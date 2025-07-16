Havacılıkta önce BP sattı, sıra Shell'de
İngiliz BP’nin 111 yıl sonra Türkiye’de akaryakıt dağıtımından çekilmesinin ardından bu kez Shell Company Londra Türkiye Limited Merkezi, paylarını ön alım hakkı bulunan THY Opet’e devrediyor. Bu devir işlemiyle Shell’in Türk Hava Meydanlarında Depolama ve Uçaklara Yakıt İkmali İçin Ortak Havacılık Operasyonu’nda iş birliği sona ererken, şirketin kaptan köşkü THY Opet'e kalıyor.
Havacılık sektörüne yönelik yakıt sağlama konusunda Türkiye’deki en önemli oyunculardan olan İngiliz BP’nin ardından bu kez Shell, satış kararı aldı. 2006 yılında BP, Mobil Oil Türk ve Shell tarafından “Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi’ kapsamında ortaklık kurularak önemli bir oluşum gerçekleştirilmişti. 2008 yılında Koç Holding’in iştiraki olan Opet’in oluşumdaki Mobil Oil Türk’ün payını almasıyla birlikte yapı değişmiş, 2008’de de bu ortaklık Shell, BP ve THY Opet olarak yoluna devam etmişti.
Bu ortaklıkla Shell, THY Opet ve BP, Türkiye’nin dünyaya açılan turizm kapıları Antalya Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı kapsayan Türk Hava Meydanlarında Depolama ve Uçaklara Yakıt İkmali İçin Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi’ni yaklaşık 15 yıl sürdürdü. Ta ki 2023 yılına kadar.
Akaryakıt ağını sattı, 111 yıl sonra çekildi
Bu ortaklıktaki ilk satış süreci, İngiliz devi BP’nin Türkiye’den çıkma süreciyle aynı zamanda başladı. İngiliz BP, 2023 yılında 3 havalimanındaki ait katılım payı ve bağlantılı varlıklarını, ön alım hakkı bulunan THY Opet’e devretti. Ardından da 111 yıldır bulunduğu Türkiye’de akaryakıt dağıtımından çekildi. Bu çekilmeyle birlikte Türkiye’deki 770 akaryakıt istasyonu ve lisans haklarıyla birlikte Hollanda merkezli Vitol’e ait Petrol Ofisi’ne devredildi. Sadece devredilen akaryakıt ağı değil; ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki paylar da Petrol Ofisi’ne geçti.
3 havalimanından birlikte çalıştılar
BP’nin havacılık sektörüne yönelik uçak yakıtındaki ikinci çıkış Shell’den geldi. İngiltere merkezli dev şirkete ait Shell Company Londra Türkiye Limited Merkezi, 2008 yılından bu yana var olduğu havacılık yakıt ikmali işindeki paylarını, tıpkı BP gibi ön alım hakkı bulunan THY Opet’e devrediyor. Resmi kurumların verdiği onayla birlikte, Antalya Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı kapsayan Türk Hava Meydanlarında Depolama ve Uçaklara Yakıt İkmali İçin Ortak Havacılık Operasyonu’nda iş birliği sona ererken, şirketin kaptan köşkü THY Opet’e kalmış durumda.
Havayolu devlerine hizmet veriyor
Türkiye’nin en önemli iki markası Türk Hava Yolları ve Opet’in yüzde 50’şer ortaklığıyla kurulan THY Opet şirketi, 18 Eylül 2009 tarihinde 75 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle hayata geçti. Temmuz 2010’da özel donanımlı yakıt ikmal araçları ile jet yakıtı ikmaline fiilen başlayan THY Opet, Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında yakıt ikmali yapabilir konuma geldi.
Yurtiçinde ve yurtdışında yakıt ikmali yapmakta olan THY Opet, Tüpraş ile birlikte kuzeyde Marmara Ereğlisi ve Giresun’dan başlayıp, güneyde Antalya’dan Mersin’e kadar uzanan geniş hatta konumlanmış olan Opet Akaryakıt Depolama Tesisleri’ni kullanıyor. Sektörün en büyük oyuncusu olan THY Opet’in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, Türkiye’deki tüm havalimanlarında, 79 havayolu müşterisine, 30 bayrak taşıyıcı havayoluna, 8 aracı firmaya ve 3 binden fazla özel havayolu ve genel havacılık firmasına hizmet veriyor.