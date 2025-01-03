İlginçliklerin kesiştiği bir yıl geride kaldı

Öyle ilginç bir yılı geride bıraktık ki, önemli olayları yazmaya kalksak sayfa­lar yetmez. En çok aklımızda kalacak notlar­dan birisi seçimler olsa gerek.

Dünya nüfusu­nun nerdeyse yarısı sandık başına giderken, en kritik seçimlerden birisi olan ABD baş­kanlık seçiminde Trump adeta dağları taş­ları yarıp yeniden başkan seçilmeyi başarır­ken, ülkemizde de yerel seçimler gerçekleş­ti. Ve 22 yıl sonra bir ilk gerçekleşerek Ak Parti iktidara geldiği 2002’den bu yana ilk kez sandıktan birinci parti çıkamazken, CHP ise 1977 yılından bu yana ilk kez birinci par­ti oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam etti ve 1.000 günü geride bıraktı. İsrail›in Gazze ve Lübnan'daki operasyonları devam ederken Hamas ve Hizbullah›ın üst düzey yönetim kadroları gerçekleşen saldırılarda öldürül­dü. Yıllardır nereye varacağı bilinmeyen Su­riye’deki iç karışıklıklar Esad döneminin ka­panması ile son buldu.

Yılın daha ilk gününde Japonya’nın Noto Yarımadası’nda gerçekleşen 7,6 büyüklüğün­deki deprem sonucu 241 kişi hayatını kaybet­ti, 1.286 kişi yaralandı.Türk pilot Alper Geze­ravcı, Türkiye’nin ilk astronotu oldun ve ar­dından Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Şubat ayında TCMB Başka­nı Hafize Gaye Erkan görevden alınırken, Fa­tih Karahan yeni başkan oldu. 24 Şubat Rusya Ukrayna savaşının üçüncü yıldönümü oldu. Bir kaç gün sonra Rusya’da başkent Mosko­va’da bir konser salonunda düzenlenen saldı­rıda 145 kişi hayatını kaybetti.

İsrail-İran gerginliği

Nisan ayında İsrail ve İran arasındaki ger­ginlik yaşandı. İsrail, 1 Nisan›da Suriye›nin başkenti Şam›da İran Büyükelçiliği›ni bom­baladı. Devrim Muhafızları’nın üst düzey Kudüs Gücü’nün komutanı Tuğgeneral Za­hidi ve diğer 7 Devrim Muhafızı subayı dahil 16 kişi hayatını kaybetti. İran ise misilleme olarak tarihinde ilk kez İsrail’i doğrudan he­def aldı.

Basketbolda Fenerbahçe Alagöz, Ka­dınlar EuroLeague’de üst üste ikinci kez Av­rupa Şampiyonu oldu.19 Mayıs’ta İran Cum­hurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan askeri helikopter, Azerbaycan sınırındaki Culfa ka­sabası yakınlarında düşerken, Reisi ve yanın­dakiler hayatlarını kaybettiler. Futbolda Ga­latasaray, 24’üncü kez şampiyon oldu. Tür­kiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final oynarken, turnuvanın şampiyonu İs­panya oldu.

Temmuz ayı çok hızlı başladı. Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye İran›ın başkenti Tahran›da öldürülürken, ülkemizde Kayse­ri’nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanması sonrası başla­yan şiddet olayları birçok kente sıçradı. Aynı zamanlarda kabinede iki değişiklik yaşandı. Mehmet Özhaseki’nin yerine Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan­lığına, Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Me­mişoğlu ise Sağlık Bakanlığına getirildi.

Narin Güran cinayeti çok konuşuldu

Ve 8 Ağustos’ta aylarca konuşulacak bir vah­şete tanık olduk. Sekiz yaşındaki Narin Gü­ran Diyarbakır’da kaybolurken, eylül ayında cansız bedeni bulundu. Cinayetin ailesi tara­fından işlendiği ancak aylar sonra anlaşıldı.

Ağustos ayında Instagram’a bir süre BTK ta­rafından erişim engeli getirilirken, Meclis’te Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı yumrukladı. Eylül ayında dünya gündemine İsrail’in Lüb­nan’daki saldırıları damga vurdu. İsrail, 27 Ey­lül›de ise bu kez Hizbullah lideri Hasan Nas­rallah›ı başkent Beyrut›un güneyindeki Dahiye mahallesinde düzenlediği hava saldırılarında öldürdü.

Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Türkiye’nin BRICS’e üyelik için baş­vuru yaptığını söyledi. Ancak Ankara’dan sü­reç ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmadı. Ekim ayında ayrıca Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin sorumlusu ol­duğu gerekçesiyle ABD’den iadesini istedi­ği Fethullah Gülen 83 yaşında öldü.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı ve yerine kay­yum atanırken, 23 Ekim’de Ankara’da bulu­nan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Kasım ayında Mah­mut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanı se­çilirken, AKUT eski başkanı Nasuh Mahru­ki, sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi yay­dığı gerekçesiyle tutuklandı. Kasım ayında Türkiye gündemine damga vuran gelişme ise belediyelere yönelik kayyum atamaları oldu. Pek çok ilginçliğin yaşandığı bir yıl Su­riye’de Esad devrinin kapanmasıyla son bul­muş oldu.