Havacılıkta önce BP sattı, sıra Shell'de

İngiliz BP’nin 111 yıl sonra Türkiye’de akaryakıt dağıtımından çekilmesinin ardından bu kez Shell Company Londra Türkiye Limited Merkezi, paylarını ön alım hakkı bulunan THY Opet’e devrediyor. Bu devir işlemiyle Shell’in Türk Hava Meydanlarında Depolama ve Uçaklara Yakıt İkmali İçin Ortak Havacılık Operasyonu’nda iş birliği sona ererken, şirketin kaptan köşkü THY Opet'e kalıyor.

Havacılık sektörüne yö­nelik yakıt sağlama ko­nusunda Türkiye’de­ki en önemli oyunculardan olan İngiliz BP’nin ardından bu kez Shell, satış kararı aldı. 2006 yı­lında BP, Mobil Oil Türk ve Shell tarafından “Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi’ kapsa­mında ortaklık kurularak önem­li bir oluşum gerçekleştirilmiş­ti. 2008 yılında Koç Holding’in iştiraki olan Opet’in oluşumda­ki Mobil Oil Türk’ün payını al­masıyla birlikte yapı değişmiş, 2008’de de bu ortaklık Shell, BP ve THY Opet olarak yoluna de­vam etmişti.

Bu ortaklıkla Shell, THY Opet ve BP, Türkiye’nin dünyaya açı­lan turizm kapıları Antalya Ha­valimanı, Bodrum-Milas Havali­manı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı kapsayan Türk Hava Meydanlarında Depolama ve Uçaklara Yakıt İkmali İçin Or­tak Havacılık Operasyon Sözleş­mesi’ni yaklaşık 15 yıl sürdürdü. Ta ki 2023 yılına kadar.

Akaryakıt ağını sattı, 111 yıl sonra çekildi

Bu ortaklıktaki ilk satış süreci, İngiliz devi BP’nin Türkiye’den çıkma süreciyle aynı zamanda başladı. İngiliz BP, 2023 yılında 3 havalimanındaki ait katılım pa­yı ve bağlantılı varlıklarını, ön alım hakkı bulunan THY Opet’e devretti. Ardından da 111 yıldır bulunduğu Türkiye’de akarya­kıt dağıtımından çekildi. Bu çe­kilmeyle birlikte Türkiye’de­ki 770 akaryakıt istasyonu ve lisans haklarıyla birlikte Hollan­da merkezli Vitol’e ait Petrol Ofi­si’ne devredildi. Sadece devre­dilen akaryakıt ağı değil; ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak giri­şim terminallerindeki paylar da Petrol Ofisi’ne geçti.

3 havalimanından birlikte çalıştılar

BP’nin havacılık sektörüne yönelik uçak yakıtındaki ikin­ci çıkış Shell’den geldi. İngilte­re merkezli dev şirkete ait Shell Company Londra Türkiye Limi­ted Merkezi, 2008 yılından bu yana var olduğu havacılık yakıt ikmali işindeki paylarını, tıpkı BP gibi ön alım hakkı bulunan THY Opet’e devrediyor. Resmi kurumların verdiği onayla bir­likte, Antalya Havalimanı, Bod­rum-Milas Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı kapsayan Türk Hava Meydanla­rında Depolama ve Uçaklara Ya­kıt İkmali İçin Ortak Havacılık Operasyonu’nda iş birliği sona ererken, şirketin kaptan köşkü THY Opet’e kalmış durumda.

Havayolu devlerine hizmet veriyor

Türkiye’nin en önemli iki markası Türk Hava Yolları ve Opet’in yüzde 50’şer ortaklığıy­la kurulan THY Opet şirketi, 18 Eylül 2009 tarihinde 75 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle ha­yata geçti. Temmuz 2010’da özel donanımlı yakıt ikmal araçları ile jet yakıtı ikmaline fiilen baş­layan THY Opet, Türkiye gene­lindeki tüm havalimanlarında yakıt ikmali yapabilir konuma geldi.

Yurtiçinde ve yurtdışında yakıt ikmali yapmakta olan THY Opet, Tüpraş ile birlikte kuzey­de Marmara Ereğlisi ve Gire­sun’dan başlayıp, güneyde An­talya’dan Mersin’e kadar uzanan geniş hatta konumlanmış olan Opet Akaryakıt Depolama Te­sisleri’ni kullanıyor. Sektörün en büyük oyuncusu olan THY Opet’in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, Türkiye’de­ki tüm havalimanlarında, 79 ha­vayolu müşterisine, 30 bayrak taşıyıcı havayoluna, 8 aracı fir­maya ve 3 binden fazla özel ha­vayolu ve genel havacılık firma­sına hizmet veriyor.