ILS: Risk nasıl yatırım aracına dönüşüyor?
Bir deprem olduğunda zararı kim öder?
İlk akla gelen cevap sigorta şirketidir. Ancak sigorta şirketleri riskin tamamını üzerinde tutmaz; bir bölümünü reasürans piyasasına transfer eder.
Peki risk, sigorta ve reasürans bilançolarının dışına da taşınabilir mi?
1990’ların büyük afetleri bu soruya yeni bir cevap getirdi: Katastrofik riskin sermaye piyasalarına taşınması. İşte bu noktada Insurance-Linked Securities – ILS, yani sigorta bağlantılı menkul kıymetler devreye giriyor. Sigorta riski sermaye piyasalarındaki yatırımcılarla buluşuyor. ILS’nin en bilinen araçlarından biri de CAT bond, yani afet bonosu.
ILS, katastrofik riski yatırımcının fiyatlayıp üstlenebileceği bir varlığa dönüştürüyor. Klasik tahvilde yatırımcı bir kurumun kredi riskini taşırken, CAT bond’da tanımlanmış bir katastrofik riski üstleniyor. Bunun karşılığında getiri elde ediyor; önceden belirlenen trigger gerçekleştiğinde ise sermayesi hasarın karşılanmasında kullanılıyor.
Sermaye piyasasına aktarılan özünde bir borç değil, riskin kendisi.
Sigortanın ötesinde bir sermaye kararı
ILS yalnızca sigorta ve reasürans şirketlerinin alanı değil. Büyük kurumlar, kamu kuruluşları ve devletler de belirli risklerini sermaye piyasalarına taşıyabiliyor.
CFO açısından konu, büyük bir kaybın hangi kaynakla ve hangi maliyetle finanse edileceği. Geleneksel sigorta ve reasürans kapasitesinin yanında ILS, sermaye piyasasını da bir risk finansmanı alternatifi olarak CFO’nun radarına taşıyor.
Peki, yatırımcı neden parasını deprem, kasırga veya sel riskine bağlasın?
Çünkü CAT bond’un değeri yalnızca ne kadar kazandırdığı değil, ne zaman kaybettiği. ILS’nin cazibesi de getirinin kaynağının farklı olmasında. Hisse senetleri ve tahviller aynı ekonomik şoktan etkilenebilirken, bir merkez bankasının faiz kararı depreme, bir şirketin bilançosu kasırgaya neden olmaz. Bu farklılık özellikle kurumsal yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesi sağlar.
ILS, düşük risk demek değil. Tanımlanan afet gerçekleştiğinde yatırımcı anaparasının bir bölümünü, hatta tamamını kaybedebilir.
O halde soru basit: Aldığım getiri bu riske değer mi?
Bu kararın kritik unsurlarından biri modelleme. Afetin gerçekleşme olasılığı, yaratabileceği kaybın büyüklüğü ve farklı tesis veya coğrafyalara etkisi modellenerek belirsizlik ölçülebilir hale getiriliyor. Çünkü yanlış modellenen risk, yanlış fiyatlanan risk demek. Modelleme yatırımcının risk-getiri, sigortacı ve reasürörün risk transferi, CFO’nun ise finansman kararını destekliyor; sermayenin nereye gideceğini belirleyen karar altyapısını oluşturuyor.
Bir soru daha var: Sermaye hangi koşulda devreye girecek?
Burada trigger, yani tetikleyici devreye giriyor. Gerçekleşen kayıp, sektörün toplam hasarı veya önceden belirlenmiş parametreler ödeme mekanizmasını çalıştırabiliyor. Parametrik yapılarda önemli avantajlardan biri hız; tek tek hasarların sonuçlanmasını beklemeden finansmana ulaşılabiliyor. Ancak gerçek ekonomik kayıp ile trigger’ın ürettiği ödeme her zaman örtüşmeyebilir. Doğru trigger tasarımı da doğru model kadar önemli. Coğrafi sınırlar da ILS’de anlamını yitiriyor. Deprem burada oluyor, bina burada yıkılıyor, ekonomik kayıp burada doğuyor; ama riski taşıyan sermayenin aynı coğrafyada bulunması gerekmiyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir deprem, örneğin Bermuda’da yapılandırılmış bir ILS aracılığıyla dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcıların sermayesini etkileyebiliyor.
ILS aynı afet riskine farklı açılardan bakan üç dünyayı buluşturuyor: Sigortacı ve reasürör için kapasite ve sermaye yönetimi, CFO için bilanço, likidite ve risk finansmanı, yatırımcı için risk-getiri ve portföy çeşitlendirmesi.
Dikkat çeken dönüşüm de burada. Sigortacılık riski sigortalılar arasında dağıttı. Reasürans bu havuzu ülkeler ve şirketler arasında genişletti. ILS ise bir adım daha ileri giderek riskin finansmanını küresel sermaye piyasalarına açıyor.
Afeti engellemiyor, riski yok etmiyor. Ama ölçülebilen ve fiyatlanabilen bir riski kimin taşıyabileceğine dair seçenekleri çoğaltıyor.
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