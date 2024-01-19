İK alanında bir start up yolculığu: Kolay İK

Son yıllarda iş dünyası, dijitalleşme rüzgarıyla birlikte hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. Bu değişimin öncüsü bankacılık sektörüydü ve şirketlerin özellikle insan kaynakları departmanlarının dijitalleşmesi pek gündemde değildi. İşte bu eksikliği fark eden Kolay İK'nın kurucuları, 2015 yılında yola çıktılar.

Girişimcilik hikayesinin başlangıcından bugüne bir start-up'ın dönüşümünün ve İK alanına katkılarının güzel bir örneği olan Kolay İK’nın yolculuğundan bahsetmek istiyorum.

Farklı disiplinlerden gelen üç girişimci Çağlar Yalı, Tunca Üçer ve Hakan Özen İK departmanlarının zorlu iş yükünü ve operasyonel zorlukları hafifletmeyi hedefledi. Excel tabloları ve elle giriş yapılan geleneksel yöntemlerle boğuşan İK departmanları için dijital bir çözüm sunan Kolay İK’da hata payını azaltmayı, verimliliği ve katma değeri artırmayı amaçladılar.

İşe alımdan işten çıkış süreçlerine kadar İK yönetimini dijital bir platformda sunarak şirketlerin 'kurumsal hafızasını' oluşturdular. Kolay İK, kuruluşundan geçtiğimiz yıla kadar bir çalışanın işe başlamasından işten çıktığı güne kadar olan süreçteki İK yönetimine yönelik hizmet veriyordu.

Satın almalarla büyüme

Ancak Ağustos 2023’te işe alım ve aday takip sistemi Talentics’i 2 milyon dolar değerleme üzerinden satın aldı. Bu satın almayla birlikte ilan oluşturma, yetenek havuzu yaratma, aday ve ilgili kişilere takvim gönderme gibi işe alım süreçlerini de kapsayan uçtan uca bir insan kaynakları deneyimi sunmaya başladı.

Öte yandan bu satın alma girişimcilik dünyası için de önemliydi. Yatırım alarak büyüyen start up’ların şirket satın almaları çok sık rastlanılan bir durum olmaması da ilgi çekiciydi. 2023 yılının son günlerinde bir satın alma gerçekleştirdi ve Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Softtech Ventures Teknoloji bünyesindeki insan kaynakları analitiği çözümü Peopleoma’yı bünyesine kattı.

Talentics ve Peopleoma gibi stratejik satın almalar, şirketin hizmet yelpazesini genişletti ve daha kapsamlı bir İK deneyimi sundu. 2024 yılına dört kat büyüme hedefiyle giren Kolay İK, yapay zeka entegrasyonu ve İK analitiği ile verimliliği ve bilgiye dayalı karar verme süreçlerini daha da ileriye taşımayı planlıyor.

5 yatırım aldı

Atılan bu adımlar inovatif düşünce, stratejik hareket ve sürekli gelişme anlayışının birleşimiyle yenilikçilik, esneklik ve net bir vizyonla nasıl büyük adımlar atılabileceğinin bir göstergesi.

Şu an itibarıyla 22 ülkede, 2 binden fazla şirkette ve dört bin 500'den fazla İK yöneticisi tarafından kullanılan Kolay İK’nın aldığı yatırımlar da dikkat çekici. Şirket, kuruluşundan bu yana beş farklı yatırım turu gerçekleştirdi.

İlk yatırım sürecini kurulduğu yıl olan 2015’te Galata Business Angels’tan 200 bin TL yatırım alarak tamamladı. 2016’da Galata Business Angels, YT Venture Partners, EGİAD, Rolf Schrömgens ve Kıvanç Onan’dan 450 bin dolar yatırım aldı.

Üçüncü tur yatırımı 2017 yılında Almanya merkezli Monkfish Equity’den alınan 1 milyon dolar yatırım ile sonuçlandı. 2019 yılında Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 500 bin dolarla katıldığı yaklaşık 1,3 milyon dolarlık yatırım turu tamamlandı. Beşinci ve son olarak 2022 yılında Eksim Ventures liderliğinde, Gözde Tech Ventures, Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Aktif Ventures Mindvest Fonu ve Galata Business Angels’ın katılımıyla 1,9 milyon dolarlık bir yatırım alındı.

Galatasaray Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi alan ve Paris Descartes Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kolay İK ortaklarından COO Tunca Üçer, “Şirket satın almaları ve büyüme devam etmeyi hedefliyoruz. Uluslararası satışa da başlayacağız” ifadesinde bulunuyor.