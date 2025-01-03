İlginçliklerin kesiştiği bir yıl geride kaldı
Öyle ilginç bir yılı geride bıraktık ki, önemli olayları yazmaya kalksak sayfalar yetmez. En çok aklımızda kalacak notlardan birisi seçimler olsa gerek.
Dünya nüfusunun nerdeyse yarısı sandık başına giderken, en kritik seçimlerden birisi olan ABD başkanlık seçiminde Trump adeta dağları taşları yarıp yeniden başkan seçilmeyi başarırken, ülkemizde de yerel seçimler gerçekleşti. Ve 22 yıl sonra bir ilk gerçekleşerek Ak Parti iktidara geldiği 2002’den bu yana ilk kez sandıktan birinci parti çıkamazken, CHP ise 1977 yılından bu yana ilk kez birinci parti oldu.
Rusya-Ukrayna savaşı devam etti ve 1.000 günü geride bıraktı. İsrail›in Gazze ve Lübnan'daki operasyonları devam ederken Hamas ve Hizbullah›ın üst düzey yönetim kadroları gerçekleşen saldırılarda öldürüldü. Yıllardır nereye varacağı bilinmeyen Suriye’deki iç karışıklıklar Esad döneminin kapanması ile son buldu.
Yılın daha ilk gününde Japonya’nın Noto Yarımadası’nda gerçekleşen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonucu 241 kişi hayatını kaybetti, 1.286 kişi yaralandı.Türk pilot Alper Gezeravcı, Türkiye’nin ilk astronotu oldun ve ardından Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Şubat ayında TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alınırken, Fatih Karahan yeni başkan oldu. 24 Şubat Rusya Ukrayna savaşının üçüncü yıldönümü oldu. Bir kaç gün sonra Rusya’da başkent Moskova’da bir konser salonunda düzenlenen saldırıda 145 kişi hayatını kaybetti.
İsrail-İran gerginliği
Nisan ayında İsrail ve İran arasındaki gerginlik yaşandı. İsrail, 1 Nisan›da Suriye›nin başkenti Şam›da İran Büyükelçiliği›ni bombaladı. Devrim Muhafızları’nın üst düzey Kudüs Gücü’nün komutanı Tuğgeneral Zahidi ve diğer 7 Devrim Muhafızı subayı dahil 16 kişi hayatını kaybetti. İran ise misilleme olarak tarihinde ilk kez İsrail’i doğrudan hedef aldı.
Basketbolda Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague’de üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.19 Mayıs’ta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan askeri helikopter, Azerbaycan sınırındaki Culfa kasabası yakınlarında düşerken, Reisi ve yanındakiler hayatlarını kaybettiler. Futbolda Galatasaray, 24’üncü kez şampiyon oldu. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final oynarken, turnuvanın şampiyonu İspanya oldu.
Temmuz ayı çok hızlı başladı. Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye İran›ın başkenti Tahran›da öldürülürken, ülkemizde Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanması sonrası başlayan şiddet olayları birçok kente sıçradı. Aynı zamanlarda kabinede iki değişiklik yaşandı. Mehmet Özhaseki’nin yerine Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu ise Sağlık Bakanlığına getirildi.
Narin Güran cinayeti çok konuşuldu
Ve 8 Ağustos’ta aylarca konuşulacak bir vahşete tanık olduk. Sekiz yaşındaki Narin Güran Diyarbakır’da kaybolurken, eylül ayında cansız bedeni bulundu. Cinayetin ailesi tarafından işlendiği ancak aylar sonra anlaşıldı.
Ağustos ayında Instagram’a bir süre BTK tarafından erişim engeli getirilirken, Meclis’te Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı yumrukladı. Eylül ayında dünya gündemine İsrail’in Lübnan’daki saldırıları damga vurdu. İsrail, 27 Eylül›de ise bu kez Hizbullah lideri Hasan Nasrallah›ı başkent Beyrut›un güneyindeki Dahiye mahallesinde düzenlediği hava saldırılarında öldürdü.
Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Türkiye’nin BRICS’e üyelik için başvuru yaptığını söyledi. Ancak Ankara’dan süreç ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmadı. Ekim ayında ayrıca Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin sorumlusu olduğu gerekçesiyle ABD’den iadesini istediği Fethullah Gülen 83 yaşında öldü.
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı ve yerine kayyum atanırken, 23 Ekim’de Ankara’da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Kasım ayında Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanı seçilirken, AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi yaydığı gerekçesiyle tutuklandı. Kasım ayında Türkiye gündemine damga vuran gelişme ise belediyelere yönelik kayyum atamaları oldu. Pek çok ilginçliğin yaşandığı bir yıl Suriye’de Esad devrinin kapanmasıyla son bulmuş oldu.