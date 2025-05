7 Mayıs’ta Federal Open Market Committe (FOMC) yeni ticaret politikasının yarattı­ğı belirsizliklerin enflasyonu yükseltebileceği gerekçesiyle faizi sabit bıraktı. Bunun üzerine uzun süredir memnuniyetsizliğini gizlemeyen Başkan Trump, hakaret moduna geçerek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ı ‘hiçbir fikri olmayan aptal” olarak niteledi.

Geçen haf­taki “ABD ekonomisinde beklenmedik daralma” başlıklı yazımı “Trump faiz indirimi için büyük baskı yapıyor. Önümüzdeki haftalarda Fed ile Beyaz Saray arasında çok sert bir bilek güreşine şahit olacağız” diyerek noktalamıştım. Perşem­benin gelişi çarşambadan belliydi ama bu ka­dar ağır niteleme insanı ürpertiyor çünkü “hiç­bir fikri olmayan aptal” herhangi bir ülkenin değil Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankasının başkanı, üstelik ilk döneminde kendisinin atadığı bir kişi.

Trump Powell’ı görevden almaya teşebbüs edecek mi?

ABD ve küresel piyasaları son derece te­dirgin eden bir durumla karşı karşıyayız. Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona eriyor. Trump’ın bu kadar süre sabretmesi söz konusu olamayacağına göre soru şu oluyor: Trump Powell’ı görevden alma girişiminde mi bulunacak yoksa üzerinde büyük bir psikolojik baskı kurarak istifaya mı zorlayacak? Bu ikinci olasılık hakkında doğrusu fikrim yok. Ama Trump Powell’ı görevden alabilir mi ya da alır mı?

Tartışabiliriz. Trump’ın böyle bir girişimde bulunup bulunmayacağını kestirebilmek için iki sorunun yanıtlanması gerekiyor. 1) Yasal olarak görevden alabilir mi? 2) Aldığında bunun yarata­cağı ekonomik sarsıntıyı göze alır mı ya da alma­ya değer bulur mu? İlk soruyu Trump öncesi her­hangi bir zamanda ABD Başkanı Fed Başkanını görevden alabilir mi diye sorsaydınız, “bana gö­re alamaz çünkü Fed bağımsız bir kuruluş” diye kestirmeden yanıtlardım. Ama iş ciddiye binip bu konuda yazılanlara bakıldığında pek öyle ol­madığı anlaşılıyor. Bu vesileyle Powell’ın bir de­ğil üç şapkası ya da statüsü olduğunu öğrendim.* 1) Board of Governors üyesi; Başkan tarafından atanıyor ve Senato tarafından onaylanıyor.

2) Chair of The Board of Governors; Yine ama ayrı­ca Başkan tarafından atanıyor ve Senato tarafın­dan onaylanıyor. 3) Chair of FOMC; Bu göreve (aslında FOMC’nin sözcüsü) Komitenin üyele­rinin oyuyla geliniyor. Trump Powell’ı görevden alma yetkisine sahip olduğunu iddia ediyor. Ama hangi görevden alacak? Board of Governors (B of G) başkanlığı görevinden alınma konusunda yasal düzenleme yok. Ama B of G üyeliğinden alması için yasada açık bir kapı var: Esaslı bir “neden” (yasada “cause” sözcüğü kullanılıyor) olursa alabiliyor.

Cause kavramı içtihatta “inef­ficiency”, “neglect of duty” ya da “malfeasance in office” şeklinde tanımlanmış. Trump FOMC’nin faiz politikasının yanlış ve zararlı olduğunu dü­şünebilir ama bu nedenlerin hangisinin arkası­na sığınacak? Gerçi Trump söz konusu olunca her iki görevden de almaya teşebbüs etmez diye­meyiz. Powell itiraz hakkına sahip. Kararı Yük­sek Yargı veriyor.

Trump Powell’ı görevden almayı göze alır mı?

Trump Powell’ı görevden aldığında ki bu Fed tarihinde bir ilk olacak, gerek ABD gerek küre­sel ekonomide büyük bir sarsıntı yaşanacağını biliyoruz. Trump şahsen sarsıntının şiddetini küçümseyebilir ya da geçici olacağını düşünebi­lir. Ancak Trump yönetiminde böyle düşünme­yenler de mevcut. Örneğin Hazine Bakanı Scott Bessent ocak ayında atma onayı sırasında Kong­re’ye “Fed’in bağımsız kalması gerektiğini”, kısa süre önce Bloomberg’e verdiği bir röportajda da “para politikasının korunması gereken bir mücevher kutusu” olduğunu söylediğini biliyo­ruz.

Sonuç olarak Trump Powell’a yönelik ağır suçlamaları unutup Fed’i rahat mı bırakacak yoksa Powell’ı şu veya bu şekilde görevden uzak­laştırma için pek çok riski göze alacak mı, kes­tirmek kolay değil. Ancak aklıma takılan bir so­ru var. Diyelim ki Trump Powell’ı B of G görevle­rinden aldı. Bu Fed’in para politikasını Trump’ın istediği doğrultuda oluşturmasını sağlar mı? Hiç öyle görünmüyor. Fed faizi FOMC tarafından ço­ğunluk oyuyla kararlaştırılıyor. FOMC’nin 12 oy hakkına sahip üyesi var. 7’si Board of Governors üyeleri, biri New York Federal Reserve başkanı 4’ü diğer 11 bölgesel Federal Reserve bankasının başkanları. Bunların oy hakları rotasyona tabi. Trump’ın bölgesel Fed başkanlarını ne atama ne de görevden alma yetkisi var.

B of G üyelerinin in­ternette siyasal kimliğine baktım: 4’ü Demokrat 3’ü Cumhuriyetçi (biri Powell!). Trump sözünü dinleyecek birini B of G üyesi ve başkanı olarak ayrı ayrı atsa, bu kişi Senato’nun da onayını alsa bile FOMC’de sonuçta sadece bir oyu olacak. Sizi bilmem ama Trump’ın ne yapmaya çalıştığı, ne­reye varmak istediği beni aşıyor.

*Bu konudaki bilgileri “Peter Conti-Brown, What happens if Trump tries to fire Fed chair Jerome Powell? yazısından aktarıyorum