiliyor… Her kafadan “farklı yanlış” ses çıkan takımlar, zaten hatayla başlayıp, takım olamıyor, zaman kaybediyor; günü kurtaracak 1-2 oyuncuya bel bağlayıp, bağımlı kalıyor