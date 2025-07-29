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İklim yapay zekâsı Climate AI ve faydaları

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK ufuk.tarhan@dunya.com

Dünyada enerji, üretim ve lojistik sektörlerini dönüştüren yeni bir güç var: İklim Yapay Zekâsı (Climate AI). Bu sistemler, yapay zekâ ve büyük veriyi kullanarak iklim risklerini analiz ediyor, enerji tüketimini optimize edi­yor ve iş dünyasına büyük maliyet avan­tajları sağlıyor.

 Climate AI, sadece çevresel faydalar sun­makla kalmıyor; aynı zamanda ekonomik bü­yümeyi de tetikliyor. Örneğin, yapay zekânın iklim geçişindeki rolü, yenilenebilir enerji verimliliğini artırarak yıllık yaklaşık 1.8 Gt­CO2e emisyon azaltımı sağlayabiliyor. 1.8 gi­gaton karbondioksit eşdeğeri; yani, sera gazı emisyonlarının küresel ısınma potansiyelini karbondioksit cinsinden ifade eden ölçü biri­miyle 1,8 milyar tonluk azaltım demek oluyor.

Bu teknolojiler, küresel ekonomiye trilyonlarca dolar katkı yaparken, orga­nizasyonel ve ulusal ölçekte de sürdü­rülebilir kalkınmayı hızlandırıyor. Blo­omberg verilerine göre, enerji sektöründe­ki şirketlerin %64’ü, Climate AI çözümleri sayesinde enerji tüketimlerinde yıllık %20 ’ye varan tasarruf elde ediyor. Bu tasarruflar, özellikle fosil yakıt bağımlılığını azaltarak ik­lim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlıyor.

İklim Yapay Zekâsı, enerjinin üretim­den tüketimine tüm aşamalarında akıl­lı ve esnek sistemler kurmayı mümkün kılıyor. Örneğin, rüzgâr ve güneş enerjisin­de tahmin edilebilirliği artırarak verimlili­ği yükseltiyor. Google’ın DeepMind’ı, kendi veri merkezlerinin enerji tüketimini Clima­te AI ile %40 oranında azaltmayı başardı. Bu somut örnek, iş dünyasına büyük bir mesaj veriyor: Yapay zekâ destekli enerji yönetimi artık “opsiyon” değil, rekabetin temel koşulu. Ayrıca, AI’nin enerji şebekelerini optimize etmesi, yenilenebilir kaynakların öngörüsü­nü iyileştirerek daha verimli bir enerji dağıtı­mı sağlıyor ve 2035’e kadar enerji, gıda ve ula­şım sektörlerinde toplam 5.4 milyar ton CO2 emisyonunu azaltma potansiyeli taşıyor.

Tarım sektörü de bu devrimden payı­nı alıyor. Climate AI sistemleriyle üreticiler hava durumunu, toprak nemini ve bitki ge­lişimini gerçek zamanlı analiz ederek doğru zamanda, doğru miktarda sulama ve gübre­leme yapıyor. Bu sistemler, tarım işletmele­rinde maliyetleri %30 azaltıp verimi %25 ar­tırabiliyor. AI’nin tarımdaki uygulamaları, emisyonları 2025’e kadar %20’ye varan oran­da düşürebiliyor.

Başarılı örnekler:

Nestlé ve Unilever gibi büyük marka­lar, üretim süreçlerini Climate AI çözümle­riyle entegre ederek sürdürülebilirlik hedef­lerine hızla yaklaşıyor. Benzer şekilde, Cli­mateAI gibi şirketler, tarım endüstrisinde su ve gübre kullanımını optimize ederek iklim dayanıklılığını artırıyor.

Lojistik sektörü de iklim yapay zekâ­sının radarında. UPS’in ORION AI siste­miyle gerçekleştirdiği uygulamalarda, araç rotaları optimize edilerek yıllık 160 milyon km mesafe azaltıldı ve karbon emisyonların­da binlerce metrik ton düşüş sağlandı.

Ulaşım sektöründe AI, trafik akışını yöneterek enerji tüketimini azaltıyor ve emisyonları minimize ediyor. Örneğin, AI tabanlı araç rotalama sistemleri, yakıt verim­liliğini artırarak küresel lojistik zincirlerini daha yeşil hale getiriyor.

Diğer sektörlerde de Climate AI’nin etki­si hızla büyüyor. İnşaat sektöründe, AI iklim risklerini simüle ederek binaların tasarımını optimize ediyor ve enerji verimli yapılar ya­ratıyor. Finans sektöründe ise, yatırım karar­larını iklim verilerine göre şekillendirerek sürdürülebilir portföyler oluşturuyor.

Ancak, bu teknolojilerin potansiyeli­ni tam kullanmak için zorluklar da var…

Örneğin, AI’nin kendi enerji tüketimi de yüksek. Bu yüzden daha en başından ye­şil AI modellerine odaklanmak şart. Şirket­ler, enerji ve üretim maliyetlerini azaltmak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve ihracatta karbon ayak izini düşürmek için İklim Yapay Zekâsı çözümlerini hızla haya­ta geçirmeli. Özellikle KOBİ’ler, bu tekno­lojileri kullanarak maliyetlerini düşürebilir, ihracat pazarlarında avantaj sağlayabilir ve küresel değer zincirlerine daha güçlü enteg­re olabilirler.

İş dünyamızın liderlerine tavsiyem: Climate AI’ı ajandanızın en üst sıralarına ko­yun. Bu dönüşüme şimdiden yatırım yapan­lar, gelecekte rekabet avantajını elde edecek ve sürdürülebilir başarıyı yakalayacaklar.

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