Hızlı trende, yük taşımacılığı öncelik olmalıydı (4)

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, “Hızlı tren projeleri, yük taşımacılığına uygun şekilde projelendirilecek…” cümlesi, ön plana çıkmalıyken, çıkmadı…

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Bana da, “Demiryolunda yük taşımacılığına öncelik verilmeliydi (1)-(2)-(3)” başlıklı; 2016, 2018 ve 2020 tarihli yazılarımı hatırlattı…

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Şöyle anlatmışım, yük taşımacılığında önceliklendirdiklerimizin verdiği/vereceği zararı:

“Yük taşımacılığı:

Verimliliği/kârlılığı etkileyen; Enflasyonu/israfı tetikleyen maliyetlerden en önemlisi…

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Ankara’nın Kazan ilçesinden, her gün, 2 binin üzerinde kamyon çıkış yapıyor… Sadece 1 şirketin, 500’ün üzerinde kamyon ile yük taşıdığı biliniyor… (Türkiye, 850 bin kamyon sahipliğiyle, dünya liderliğini bırakmıyor!)

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Demiryolu yatırımı yapılmadığı; Özel sektöre de izin verilmediği için… 3-5 trenle toplu yapılabilecek taşıma, yüzbinlerce kamyon ile yapılıyor…

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Sonra: Trafik yoğunlaşıyor… Sonra: “Otoyol/karayolu/tünel/köprü yapımı zorunlu hale geldi” deniliyor!!!

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Dahası: Verimli araziler “karayoluna” gidiyor… Petrol/kamyon/yedek parça gibi kalemler ile ithalat büyüyor… Farklı alanlarda değerlendirilebilecek işgücü/zaman/arazi/sermaye israf oluyor…”

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Sonuç ortada…

VELHASIL…

O yatırımlara rağmen; Hatta önceliğimiz olmayan ve üreticinin maliyetlerini düşürmeyen (hatta artıran) o yatırımlar sayesinde; Ekosistem daha da sıkıntılı bugün…

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Uraloğlu’nun laf arasında söylediği yük taşımacılığı ayrıntısı, aslında, dün de bugün de ekonomimiz için hayati değer taşıyordu/ taşıyor… Bu adım da dahil “geciken rasyonel adımlar”da hızlanmamız gerekiyor…